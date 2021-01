BVB mit Niederlage im Spitzenspiel gegen Leverkusen: Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

In der englischen Woche der Bundesliga stand ein Top-Spiel an: Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund). Hier gibt es den TICKER zum Nachlesen.

17. Spieltag der , die Hinrunde ist für und BVB ( ) nun zu Ende. Das Spitzenspiel in Leverkusen endete mit 2:1 für die Werkself.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER - hier lest Ihr diesen nach.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) ENDE - 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Diaby (14.), 1:1 Brandt (67.), 2:1 Wirtz (80.) Aufstellung Leverkusen Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Wendell (ab 60. Sinkgraven) - Aranguiz (ab 70. Demirbay) - Bailey, Wirtz, Amiri, Diaby - Alario (ab 69. Schick) Aufstellung BVB Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham (ab 83. Moukoko), Delaney - Sancho (ab 74. Reyna), Reus (ab 89. Tigges), Brandt - Haaland Gelbe Karten: Bailey (74.) Diaby (78.), Hummels (90.+1), Delaney (90-+3)

Bayer Leverkusen gewinnt also nach vier sieglosen Spielen mal wieder in der Bundesliga - und das im Top-Duell gegen den BVB. Damit springt die Werkself zumindest bis morgen auf Rang 2, Dortmund könnte morgen auf Rang 5 abrutschen.

Bayer Leverkusen hatte in der ersten Halbzeit ein klares Übergewicht, schnürte den BVB phasenweise in deren eigener Hälfte fest und ging verdient in Führung. Diaby traf nach Traumpass von Bailey (14.). Dass es nur bei einem Gegentor vor der Pause für den BVB blieb, war allein Keeper Bürki und der unpräzisen Abschlüsse der Leverkusener zu verdanken. Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts, nach gut zehn Minuten kamen die Borussen dann aber etwas besser rein und belohnten sich in der 67. Minute schließlich in Person des Ex-Leverkuseners Brandt mit dem Ausgleich. In den folgenden Minuten war der BVB die bessere Mannschaft, erhielt dann aber die kalte Dusche. Der 17-jährige Wirtz traf nach hohem Ballgewinn aus 15 Metern und erzielte so den Siegtreffer.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+5. | Das war's. Das Spiel ist aus.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90.+3. | Auch Delaney wird noch einmal verwarnt. Der Däne hält Schick einen Meter vor dem Sechzehner auf der halblinken Seite. Kurzer Funkkontakt in den Kölner Keller, dann die Bestätigung: Das Foul war außerhalb.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90.+1. | Die erste Gelbe Karte für den BVB. Hummels sieht sie für ein Foul an Bailey 25 Meter vor dem eigenen Tor.

90. | Vier Minuten werden noch nachgespielt.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

89. | Der BVB bringt einen weiteren Mittelstürmer für die Schlussminuten. Tigges ersetzt Reus.

87. | Diaby hat die nächste gute Schusschance aus 16 Metern halblinker Position und trifft mit seinem Versuch ausgerechnet den eigenen Mann. Schick stand im Strafraum im Weg.

85. | Bailey versucht es mit einem Freistoß aus dem linken Halbfeld mit einem Gewaltschuss aus 20 Metern. Die Kugel fliegt rund zehn Meter drüber. Das war nichts.

83. | Terzic geht volles Risiko, nimmt mit Bellingham einen Sechser vom Feld. Moukoko ist neu im Spiel.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

82. | In die beste Phase der Borussia hinein treffen die Gastgeber. Beim BVB macht sich Moukoko bereit.

TOOOR! Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) 2:1 | Torschütze: Wirtz

80. | Tooooooor! BAYER LEVERKUSEN - Borussia Dortmund 2:1 . Meunier mit einem Fehler bei der Ballannahme. Diaby ist der Nutznießer und erobert die Kugel und legt sie dann in die Mitte zu Wirtz, der viel Platz hat. Der 17-Jährige geht ein paar Meter in Richtung Strafarum und zieht dann aus 15 Metern zentraler Position ab. Die Kugel schlägt unhaltbar für Bürki im linken Toreck ein.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

78. | Die nächste Gelbe Karte geht an Diaby. Der Franzose hatte nach einem Freistoßpfiff gegen Leverkusen den Ball weggeschlagen.

76. | 8:3 Torschüsse und 56 Prozent Ballbesitz in der zweiten Hälfte für die Dortmunder, die jetzt am Drücker sind. Leverkusen hat vermehrt in der Defensive zu tun.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

74. | Bailey sieht für seinen Einsatz gegen Hummels die Gelbe Karte. Auch der Jamaikaner musste behandelt werden, kann aber weitermachen.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

74. | Erster Wechsel bei Borussia Dortmund. Sancho muss widerwillig den Platz verlassen und wird durch Reyna ersetzt.

73. | Hummels geht mit viel Risiko ins Tackling mit Bailey und spielt den Ball. Allerdings erwischt ihn der Leverkusener voll am Knöchel. Beide können aber wohl weitermachen.

71. | Fast das 2:1 für den BVB. Sancho bekommt die Kugel von Reus in der Strafraummitte und hat freie Schussbahn. Der Ball rutscht dem Engländer jedoch über den Schlappen und geht weit rechts am Kasten vorbei.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

70. | Im Mittelfeld geht der Kapitän vom Feld. Für Aranguiz kommt Demirbay.

69. | Bosz wechselt doppelt. Zum einen ersetzt Schick den blassen Alario in der Sturmspitze.

TOOOR! Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) 1:1 | Torschütze: Brandt

67. | Toooooooor! Bayer Leverkusen - BORUSSIA DORTMUND 1:1 . Delaney erobert den Ball gegen Wirtz hoch in der gegnerischen Hälfte. Der Ball landet über Guerreiro bei Brandt, der aus 18 Metern halblinker Position das lange Eck anvisiert. Hradecky ist noch am Ball, kann den Einschlag aber nicht verhindern.

64. | Erster Abschluss für Haaland, der von Brandt in die Tiefe geschickt wird. Tapsoba blockt den Abschluss des Norwegers aber in der linken Strafraumhälfte.

62. | Akanji bekommt bei einem Zweikampf mit Bailey dessen Stollen in die Wade. Nach kurzer Pause am Boden kann der Schweizer aber weitermachen.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

60. | Wendell muss verletzt runter und humpelt vom Feld. Bosz wechselt positionsgetreu und bringt Sinkgraven als neuen Linksverteidiger.

58. | Dortmund bekommt deutlich mehr Zugriff auf das Leverkusener Spiel, was sich auch in hohen Ballgewinnen ausdrückt. Die Werkself wirkt nicht mehr so frisch, wie noch im ersten Durchgang. Wer will es ihnen verdenken, bei dem Tempo.

56. | Der BVB wird jetzt stärker. Sancho legt auf für Meunier in der rechten Strafraumhälfte. Der Ball springt kurz vor dem Belgier aber nochmal auf, sodass der Außenverteidiger diesen nicht auf das Tor bringen kann.

55. | Akanji kommt aus 16 Metern zentraler Position zum Abschluss, verzieht mit dem linken Fuß aber komplett. Der Ball geht weit oben links vorbei.

53. | Der BVB bekommt auch zu Beginn der zweiten Hälfte keine Tiefe ins Spiel. Haaland ist schon wie über weite Strecken der Partie gegen fast komplett abgemeldet.

52. | Nächster Abschluss der Werkself. Amiri versucht es aus 20 Metern halbrechter Position, Bürki hat den Ball im kurzen Eck im Nachfassen.

51. | Diaby holt gegen Hummels den nächsten Eckball auf der rechten Seite heraus. Amiri bringt die Kugel hoch in die Mitte, wo Haaland am kurzen Pfosten klären kann.

48. | "Höher pressen" fordert Terzic, "aggressiv bleiben" sein Gegenüber Bosz. Es bleibt intensiv.

46. | Weiter geht's. Der zweite Durchgang läuft.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF 2. HALBZEIT

Halbzeit | Der BVB kam gut in die Partie, hatte in den ersten gut zehn Minuten das Heft in der Hand. Nach gut zehn Minuten übernahm jedoch Leverkusen die Kontrolle und übte Dominanz aus. Diaby traf in der 14. Minute zur Führung, die sich die Werkself in der Folge mit Chancen am Fließband verdiente. Allein Bürki ist es aus Dortmunder Sicht zu verdanken, dass es nur 0:1 steht. Gleich geht's weiter.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+1. | Das war's in Durchgang eins. Zwayer pfeift zur Pause.

45. | Eine Minute wird noch nachgespielt

45. | Die nächste Topchance für die Hausherren. Alario prüft Bürki nach Flanke von der rechten Seite per Kopf aus fünf Metern. Der Keeper ist erneut mit einer starken Parade zur Stelle. Der BVB ist gut bedient mit dem 0:1.

42. | Sancho tritt aus dem rechten Halbfeld mal an und geht mit Tempo auf den gegnerischen Strafraum zu. Dort verpasst er aber erneut den Pass im richtigen Moment. Eine Szene, die stellvertretend für das Spiel der Borussia bislang steht.

40. | 12:6 Torschüsse für die Werkself. Beachtlich: Sieben der zwölf Schüsse gingen auf den Kasten der Gäste.

38. | Beim BVB sind die Bälle in der Vorwärtsbewegung zu schnell weg. Immer wieder stören Fehlpässe den Spielfluss der Borussia.

36. | Nächste große Gelegenheit für die Leverkusener. Diaby geht mit seinem Tempo auf der rechten Seite vorbei an Hummels und kommt aus neun Metern halbrechter Position zum Abschluss. Bürki hat die Kugel im Nachfassen.

34. | Erneut Eckball für Leverkusen - der fünfte. Dieses Mal schlägt Amiri die Kugel hoch in die Box, wo Hummels resolut klärt.

32. | Die nächsten zwei Eckbälle für die Werkself. Beide Male führen die Hausherren kurz aus. Amiri kommt nach dem zweiten Standard vom linken Strafraumeck zum Abschluss - allerdings kein Problem für Bürki.

30. | Leverkusen übernimmt mehr und mehr die Kontrolle. Dortmund fehlen die Kreativmomente im Mittelfeld, um Haaland in der Spitze in Szene zu setzen.

27. | Riesenchance für Leverkusen. Wirtz legt in die rechte Strafraumhälfte auf den völlig freien Diaby, der sofort abzieht. Bürki pariert zunächst im kurzen Eck. Der Abpraller landet bei Alario, der es vom Elfmeterpunkt versucht, Guerreiro fälscht am Fünfer stehend zum Eckball ab.

26. | Brandt agiert bislang etwas unglücklich. Viele kleine technische Unsauberkeiten stören den Spielfluss. Terzic ermuntert ihn von außen, weiterzumachen.

24. | Meunier bekommt den Ball über Reus und Sancho in der rechten STrafraumhälfte und bringt ihn scharf ans lange Fünfereck. Dort kommt Haaland einen Schritt zu spät und verpasst.

23. | Brandt macht im Gegenpressing nicht richtig mit. Bellingham animiert seinen Kollegen deshalb, etwas mehr Gas zu geben.

21. | Tapsoba hält im MIttelfeld gegen Reus den Fuß drauf. Freistoß für den BVB, Zwayer lässt die Karte aber noch stecken. Richtig, bislang ist es auch ein sehr faires Spiel.

19. | Sancho hat nach einem schnönen Dribbling im MIttelfeld viel Platz und zwei startende Teamkollegen vor sich, verpasst es aber, den Ball im richtigen Moment in den Lauf von Haaland oder Reus zu spielen. Am Ende muss er abbrechen und hintenrum spielen.

17. | Ein langer Ball von Bürki führte übrigens zum Ballgewinn für Leverkusen, den Bailey dann für seinen Traumpass nutzte. Der Leverkusener Plan geht bislang auf.

TOOOR! Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) 1:0 | Torschütze: Diaby

14. | Toooooooor! BAYER LEVERKUSEN - Borussia Dortmund 1:0 . Bailey spielt einen langen Ball aus der eigenen Hälfte hoch hinter die Kette in den Lauf des schnellen Diaby. Der Franzose nimmt kurz an und schließt aus acht Metern halbrechter Position ab. Bürki ist auf dem Weg ins falsche Eck.

14. | Die Werkself versucht, beim BVB mit Alario und Amiri beide Innenverteidiger im Spielaufbau zuzustellen. Bürki bleibt so meist nur der lange Ball.

12. | Sowohl die letzte Reihe der Leverkusener, als auch die der Dortmunder, steht extrem hoch. Beide Teams haben das erkannt und versuchten es bereits mit langen Bällen hinter die Ketten.

10. | In der Coaching-Zone hat rein lautstärketechnisch Terzic das Sagen. Den BVB-Trainer hört man bestens durchs ganze Stadion, Bosz auf der anderen Seite spricht weniger und wenn, dann tut er es leiser.

8. | Leverkusen mit der ersten längeren Ballbesitzphase. Der BVB staffelt sich gegen den Ball in einem 4-4-2, wartet ab der Mittellinie auf den Gegner.

6. | Die Dortmunder übernehmen zunächst die Kontrolle. Reus hat die Schusschance aus 19 Metern zentraler Position, rutscht aber weg. Der Ball trudelt in die Arme von Hradecky.

4. | Der BVB presst früh, stresst Leverkusen im Spielaufbau. Der Werkself bereitet das durchaus Probleme. Guter Beginn der Gäste.

2. | Eine kurz ausgeführte Ecke von Bailey landet über Amiri bei Wirtz im linken Halbfeld. Aus 20 Metern versucht es der 17-Jährige aus der Distanz und scheitert an Bürki in der Tormitte.

1. | Los geht's. Der Ball rollt.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist der erfahrene Felix Zwayer aus München. Ihm assistieren Christian Dietz (München) und Marco Achmüller aus Bad Füssing. Vierter Offizieller ist Frank Willenborg aus Osnabrück, Christian Dingert (Gries) verfolgt das Geschehen in Funktion des Video-Assistent-Referees an den Monitoren.

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich beider Mannschaften. 82 Mal trafen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund in der Bundesliga schon aufeinander. 28 dieser Duelle entschied die Werkself für sich, 32 Mal waren die Dortmunder siegreich. 22 weitere Begegnungen endeten unentschieden. In der vergangenen Saison gab es zwei torreiche Heimsiege. Im September 2019 siegten die Dortmunder mit 4:0 im Signal Iduna Park, Bayer 04 gelang ein 4:3-Erfolg in der BayArena.

vor Beginn | Die Borussia musste zwar keine Niederlage am vergangenen Wochenende verkraften, allerdings fühlte sich das 1:1 gegen Tabellenschlusslicht FSV Mainz mit Sicherheit so an. Immer wenn beim BVB das Gefühl vorherrscht, man habe sich wieder in Form gespielt, lässt Schwarzgelb unverhofft Punkte gegen kleinere Gegner liegen. So kassierten die Dortmunder vier ihrer fünf Saisonpleiten gegen Augsburg (0:2), Köln (1:2), Stuttgart (1:5) und (1:2). Gegen spielerisch starke Mannschaften wie die Leverkusener lief es zuletzt auch für den BVB besser. Gegen Wolfsburg (2:0) und (3:1) gab es überzeugende Siege.

vor Beginn | Die Werkself befindet sich seit einigen Wochen in der Ergebniskrise. Zwölf Spiele in Folge blieben die Rheinländer zum Saisonstart ungeschlagen, übernahmen zwischenzeitlich sogar die Tabellenführung. Seit der ersten Saisonniederlage, dem 1:2 im Heimspiel gegen den FC Bayern, kam aber nur noch ein Punkt hinzu. Es ist der einzige Zähler, den die Mannschaft von Trainer Bosz in den vergangenen vier Ligaspielen holte. Am vergangenen Freitag setzte es eine Last-Minute-Pleite bei Union Berlin.

vor Beginn | Topduell am 17. Spieltag der Bundesliga. Bayer Leverkusen empfängt als Tabellendritten den Tabellenvierten Borussia Dortmund. Der Gewinner der Partie springt zumindest bis morgen auf den 2. Platz hinter Tabellenführer FC Bayern. Einen Favoriten auszumachen, ist kaum möglich. Beiden Mannschaften mangelt es aktuell an der Konstanz.

vor Beginn | Auf fünf Positionen ändert Leverkusens Trainer Peter Bosz seine Startelf im Vergleich zum letzten Bundesligaspiel bei Union Berlin. Für Dragovic, Skingraven, Baumgartlinger, Demirbay und Schick spielen L. Bender, Wendell - Wirtz, Aranguiz und Alario. Edin Terzic, verantwortlich für den BVB, tauscht gezwungenermaßen auf zwei Positionen. Zagadou und Can werden durch Akanji und Delaney ersetzt.

vor Beginn | Die Gäste stellen dem diese Elf entgegen: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Delaney - Sancho, Reus, Brandt - Haaland.

vor Beginn | So geht Bayer Leverkusen ins Duell mit Borussia Dortmund: Hradecky - Bender, Tah, Tapsoba, Wendell - Wirtz, Aranguiz, Amiri - Diaby, Alario, Bailey.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 17. Spieltages zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB (Borussia Dortmund).

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Bayer Leverkusen:

Hradecky - L. Bender, Tah, Tapsoba, Wendell - Aranguiz - Bailey, Wirtz, Amiri, Diaby - Alario

Aufstellung BVB:

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Delaney - Sancho, Reus, Brandt - Haaland

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Dortmund gewann 5 der letzten 7 Bundesliga-Spiele gegen Bayer 04 Leverkusen (1 Remis, 1 Niederlage). Das letzte Duell verlor die Borussia jedoch mit 3-4 in Leverkusen, 2-mal hintereinander verloren der BVB zuletzt im Mai 2007 (damals 4 Niederlagen am Stück).

Nur gegen den (83) bestritt Bayer 04 Leverkusen bisher mehr Bundesliga-Spiele als gegen Borussia Dortmund (82). Ebenfalls setzte es nur gegen die Münchner mehr Niederlagen (49) als gegen den BVB (32).

Borussia Dortmund traf in jedem der letzten 5 Bundesliga-Spielen gegen Bayer 04 Leverkusen mindestens 3-fach (18 insgesamt) – mehr BL-Spiele mit 3 oder mehr Toren in Serie schaffte der BVB bisher nur gegen Hannover (6 Spiele, 1986-02) und Schalke (7, 1964-67).

Bayer 04 Leverkusen ist seit 4 Bundesliga-Spielen sieglos (3 Niederlagen, 1 Remis) – die längste Leverkusener Durststrecke seit November 2019 (damals ebenfalls 4 Spiele). Länger blieb Bayer 04 zuletzt im Frühjahr 2017 ohne BL-Dreier, damals sogar 6 Spiele.

Kein Team holte in den letzten 4 Bundesliga-Spielen weniger Punkte als Bayer 04 Leverkusen (1, wie Mainz).

Bayer 04 Leverkusen erzielte bereits 9 Tore nach Eckbällen – Ligaspitze! Und nur Schalke kassierte nach Eckbällen mehr Gegentore (8) als Borussia Dortmund (4).

Borussia Dortmund fuhr in den ersten 8 Bundesliga-Auswärtsspielen der Saison 5 Siege ein, wie letztmals 2018/19. Mehr Auswärtssiege holte der BVB zum Vergleichszeitpunkt nur 2-mal: In den Meistersaisons 2010/11 (8) und 2001/02 (7).

Borussia Dortmund hat mit 29 Punkten nach 16 Spielen die schwächste Zwischenbilanz in der Bundesliga seit der Saison 2017/18, damals waren es sogar nur 25 Zähler.

Borussia Dortmunds Jadon Sancho war im Jahr 2021 an 4 der 6 Bundesligatoren des BVB direkt beteiligt (2 Tore, 2 Assists). Insgesamt sammelte er in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen bereits 9 Torbeteiligungen, mehr als gegen jedes andere Team.

Julian Brandt erzielte in 165 Bundesliga-Spielen für Leverkusen 34 Treffer, gegen seinen aktuellen Arbeitgeber Borussia Dortmund traf er in 9 Spielen jedoch nie (2 Assists). In den 2 Spielen mit dem BVB gegen die Werkself gelang ihm in der Vorsaison kein einziger Scorerpunkt.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Bundesliga

Bereits sieben Punkte beträgt der Rückstand von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund auf Hinrunden-Meister Bayern München - beide sind zum Siegen verpflichtet, um Anschluss im Titelrennen zu halten.

Leverkusen/Dortmund (SID) Im kleinen "Endspiel" um den Anschluss im Titelkampf greifen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund nach dem letzten Strohhalm: Sieben Punkte trennen beide Klubs bereits vom vorzeitigen Hinrunden-Meister Bayern München - nur ein Sieg hilft im Rennen um die Meisterschale weiter.

Bayer-Trainer Bosz gibt sich nach zuletzt drei Niederlagen in vier Ligaspielen jedenfalls betont kämpferisch und zuversichtlich. "Mit gutem Fußball, werden auch die Ergebnisse wieder kommen", sagte der Niederländer, der einst auch beim BVB unter Vertrag stand. Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sieht das Spiel gegen die Borussia als Gradmesser. "Dann wissen wir, wo wir stehen", sagte der 60-Jährige dem kicker.

Helfen könnte eine mögliche Rückkehr von Jungstar Florian Wirtz. Denn: Die Leverkusener Tormaschine ist ins Stocken geraten. Die Ideen und der Spielwitz des Mittelfeldspielers fehlten zuletzt merklich. Nur drei Treffer in den vergangenen vier Ligaspielen sind für die eigenen Ansprüche zu wenig. Der 17-Jährige war in den vergangenen drei Spielen wegen muskulären Problemen geschont worden - seine Rückkehr ließ Bosz am Montag jedoch noch offen.

Ebenfalls hilfreich ist, dass die Rassismus-Debatte nach dem Spiel am Freitag bei Union Berlin (0:1) zwischen Unions Florian Hübner und Leverkusens Nadiem Amiri "kein Störfaktor" mehr sei, wie Bosz betonte. "Meine grundsätzliche Einstellung ist: Was auf dem Platz gesagt wird, bleibt auch auf dem Platz. Wie für Nadiem war es auch für mich mit der Entschuldigung des Berliner Spielers erledigt", pflichtete Völler bei.

Der zuversichtlichen Werkself will sich der punktgleiche Vizemeister aus Dortmund entgegenstemmen. "Alle Ziele, die wir erreichen wollen, sind noch erreichbar", sagte BVB-Coach Edin Terzic nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05: "Und da gehört natürlich auch zu, Dienstag zu gewinnen."

Bei diesem Unterfangen muss Terzic auf Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou verzichten, der sich gegen Mainz einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen hatte. Zuversichtlich gab sich der Coach aber hinsichtlich einer Rückkehr des erkrankten Giovanni Reyna. "Wir hoffen, dass er Dienstag zum Anschwitzen vor dem Spiel wieder bei der Mannschaft sein kann und sehen dann, ob wir für das Spiel mit ihm planen können", sagte Terzic, der die formschwachen Leverkusener auf keinen Fall auf die leichte Schulter nimmt.

"Sie hatten keinen einfachen Start und haben vor der Saison ihre beiden Topscorer verloren, aber sie spielen eine sehr gute Runde. Es wird ein harter Brocken für uns, aber wir freuen uns", betonte der 38-Jährige. "In den vergangenen Duellen mit uns war der BVB immer etwas defensiver eingestellt als wir. Zuletzt haben sie aber wieder vermehrt nach vorne gespielt. Ich erwarte ein offeneres Spiel", entgegnete Bosz.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick