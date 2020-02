Barcelona holt Willian wohl im Sommer ablösefrei von Chelsea

Bei Chelsea will Willian seinen Vertrag wohl nicht verlängern, im Sommer ist er dann ablösefrei. Und offenbar zieht es den Brasilianer zu Barca.

Chelseas Offensivspieler Willian und der stehen angeblich kurz vor einer Einigung über einen Transfer im kommenden Sommer. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca.

Demnach hat Willian alle Angebote Chelseas abgelehnt, seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag zu verlängern. Der 31-jährige Brasilianer suche eine neue sportliche Herausforderung und werde voraussichtlich ablösefrei zu Barca wechseln.

Barca wollte Willian wohl schon 2018 holen

Die Katalanen waren in der Vergangenheit immer wieder mit Willian in Verbindung gebracht worden. Am nächsten kamen sie einer Verpflichtung laut Marca im Sommer 2018, der Dribbelkünstler blieb seinerzeit dann aber doch in London.

Chelsea weiß dem Bericht zufolge um Willians Wechselwunsch. Im Januar wollten die Blues den Nationalspieler ob des aktuell nicht gerade breit besetzten Kaders jedoch keinesfalls ziehen lassen.

Willian war im Sommer 2013 für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom russischen Klub Anzhi Makhachkala zu Chelsea gewechselt. In der laufenden Saison hat er für den sechsmaligen englischen Meister bisher 30 Pflichtspiele (fünf Tore, fünf Assists) absolviert.