Mallorca - Barcelona: LaLiga heute live im TV und im LIVE-STREAM

Wir befinden uns in der 19. Runde der spanischen Liga. Hierbei trifft im letzten Sonntagsspiel um 21.00 Uhr Mallorca zuhause auf Barcelona. Im Zuge dessen empfängt der 15. den Siebten.

Für Mallorca, das im Sommer nach einem Jahr Zweitklassigkeit in LaLiga zurückkehrte, endete das Jahr 2021 mit einem 1:4 in Granada. Hierbei fuhr die von Luis Garcia trainierte Mannschaft die zweite Niederlage binnen der letzten fünf Meisterschaftsspiele ein.

Anders als der kommende Gegner trat Barcelona in einer Weihnachtswoche in einem Nachtragsspiel an. Dabei musste sich das von Xavi betreute Team bei Sevilla mit einem 1:1 begnügen.

Heute geht in LaLiga unter anderem das Spiel Mallorca vs. Barcelona über die Bühne. GOAL versorgt Euch mit allen Informationen zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Mallorca vs. Barcelona heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Mallorca vs. Barcelona Datum: Sonntag, 2. Januar 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Visit Mallorca Estadi (Palma de Mallorca)

Mallorca - Barcelona heute live im TV anschauen: Die Übertragung im Fernsehen

DAZN betrat den Markt im Jahr 2016 und verfügt seither in Deutschland über die Alleinrechte an LaLiga. Im Mai 2021 teilte der Anbieter eine Vertragsverlängerung um zusätzliche fünf Jahre mit. Dem folgte im Dezember ein weiterer Deal bis zum Abschluss der Spielzeit 2026/2027. Dieser sieht vor, dass Ihr Matches aus LaLiga und auch der Copa del Rey live bei DAZN anschauen könnt.

Mallorca vs. Barcelona heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Wir befassen uns aber nun voll und ganz mit dem Match Mallorca vs. Barcelona. Abonnenten bei DAZN können die Begegnung in Palma live und über die gesamte Spielzeit miterleben. Hierbei ist es vollkommen egal, ob Ihr Euch für einen Monats- oder für einen Jahresvertrag entschieden habt. Allerdings zahlt Ihr bei der zweitgenannten Optionen insgesamt 149,99 Euro und damit um die 12,50 Euro pro Monat. Nachdem Ihr für ein Monatsabo 14,99 Euro auf den Tisch legen müsst, ergibt das eine Ersparnis von monatlich 2,50 Euro. Hier findet Ihr bei GOAL sämtliche Fakten, die Ihr vor dem Vertragsabschluss wissen solltet.

Die Registrierung erfordert einige Minuten und das trifft auch auf den zweiten Schritt zu. Diejenigen, die einen Smart-TV ihr Eigen nennen, haben es besonders einfach. Denn: Sie müssen ausschließlich die kostenlose App herunterladen. Alle anderen können ein klassisches Fernsehgerät per HDMI-Kabel mit einem Notebook verbinden.

Das Fußballangebot bei DAZN umfasst fast alle europäischen Spitzenligen. Denn: Ihr könnt zusätzlich zu LaLiga auch die Bundesliga, die italienische Serie A und die Ligue 1 mitverfolgen. Überdies könnt Ihr Euch unter anderem die Champions League und angefangen bei der WM-Qualifikation zahlreiche Länderspiele anschauen. Zudem kommt Ihr etwa als Fans des Wintersports, der NBA, der NFL, des Boxsports, der MMA und von Darts auf Eure Kosten. Aber schreibt Euch jetzt erst einmal die Eckdaten zur Übertragung von Mallorca vs. Barcelona auf:

Die weiteren Spiele aus LaLiga live bei DAZN anschauen

Das Kräftemessen Mallorca gegen Barcelona schließt das heutige Programm am 19. Spieltag in LaLiga ab. Dieser wurde zu Silvester mit der Begegnung Valencia vs. Espanyol eröffnet. Danach fanden am Neujahrstag keine Spiele statt, aber dafür hat es der Sonntag in sich. Den Anfang macht das Derby Getafe vs. Real Madrid um 14.00 Uhr. Danach stehen um 16.15 Uhr die Spiele Elche vs. Granada sowie Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid, ein anderes Stadtduell, auf dem Programm. Zusätzlich kommt es ab 18.30 Uhr zum baskischen Derby Alavés vs. Real Sociedad sowie zum Kräftemessen Betis Sevilla vs. Celta de Vigo.

Mallorca gegen Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen

Wie GOAL weiter oben ansprach, könnt Ihr ein traditionelles Fernsehgerät mithilfe eines Notebooks und eines HDMI-Kabels zu einem Smart-TV umfunktionieren. Das ist deshalb machbar, weil DAZN zu sämtlichen Sportereignissen einen LIVE-STREAM bereitstellt. Somit könnt Ihr die Übertragung der Begegnung Mallorca vs. Barcelona grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Dafür eignen sich auch Smartphones und Tablets. Allerdings versteht sich von selbst, dass eine passende Internetverbindung unabdingbar ist.

Mallorca vs. Barcelona live: LaLiga heute im LIVE-TICKER

Außerdem könnt Ihr dank des LIVE-TICKERS bei GOAL zum Aufeinandertreffen zwischen Mallorca und Barcelona im Bilde bleiben. Genauer gesagt informieren wir Euch zu allen Treffern, Torchancen, Verwarnungen, Platzverweisen und Wechseln. Und dank unserer Push-Mitteilungen müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm schauen.

Mallorca gegen Barcelona heute live sehen: Die Aufstellungen

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anpfiff.