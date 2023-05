FC Bayern - Mario Basler attackiert Joshua Kimmich: "Wie ein kleines Kind"

Joshua Kimmich bekommt vom Ex-Bayern-Star Mario Basler im Endspurt des Bundesliga-Titelrennens eine volle Breitseite ab.

WAS IST PASSIERT? Mario Basler, ehemaliger Spieler des FC Bayern München und aktuell TV-Experte, hat nach der 1:3-Heimniederlage der Münchner gegen RB Leipzig scharfe Kritik an FCB-Star Joshua Kimmich geäußert. Basler sprach Kimmich die Führungsqualitäten ab.

WAS WURDE GESAGT? "Du brauchst Männer, die wissen, was man tut. Ich habe am Samstagabend in München keine Männer auf dem Platz gesehen. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die völlig führungslos war", erklärte Basler in seinem Podcast "Basler ballert".

Weiter sagte Basler, dass er ein angebliches Angebot des FC Barcelona für Kimmich "so schnell wie möglich" annehmen würde: "Ich würde ihn mit der Schubkarre nach Barcelona bringen."

Kimmich habe es gegen RB "wieder nicht auf die Reihe bekommen, in einem so wichtigen Spiel der Führungsspieler zu werden". Und weiter: "Wenn ich sein Interview sehe, wie er da nach dem Spiel steht, wie ein kleines Kind."

Doch Basler war an dem Punkt noch nicht fertig und ergänzte: "Dieser große Spieler, wie er von sich sagt, dass er es ist, ist er einfach nicht. Er ist ein hervorragender Spieler, aber für mich ist er völlig überbewertet."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kimmich ist in der aktuellen Saison weiterhin Stammspieler im Mittelfeld des FC Bayern. Er kommt auf 32 Bundesliga-Spiele, in denen ihm fünf Tore und sechs Vorlagen gelangen.