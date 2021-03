FC Barcelona - Miralem Pjanic will für mehr Barca-Einsätze kämpfen: "Ich gebe niemals auf"

Miralem Pjanic, Nationalspieler für Bosnien und Herzegowina, hat in einem Interview mit Mundo Deportivo verraten, dass er trotz seiner schwierigen Situation beim FC Barcelona keine Wechselabsichten hegt. Stattdessen will er sich Trainer Ronald Koeman durch besonderen Trainingseifer noch intensiver anbieten.

"Ich habe nicht bei Barca unterschrieben, um ein Jahr später wieder zu gehen. Ich habe unterschrieben, um bei einem Klub Geschichte zu schreiben, der in meiner Karriere immer wieder meinen Weg gekreuzt hat", erläuterte Pjanic. Nach Angaben des heute 30-Jährigen sei er bereits im Alter von 16 Jahren beinahe aus Metz in die zweite Mannschaft der Katalanen gewechselt.

Außerdem habe sich der ehemalige Barca-Sportdirektor Eric Abidal bereits zwei Jahre vor Pjanics Wechsel um den Mittelfeldspieler bemüht. "Damals hat der Klub in Antoine Griezmann investiert und für mich war kein Geld übrig", führte Pjanic aus und ergänzte: "Ich habe zwei Jahre warten müssen, um den Traum leben zu dürfen, ein Barca-Spieler zu sein."

Für diesen Traum wolle er kämpfen, so der Bosnier: "Ich gebe niemals auf. Wenn ich nicht spiele, trainiere ich am nächste Morgen härter als je zuvor, sodass die Coaches sehen, dass ich niemals aufgebe. Ich habe nicht einen einzigen Tag aufgehört zu trainieren, auch wenn ich wegen Covid 19 später angekommen bin."

