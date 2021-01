Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung

Im DFB-Pokal empfängt Bayer Leverkusen heute Abend Eintracht Frankfurt. Goal verrät Euch, wer die Partie im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft am Dienstagabend auf . Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der BayArena.

Eigentlich sollte der Pokal-Fight bereits einen Tag vor Weihnachten stattfinden, doch die Leverkusener erwirkten vor dem DFB-Bundesgericht eine Verlegung des Spiels. Dabei verwiesen die Bayer-Verantwortlichen auf den FC Bayern, dessen Spiel gegen Holstein Kiel ebenfalls verlegt worden war.

Das letzte Duell zwischen der Werkself und der Eintracht liegt gerade einmal anderthalb Wochen zurück. Am 14. Spieltag der drehten die Hessen einen frühen Rückstand und feierten ihren vierten Liga-Sieg der laufenden Spielzeit.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Alles zur 2. Runde des DFB-Pokals

Begegnung Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt Wettbewerb , 2. Runde Datum Dienstag, 12.01.2021, 20.45 Uhr Ort BayArena | Leverkusen Zuschauer Keine

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal heute live im TV?

Während die Bundesliga fast ausschließlich im Pay-TV läuft, können Fans im DFB-Pokal ausgewählte Partien im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk verfolgen. Für die Anhänger von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt ohne Pay-TV-Abo gibt es jedoch zunächst schlechte Nachrichten.

So wäre die Partie zwar eigentlich live in der ARD übertragen worden, durch die Verlegung läuft das Spiel aber nun doch nicht im Free-TV. Sky zeigt Bayer gegen Frankfurt im TV exklusiv.

DFB-Pokal: Sky überträgt Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live

Um 20.30 Uhr starten auf Sky Sport 1 (HD) die Vorberichte zur Partie. Kurz vor Anpfiff übernimmt dann Marcus Lindemann das Zepter. Der 55-Jährige wird als Kommentator die Partie begleiten.

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentar: Marcus Lindemann

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live: So teuer ist es, die Bundesliga im TV zu verfolgen

Um die Übertragung auf Sky live verfolgen zu können, braucht Ihr jedoch zunächst ein Sky-Abo. Folgende Pakete könnt Ihr beim Pay-TV-Sender buchen:

Cinema-Paket : Filme

: Filme Entertainment-Paket : Serien

: Serien Kids-Paket : Kindgerechte Inhalte

: Kindgerechte Inhalte Bundesliga-Paket : Bundesliga und

: Bundesliga und Sport-Paket: DFB-Pokal, , Formel 1, Premier League, u.v.m.

Für die Partien des DFB-Pokals benötigt Ihr das Sport-Paket. Wie viel das kostet und wie Ihr zu günstigeren Konditionen verschiedene Pakete kombinieren könnt, entnehmt Ihr der offiziellen Website von Sky.

Quelle: Getty Images

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Wer überträgt / zeigt den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM

Auch bei der Übertragung übers Internet hält Sky das Monopol für die DFB-Pokal-Partie zwischen Leverkusen und Frankfurt. Wenn Ihr das Duell im LIVE-STREAM verfolgen wollt, bietet Euch der Pay-TV-Anbieter aus Unterföhring zwei Alternativen.

Wenn Ihr bereits Sky-Kunden seid, könnt Ihr ohne Mehrkosten den Streamingdienst Sky Go nutzen. Wenn Ihr hingegen einen kurzfristigen Zugang ohne langfristige Vertragsbindung sucht, empfehlen wir Euch Sky Ticket. Die wichtigsten Infos zu beiden Streamingangeboten entnehmt ihr der folgenden Tabelle:

Sky Go Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Ohne Zusatzkosten

Kostenlose App herunterladen Play Store App Store

Mit korrekten LogIn-Daten anmelden

Passenden LIVE-STREAM auswählen

Zusätzlich: SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat

Sky Ticket Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

App kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Wer zeigt Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live? Die Aufstellung

Hier folgen rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live: Den DFB-Pokal im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid keine Sky-Kunden und habt daher keine Möglichkeit, Leverkusen gegen Frankfurt im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr dennoch kein Tor und keine wichtige Szene.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff startet unser Tickerer mit interessanten Statistiken und Fakten in die Vorberichterstattung zur Pokal-Partie. Hier kommt Ihr direkt zum Ticker!

Bild: imago images / osnapix

Wer zeigt Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live? Der Vorbericht zum DFB-Pokal

Nach drei Spielen ohne Sieg ist Bayer Leverkusen im Zweitrunden-Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt gefordert. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz will Selbstvertrauen für das fordernde Bundesliga-Programm sammeln.

Leverkusen (SID) Das verlorene Pokalendspiel im vergangenen Jahr nagt immer noch an Peter Bosz. Deswegen "wollen wir es dieses Mal gewinnen", betonte der Trainer von Bayer Leverkusen am Montag vor dem Zweitrunden-Nachholspiel des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt am Dienstag (20.45 Uhr/Sky). Der DFB-Pokal sei ein sehr wichtiger Wettbewerb, "weil der Weg sehr kurz ist. Wir haben letztes Jahr gesehen, was das mit der Mannschaft macht, wenn man ein Finale spielt. Und wenn man ein Finale spielt, muss man das Ding auch gewinnen", meinte der Niederländer.

In der Partie gegen die Hessen will sich die Werkself auf dem Weg zum möglichen Pokalsieg das zuletzt angeknackste Selbstvertrauen nach nur einem Remis aus den letzten drei Ligaspielen wieder zurückholen. "Es ist deutlich, dass wir die letzten beiden Spiele nicht auf unserem Niveau gespielt haben", konstatierte Bosz. Das müsse die Mannschaft "besser machen".

Zu diesen beiden Spielen gehört auch das Bundesligaspiel in Frankfurt. Das 1:2 in der Liga gegen die Hessen am Jahresbeginn steckt noch in den Köpfen. "Frankfurt war so ein Spiel, das man einmal im Jahr hat - hoffentlich nur einmal im Jahr. Das war wirklich nicht gut", sagte Bosz: "Wir bekommen Dienstag die Chance, es besser zu machen. Entweder du kommst weiter oder fliegst raus. Das bringt immer etwas anderes mit sich mit, weil der DFB-Pokal immer etwas Besonderes ist."

Auf der Gegenseite jedenfalls sind die Frankfurter Pokalspezialisten für das zweite Duell mit Bayer binnen neun Tagen gerüstet. Im Gegensatz zu den Leverkusenern reist das Team von Trainer Adi Hütter mit einem Derbysieg im Rücken ins Rheinland. Beim FSV siegte die SGE durch zwei Elfmetertreffer von Andre Silva mit 2:0 und sicherte sich den dritten Ligasieg in Folge.

Und im DFB-Pokal fühlt sich die Eintracht in den vergangenen Jahren generell wohl. In drei der vergangenen vier Ausgaben erreichte die Eintracht mindestens das Halbfinale, 2018 feierten die Frankfurter im Finale gegen Rekordsieger Bayern München gar völlig überraschend den Pokalsieg.

Hilfreich könnte daher etwas Aberglaube für Bosz, seine Spieler und die Fans der Werkself am Dienstag sein. Denn: Das einzige Duell im DFB-Pokal zwischen beiden Klubs im Halbfinale im März 1993 gewann Bayer. Der Rest ist Geschichte: Im Endspiel sicherte sich Leverkusen gegen die Zweitvertretung von den einzigen Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Bei einem Weiterkommen am Dienstag würde Bayer in Rot-Weiss Essen wieder auf eine Amateurmannschaft treffen. Diese Aussicht lässt Bosz aber völlig kalt. "Ganz ehrlich? Vor zwei Tagen habe ich das zum ersten Mal mitbekommen, wer unser nächster Gegner wäre", sagte Bosz: "Das hat auch keinen Sinn, danach zu gucken, wenn man nicht weiterkommt gegen Frankfurt. Deswegen brauchen wir alle Energie für das Spiel gegen Frankfurt."

Wer zeigt Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live? Die Bilanz

Bayer Leverkusen (72 Duelle) Eintracht Frankfurt 33 Siege 26 13 Remis 13 128 Tore 99 343,45 Mio. Euro Marktwert 186,2 Mio. Euro

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt heute live verfolgen: Die Übertragungen auf einen Blick