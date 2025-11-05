Im Rahmen des vierten Spieltages in der Ligaphase der Champions League trifft heute, Mittwoch (5. November), Bayer Leverkusen auf den portugiesischen Topklub Benfica Lissabon. Der Anpfiff im Estadio da Luz ertönt um 21 Uhr.

Bayer Leverkusen bei Benfica heute im Live Stream und live im TV: DAZN oder Amazon Prime?

Amazon Prime darf pro Woche ein Champions League-Spiel zeigen - und das nur am Dienstag. Also könnt Ihr alle Partien des heutigen Tages, inklusive Benfica gegen Lissabon, live nur bei DAZN verfolgen. Die Konferenz läuft ab den frühen Spielen durchgehend im Pay-TV auf DAZN 2, das Einzelspiel könnt Ihr - natürlich genauso wie die Konferenz auch - im Livestream in der App oder auf der Website sehen. Lukas Schönmüller ist als Kommentator im Einsatz und er wird von Nils Petersen als Experten unterstützt.

Benfica Lissabon ist neben Ajax Amsterdam die einzige noch punktlose Mannschaft im bisherigen Wettbewerb. Dank der besseren Tordifferenz steht man vor den Holländern auf dem 35. Platz in der Tabelle.

Zum Auftakt gab es eine überraschende 2:3-Niderlage gegen Qarabag und ein 0:1 gegen Chelsea. Vor zwei Wochen mussten sich die Portugiesen Newcastle United mit 0:3 geschlagen geben.

Immerhin lief es danach für das Team von Jose Mourinho in den nationalen Bewerben besser. De letzten drei Spiele wurden mit einem Torverhältnis von 11:0 gewonnen.

News über Bayer Leverkusen

Auch die Werkself ist nach drei Spielen in der Champions League noch immer sieglos. Zwei Punkte ergeben in der Tabelle den 30. Rang.

Gegen Kopenhagen gelang zum Auftakt in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 2:2, gegen Eindhoven brachte Leverkusen eine Führung nicht über die Linie. Und zuletzt gab es gegen PSG eine richtig böse Klatsche. 2:7 hieß es am Ende für die Mannschaft von Kasper Hjumland, zudem sah Robert Andrich auch die rote Karte und wird heute fehlen.

Eine Rückkehr zu den Wurzeln ist die heutige Partie für Alejandro Grimaldo. Der Linksverteidiger stand zwischen 2016 und 2023 insgesamt 303 Mal für Benfica auf dem Rasen, ehe er den Weg in die Bundesliga fand.

