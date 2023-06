"Goretzka hat man zerstört": Mario Basler geht erneut auf Joshua Kimmich vom FC Bayern los

Das Zusammenspiel zwischen Joshua Kimmich und Leon Goretzka ist auch nach Saisonende ein heißes Thema. Nun hagelte es heftige Kritik.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Bayern-Profi Mario Basler hat sich Joshua Kimmich erneut zur Brust genommen. Das Auftreten des Münchner Führungsspielers hätte auch großen Einfluss auf Leon Goretzka.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe das größte Problem mit Kimmich", leitete Basler seinen Rundumschlag im Sport1-Doppelpass ein und fuhr fort: "Das Schlimme ist, dass er alles machen möchte. Das ist ein großer Unterschied, ob du das machen musst oder möchtest."

Bezüglich des Interesses des FC Barcelona an einer Verpflichtung vonKimmich sagte Basler: "Wenn das so wäre, dass Kimmich ein Angebot hat von Barcelona und drei Spieler zum Tausch angeboten werden, ich würde ihn hinfahren mit der Schubkarre. Das sage ich seit Wochen und Monaten schon. Kimmich ist ein guter Kicker, ein richtig guter Kicker, da gibt es keine Diskussion, aber Kimmich macht nicht seine Aufgaben, die er beim FC Bayern hat."

Dabei spielte Basler auf die immer wieder aufkeimende Diskussion an, dass Kimmich kein echter Sechser sei und er eher etwas weiter vorne besser aufgehoben wäre. "Der würde am liebsten vorne noch ein Tor schießen. Und im Mittelfeld, der neben ihm spielt, ist die ärmste Sau, die es im Spiel gibt, weil der nur am Hin- und Herrennen ist."

Und weiter: "Wenn ich schon Kimmich sehe, wie er von einer Ecke zur anderen Ecke rüber rennt, da kriege ich einen Kreislaufkollaps zu Hause. Ich würde ihn keinen Eckball mehr schießen lassen. Der soll sich auf die Aufgabe, die ein Sechser hat, konzentrieren."

Neben Kimmich geriet zuletzt vor allem Leon Goretzka in die Kritik, der in den vergangenen Monaten meist an dessen Seite spielte. Besonders das Zusammenspiel warf große Fragen auf. Derart, dass im Sommer ein weiterer Spieler für das defensive Mittelfeld verpflichtet werden soll.

Laut Basler sind die Schuldzuweisungen an Goretzka aber unangebracht. "Vor einem Dreivierteljahr war Goretzka in einer überragenden Form, da hat er überragend gespielt. Da hat man immer gesagt: Das Traumduo beim FC Bayern sind Kimmich und Goretzka", sagte er und ergänzte: "Goretzka hat man zerstört, weil man jedes Mal, obwohl Kimmich schlechter gespielt hat als Goretzka, Goretzka ausgewechselt hat, und Kimmich durfte seine Scheiße weiterspielen."

Seine Brandrede beendet Basler mit den folgenden Worten: "Ich als Trainer würde Kimmich einfach mal ganz klar seine Aufgaben erklären, was er zu machen hat. Noch mal: Kimmich ist derjenige, der auf dem ganzen Platz rumrennt, nur nicht da ist, wenn er gebraucht wird, weil neben Kimmich ist Goretzka die ärmste Sau und wird jedes Mal nach vier Minuten ausgewechselt."

WAS IST DER HINTERGRUND? Basler ist schon seit einiger Zeit nicht besonders gut auf Kimmich zu sprechen. Unter anderem hatte er den Nationalspieler schon in seinem Podcast "Basler ballert" in ähnlicher Form scharf kritisiert.

WIE GEHT ES WEITER? Trotz der Flirt-Offensive vom FC Barcelona und der Diskussion um seine Rolle plant der FC Bayern weiterhin mit Kimmich. Dem Vernehmen nach soll er das Erbe von Kapitän Manuel Neuer antreten.

Kimmich genießt auch unter Trainer Thomas Tuchel volles Vertrauen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025.