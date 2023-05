Barcelona ist erstmals seit 2019 wieder spanischer Meister. Die Titelfeier wurde jedoch von üblen Gesängen einiger Fans überschattet.

WAS IST PASSIERT? Fans des FC Barcelona sind bei den Feierlichkeiten zum Gewinn der ersten spanischen Meisterschaft seit 2019 mit hässlichen Gesängen in Richtung Real-Madrid-Star Vinicius Junior aufgefallen.

WAS IST DER HINTERGRUND? "Stirb, Vinicius" war von einigen Barça-Anhängern zu hören, als tausende Menschen nach dem 4:2 gegen Espanyol am Sonntagabend in Barcelona den Titelgewinn feierten.

Bereits beim Clasico zwischen den beiden Erzrivalen Barça und Real im März war es zu schändlichen Vorfällen gekommen, als Vinicius von einigen Fans der Katalanen rassistisch beleidigt wurde. Ohnehin sind bei LaLiga in der laufenden Saison bereits acht Vorfälle rassistischer Beleidigungen gegen den 22-jährigen Brasilianer eingegangen.

Vinicius sagte zu den Diskriminierungen, denen er immer wieder ausgesetzt ist: "Nicht jeder kann die gleiche Mentalität haben wie ich. Es ist traurig, dass ich in jedem Interview über so etwas reden muss. Wir alle hoffen, dass Fälle von Rassismus seltener werden und wir eine bessere Welt haben."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty