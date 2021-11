Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Donnerstag finden in der Europa League mit einer Ausnahme alle Matches des 5. und vorletzten Spieltags in der Gruppenphase statt. In der Gruppe G geht unter anderem das Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow über die Bühne.

Hierbei empfängt der Tabellenführer den Drittplatzierten, wobei die beiden Kontrahenten zehn respektive sechs Zähler mitnahmen. Nachdem Ferencváros nach wie vor punktlos ist, überwintern beide Teams ebenso wie Betis Sevilla auf jeden Fall international.

Bayer Leverkusen ist die einzige Mannschaft in der Gruppe G, die bislang ungeschlagen ist. Die Elf von Gerardo Seoane feierte zunächst ein 2:1 vor eigenem Publikum gegen Ferencváros und ein 4:0 bei Celtic. Danach gab es in den Spitzenspielen gegen Betis Sevilla auswärts ein 1:1 sowie zuhause ein 2:1.

Die von Ange Postecoglou trainierten Schotten unterlagen zum Auftakt der Gruppenphase in Spanien mit 3:4. Nach dem 0:4-Heimdebakel gegen Leverkusen entschied Celtic beide direkten Duelle gegen den Punktlieferanten aus Ungarn für sich. Hierbei gelangen zuhause ein 2:0 und auswärts ein 3:2.

Am fünften Spieltag in der Gruppe G der Europa League empfängt Bayer Leverkusen um 18.45 Uhr Celtic Glasgow. GOAL hilft Euch hinsichtlich der Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen weiter.

Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow Datum: Donnerstag, 25. November 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr Stadion: BayArena (Leverkusen)

Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Europa League

RTL Deutschland besitzt sowohl für die Europa League als auch für die Conference League die Senderechte. Diese nützt der Sender in jeder Europacup-Woche für die Übertragung von einem Spiel im Free-TV aus. Genauer gesagt liefern Euch je nach Spieltag RTL oder NITRO die Ausstrahlung des Matches frei ins Haus. Doch was bedeutet das für Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow heute?

Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

RTL übertragt am fünften Spieltag in der Gruppenphase der Europa League die Partie Eintracht Frankfurt – Royal Antwerpen, deren Anpfiff um 21.00 Uhr erfolgt. Wenn Ihr die Begegnung Leverkusen – Celtic mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr hierfür ein Abonnement bei RTL+. Hiermit ist das Streamingportal von RTL Deutschland, welches bis Anfang dieses Monats TVNOW hieß, gemeint.

Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow heute live im TV bei RTL+

Anders ausgedrückt stellt die Übertragung des Spiels Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow bei RTL+ einen Premium-Inhalt dar. Um darauf Zugriff zu erhalten, müsst Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Monatsabo abschließen. Hierfür belaufen sich die Preise auf 4,99 Euro bzw. 7,99 Euro. Wenn Ihr die drei Euro mehr auf den Tisch legt, könnt Ihr das gesamte Angebot zeitgleich auf zwei Geräten nützen. Ferner seht Ihr damit ausschließlich in den Live-Streams Werbespots. Hier findet Ihr alle Infos zu den Paketen bei RTL+.

Als Kunde von RTL+ könnt Ihr Euch heute weitere Europacup-Partien ansehen. In der Europa League stehen neben Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow ab 18.45 Uhr Rapid Wien vs. West Ham United sowie Galatasaray vs. Olympique Marseille zur Auswahl. Überdies könnt Ihr im Rahmen der Conference League das Match Maccabi Haifa vs. Union Berlin mitverfolgen. Alle Ausstrahlungen stehen sowohl in voller Länge als auch in einer Konferenz zur Verfügung.

Dasselbe trifft für weitere Partien in der Europa League, die ab 21.00 Uhr stattfinden, zu. Hierbei handelt es sich neben der Übertragung von Eintracht Frankfurt vs. Royal Antwerpen unter anderem um jene der Spiele der Gruppengegner der deutschen Klubs. Damit meinen wir Olympiakos Piräus vs. Fenerbahçe Istanbul und Glasgow Rangers vs. Sparta Prag. Überdies könnt Ihr Leicester City vs. Legia Warschau, PSV Eindhoven vs. Sturm Graz und AS Monaco vs. Real Sociedad zu. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zum Match Leverkusen gegen Celtic:

Bayer Leverkusen – Celtic Glasgow heute bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Der Vertragsabschluss nimmt wenige Minuten in Anspruch und das gilt ebenso für den darauffolgenden Schritt. Dabei müssen Besitzer eines Smart-TV-Geräts ausschließlich die Gratis-App installieren. Eine eindeutig günstigere und ebenso rasche Alternative stellt die Kombination aus einem Notebook und einem normalen Fernseher dar. Hierfür benötigt Ihr ein HDMI-Kabel und die dazugehörigen Anschlüsse.

Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow heute im LIVE-STREAM sehen

Die LIVE-STREAMS auf RTL+ ermöglichen das Anschauen der Übertragung des Matches Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow sowohl mit einem Rechner als auch im TV. Überdies besteht die Möglichkeit, das Premium- und das Premium-Duo-Abo mit Smartphones und Tablets zu verwenden. Vorausgesetzt, Ihr habt die App installiert und eine passende Internetverbindung parat.

Abonnenten haben überdies unter anderem Zugriff auf die Live-Streams aller Sender der RTL Gruppe. Damit meinen wir etwa VOX, RTL, RTL ZWEI, NITRO, etc.. Zudem könnt Ihr Euch etwa die Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und jede Menge Motorsport ansehen.

Bayer Leverkusen vs. Celtic heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn Ihr nichts dafür zahlen wollt, der Internetzugang nicht ausreicht oder Ihr zu wenig Zeit habt, gibt es noch eine Möglichkeit. Damit meinen wir den GOAL LIVE-TICKER zu Leverkusen gegen Celtic. Außerdem steht ab 18.45 Uhr eine Konferenz parat. Bei beiden Optionen informieren wir Euch über alle Tore, nennenswerte Vorlagen, Ein- und Auswechslungen sowie Gelbe und Rote Karte. Das Ganze funktioniert mithilfe von Push-Nachrichten.

Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Im Pay-TV: RTL+ Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow: Die Aufstellungen zur Europa League

Etwa eine Stunde vor dem Start teilen wir Euch die Aufstellungen mit.