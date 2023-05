Bei den Blaugrana knallen schon einige Spiele vor dem Saisonende die Sektkorken. Am Montag gibt es eine große Meistersause.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona ist spanischer Meister. Die Katalanen sicherten sich den Titel bereits fünf Spieltage vor Schluss durch einen 4:2-Sieg beim ungeliebten Nachbarn Espanyol. Robert Lewandowski (2) und Alejandro Balde schossen mit ihren Treffern bereits vor der Pause bereits einen komfortablen Vorsprung heraus. Jules Koundé erhöhte später, ehe Javi Puado und Joselu die Ehrentreffer für die Gastgeber gelangen.

Als Barcelonas Spieler ihren Erfolg direkt nach Schlusspfiff auf dem Rasen feierten, stürmten einige Anhänger Espanyols auf das Spielfeld und die Gästespieler flüchteten in die Katakomben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vier Spiele vor dem Ende der Saison liegen die Blaugrana mit 14 Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen und ärgsten Verfolger Real Madrid in der LaLiga-Tabelle uneinholbar vorn.

Für Barcelona ist es der erste Meistertitel seit 2019, damals spielte Lionel Messi noch für den Klub. Es bedeutet auch den ersten großen Erfolg von Cheftrainer Xavi seit dessen Amtsantritt vor rund eineinhalb Jahren. Insgesamt ist es für Barça der 27. Titel der Klubgeschichte. In der Vorsaison landete der Klub mit 13 Punkten Rückstand abgeschlagen hinter Real auf dem zweiten Platz in der Endabrechnung.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Am Montag soll es eine große Meisterparty in Barcelona geben. Bei der Parade in einem offenen Bus präsentieren nicht nur Xavis Schützlinge den Meisterpokal, auch die Frauenmannschaft, die erneut souverän die Liga gewann, ist dann mit an Bord.

Um 18 Uhr startet die Triumphzug am Spotify Camp Nou und schlängelt sich dann bis zum Schlusspunkt am Arc de Triomf durch die katalanische Metropole.