Galatasaray vs. Olympique Marseille live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Donnerstag gehen in der Europa League die meisten Partien des 5. und vorletzten Spieltags der Gruppenphase über die Bühne. Hierbei kommt es unter anderem um 18.45 Uhr zum Aufeinandertreffen Galatasaray gegen Olympique Marseille. Die beiden Traditionsklubs holten bislang acht und vier Punkte.

Galatasaray ist bisher das einzige Team in der Gruppe E, das mit Sicherheit international überwintern wird. Die Türken wissen allerdings nicht, ob sie das in der Europa League oder in der Europa Conference League tun werden. Für die Elf von Fatih Terim begann die Gruppenphase mit einem 1:0-Heimsieg gegen Lazio Rom und einem 0:0 in Marseille. Danach holte es gegen Lokomotive Moskau auswärts ein 1:0 und zuhause ein 1:1. In der Süper Lig erlebten die Gelb-Roten zuletzt im Derby gegen Fenerbahçe eine 1:2-Heimniederlage.

Hingegen fuhr Olympique Marseille in der Gruppe E bislang ausschließlich Unentschieden ein. Das 0:0 im Hinspiel gegen Galatasaray kam nach einem 1:1 in Russland bei Lok zustande. Danach erreichte die von Jorge Sampaoli trainierte Mannschaft gegen Lazio ein 0:0 in der Ferne und ein 2:2 vor heimischem Publikum.

Die Franzosen weisen einen Punkt Rückstand auf die zweitplatzierten Italiener auf. Sie würden aus heutiger Sicht an der Zwischenrunde der Europa Conference League teilnehmen. Dahinter belegt Lokomotive Moskau mit zwei Zählern den letzten Platz. Demnach handelt es sich für OM um ein richtungsweisendes Spiel.

Am fünften Spieltag in der Gruppe E der Europa League geht heute die Begegnung Galatasaray – Olympique Marseille über die Bühne. GOAL liefert Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

Galatasaray vs. Olympique Marseille heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Galatasaray vs. Olympique Marseille Datum: Donnerstag, 25. November 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr Stadion: Nef Stadyumu (Istanbul)

Galatasaray gegen Olympique Marseille heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Europa League

RTL Deutschland hält die Senderechte sowohl an der Europa League als auch an der Conference League. Hierbei strahlt der Sender in jeder Europacup-Woche insgesamt eine Partie, die Ihr bei RTL oder bei NITRO mitverfolgen könnt, im Free-TV aus. Aber wie steht es rund um eine kostenlose Übertragung des Spiels Galatasaray gegen Olympique Marseille?

Galatasaray vs. Olympique Marseille heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine guten Nachrichten für Euch. Denn: RTL entschied sich für die Ausstrahlung der Partie Eintracht Frankfurt vs. Royal Antwerpen um 21.00 Uhr. Demzufolge ist jene des Duells Galatasaray vs. Olympique Marseille ausnahmslos als Premium-Inhalt bei RTL+ zu sehen. Damit meinen wir das Streamingportal von RTL Deutschland, das bis Anfang November den Namen TVNOW trug.

Galatasaray vs. Olympique Marseille heute live im TV bei RTL+

Ihr müsst also im Vorfeld des Spiels in Istanbul ein Abonnement abschließen. Hierfür stehen Euch die Pakete Premium und Premium Duo für 4,99 Euro und 7,99 Euro zur Verfügung. Ihr könnt die zweite Option gleichzeitig auf zwei Geräten verwenden. Überdies gibt es dort abseits von jenen in den Live-Streams keine Werbespots. Hier stehen alle Informationen zu den Abos bei RTL+.

Nach dem Vertragsabschluss stehen die Übertragungen weiterer Partien in der Europa League sowie in der Conference League zur Auswahl. In der Europa League könnt Ihr Euch neben Galatasaray – Olympique Marseille ab 18.45 Uhr Bayer Leverkusen – Celtic Glasgow und Rapid Wien – West Ham United ansehen. Außerdem findet gleichzeitig in der Conference League die Partie Maccabi Haifa – Union Berlin statt. Ihr könnt alle Matches sowohl in voller Länge als auch in einer Konferenz mitverfolgen.

Dasselbe gilt für sieben andere Begegnungen in der Europa League, die um 21.00 Uhr beginnen. Eines davon ist Eintracht Frankfurt – Royal Antwerpen. Zudem könnt Ihr die Partien Olympiakos Piräus – Fenerbahçe und Glasgow Rangers – Sparta Prag anschauen. Überdies stehen die Übertragungen von Leicester City – Legia Warschau, PSV Eindhoven – Sturm Graz und AS Monaco – Real Sociedad parat. Aber schreibt Euch jetzt die Eckdaten zu Galatasaray – Olympique Marseille auf:

Übertragungsbeginn: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Spielbeginn: 18.45 Uhr

Galatasaray – Olympique Marseille heute live bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Ihr könnt Euch rasch bei RTL+ anmelden und der nächste Schritt ist genauso schnell erledigt. Die Eigentümer eines Smart-TVs brauchen lediglich die kostenlose App. Wahlweise funktioniert das Ganze auch über den Anschluss eines gewöhnlichen Fernsehers per HDMI-Kabel an das Notebook.

Galatasaray gegen Olympique Marseille heute im LIVE-STREAM sehen

Die zweite Methode lässt sich dank der LIVE-STREAMS auf RTL+ umsetzen. Das Premium- und das Premium-Duo-Abo lohnen sich ebenso, wenn Ihr diese mit dem Smartphone oder Tablet nützen wollt. Zu diesem Zweck gilt es, die Apps zu installieren und ein geeignetes Internet zur Verfügung zu haben.

Genauso stehen die Live-Streams aller Sender der RTL Gruppe (RTL, VOX, RTL ZWEI, NITRO, etc.) rund um die Uhr bereit. Fußballfreunde kommen überdies in den Genuss der Länderspiele der deutschen Nationalelf. Außerdem gehören auch Motorsport und unter anderem die Formel 1 zum Angebot.

Galatasaray vs. Olympique Marseille: Die Europa League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn Ihr nichts ausgeben wollt, kein adäquates Internet zur Verfügung steht oder Ihr keine Zeit habt, gibt es trotzdem eine Lösung. Und zwar hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zu Galatasaray gegen Olympique Marseille. Alternativ besteht die Möglichkeit, um 18.45 Uhr eine Konferenz mit zahlreichen Partien mitzuverfolgen. So bleibt man über sämtliche Treffer, Torchancen, Wechsel, Platzverweise und Verwarnungen auf dem Laufenden. Hierbei bekommt Ihr von GOAL auch Push-Nachrichten.

Galatasaray gegen Olympique Marseille im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Im Pay-TV: RTL+ Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

Galatasaray vs. Olympique Marseille live: Die Aufstellungen zur Europa League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Beginn über die Aufstellungen.