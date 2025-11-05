Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoBayer Leverkusen
Bayer Leverkusen bei Benfica heute im Live Stream und live im TV: DAZN oder Amazon Prime?

Bayer Leverkusen muss heute in der Champions League gegen Benfica Lissabon antreten. Alle Informationen zur Übertragung der Partie gibt es hier bei GOAL.

Im Rahmen des vierten Spieltages in der Ligaphase der Champions League trifft heute, Mittwoch (5. November), Bayer Leverkusen auf den portugiesischen Topklub Benfica Lissabon. Der Anpfiff im Estadio da Luz ertönt um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Amazon Prime darf pro Woche ein Champions League-Spiel zeigen - und das nur am Dienstag. Also könnt Ihr alle Partien des heutigen Tages, inklusive Benfica gegen Lissabon, live nur bei DAZN verfolgen. Die Konferenz läuft ab den frühen Spielen durchgehend im Pay-TV auf DAZN 2, das Einzelspiel könnt Ihr - natürlich genauso wie die Konferenz auch - im Livestream in der App oder auf der Website sehen. Lukas Schönmüller ist als Kommentator im Einsatz und er wird von Nils Petersen als Experten unterstützt.

Anstoßzeit Benfica gegen Bayer Leverkusen

crest
Champions League - Champions League
Estadio da Luz
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Liga Portugal
Nacional crest
Nacional
NAC
Benfica crest
Benfica
BEN

Benfica vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

Benfica vs Bayer Leverkusen Aufstellungen

BenficaHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestB04
1
A. Trubin
30
C
Nicolás Otamendi
26
S. Dahl
44
T. Araujo
8
F. Aursnes
20
R. Rios
10
G. Sudakov
18
L. Barreiro
11
D. Lukebakio
5
E. Barrenechea
14
V. Pavlidis
1
M. Flekken
4
J. Quansah
12
E. Tapsoba
5
Loic Badé
30
I. Maza
19
E. Poku
13
Arthur
24
A. Garcia
9
C. Echeverri
20
C
A. Grimaldo
35
C. Kofane

3-4-2-1

B04Away team crest

BEN
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • José Mourinho

B04
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Verletzungen und Sperren

News über Benfica

Benfica Lissabon ist neben Ajax Amsterdam die einzige noch punktlose Mannschaft im bisherigen Wettbewerb. Dank der besseren Tordifferenz steht man vor den Holländern auf dem 35. Platz in der Tabelle.

Zum Auftakt gab es eine überraschende 2:3-Niderlage gegen Qarabag und ein 0:1 gegen Chelsea. Vor zwei Wochen mussten sich die Portugiesen Newcastle United mit 0:3 geschlagen geben.

Immerhin lief es danach für das Team von Jose Mourinho in den nationalen Bewerben besser. De letzten drei Spiele wurden mit einem Torverhältnis von 11:0 gewonnen.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-SANTA CLARAGetty Images

News über Bayer Leverkusen

Auch die Werkself ist nach drei Spielen in der Champions League noch immer sieglos. Zwei Punkte ergeben in der Tabelle den 30. Rang.

Gegen Kopenhagen gelang zum Auftakt in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 2:2, gegen Eindhoven brachte Leverkusen eine Führung nicht über die Linie. Und zuletzt gab es gegen PSG eine richtig böse Klatsche. 2:7 hieß es am Ende für die Mannschaft von Kasper Hjumland, zudem sah Robert Andrich auch die rote Karte und wird heute fehlen.

Eine Rückkehr zu den Wurzeln ist die heutige Partie für Alejandro Grimaldo. Der Linksverteidiger stand zwischen 2016 und 2023 insgesamt 303 Mal für Benfica auf dem Rasen, ehe er den Weg in die Bundesliga fand.

Bayer Leverkusen's Spanish defender #20 Alejandro Grimaldo gesturesGetty Images

Form

BEN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/15
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

BEN

Letzte 4 Spiele

B04

2

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

4

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/4
Beide Teams haben getroffen
2/4

Benfica vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

