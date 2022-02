FC Barcelona vs. SSC Napoli live: Die Europa League heute im LIVE-TICKER - 0:1

Der FC Barcelona und die SSC Napoli kämpfen heute im Hinspiel der Playoffs in der UEFA Europa League um eine gute Ausgangsposition für den Achtelfinaleinzug. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr, hier könnt Ihr jetzt im LIVE-TICKER dabei sein.

Barca hatte sich in der Champions League in einer Gruppe mit dem FC Bayern, Benfica und Dynamo Kiew ordentlich blamiert und als Dritter das Achtelfinale der Königsklasse verpasst. Nun geht es weiter in der Europa League.

Napoli belegte in der Gruppenphase der Europa League hinter Spartak Moskau und vor Leicester City und Legia Warschau den zweiten Platz und muss nun den Umweg über die Playoffs nehmen.

Barca vs. Napoli heute im LIVE-TICKER: Hier bei GOAL verpasst Du keine wichtige Szene aus dem Camp Nou! Du willst dennoch lieber live im TV oder im LIVE-STREAM dabei sein? Kein Problem! In einem separaten Artikel bekommst Du alle Informationen zur heutigen Übertragung des Spiels.

FC Barcelona vs. SSC Napoli heute im LIVE-TICKER

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Fazit | Barca begann forsch und setzte Napoli früh unter Druck. Mit der Zeit fanden die Italiener aber ins Spiel und erarbeiteten sich selbst einige Gelegenheiten. Der einzige Treffer fiel unmittelbar nach der bis dato größten Barca-Chance. Bei den Katalanen geht offensiv viel über Ferran Torres und Adama Traore, doch seit der Führung für Napoli fehlte bei Barca die letzte Durchschlagskraft.

FC Barcelona vs. SSC Neapel im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+2 | Barca drückt noch einmal, doch Napoli verteidigt alles weg.

45' | Noch einmal so etwas wie Torgefahr. Mingueza flankt aus dem Halbfeld, Torres setzt den Kopfball aber einige Meter am Kasten vorbei.

44' | Das Spiel schleppt sich jetzt in Richtung Halbzeit. Napoli agiert mit der Führung im Rücken deutlich selbstbewusster, bei Barca gelingt trotz aller Bemühungen gerade nicht mehr viel.

39' | Erste Gelbe Karte im Spiel. Napolis Anguissa kommt im Mittelfeld deutlich zu spät.

FC Barcelona vs. SSC Neapel im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Anguissa (39.)

36' | Nächster Abschluss von Barca, Torschuss Nummer sechs. Doch der Schuss von Torres von der linken Seite ist harmlos.

33' | Wie reagiert Barca auf den Rückstand? Vieles geht über Traore mit Flanken von rechts, doch in der Mitte steht aktuell kein Luuk de Jong.

29' | Und plötzlich führt Napoli! Im direkten Gegenzug nach der Torres-Chance pariert ter Stegen zunächst stark gegen Zielinski, der Abpraller landet aber direkt noch einmal beim Polen, der den Ball humorlos unter die Latte jagt.

TOOOR! FC Barcelona - SSC Neapel 0:1 | Torschütze: Zielinski (29.)

28' | Jetzt hat auch Barca seinen Hochkaräter. Aubameyang wird in die Gasse geschickt und legt rüber zu Ferran Torres, der allerdings schlenzt den Ball vorbei.

25' | Auf der Gegenseite immer wieder dasselbe Bild. Barca übt ganz hohes Pressing auf die Abwehr von Napoli aus und erobert somit in guter Position den Ball. Noch aber mangelt es daran, aus dieser Position Torgefahr zu entwickeln.

22' | Dickste Chance bislang im Spiel - und die hat Neapel! Osimhen wird nach einem Ballgewinn auf die Reise geschickt und ist von der Barca-Abwehr nicht einzuholen. Ter Stegen verkürzt aber den Winkel und wehrt mit dem Fuß ab.

19' | Osimhen bleibt nach einem Luftzweikampf liegen und muss behandelt werden, offenbar hat er sich an der Schulter wehgetan. Doch Entwarnung für alle Napoli-Fans: Der Stürmer kann weitermachen.

17' | Wenn bei Napoli etwas geht, dann über die linke Seite mit Insigne. Noch aber fehlt die letzte Genauigkeit in den Angriffen.

15' | Nächster Abschluss für Barca, dieses Mal muss Meret eingreifen. Mit dem Schuss aus spitzem Winkel von Nico hat der Keeper aber keine großen Probleme.

12' | Nun kann sich die SSC doch etwas befreien und holt die erste Ecke heraus. Diese bringt jedoch nichts ein.

10' | Napoli kommt überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte, Barcelona steht auch bei gegnerischem Ballbesitz teilweise mit allen Spielern in der Hälfte der Italiener.

7' | Wer geglaubt hat, Barca würde den Wettbewerb nicht ernst nehmen, der wird schon in diesen ersten Minuten eines Besseren belehrt. Der spanische Gigant geht früh drauf und macht enormen Druck.

5' | Erster Abschluss! Aubameyang setzt gut nach und erobert den Ball, der Gabuner legt in den Rückraum zu Pedri ab. Der Jungstar zielt aus der Distanz etwas zu hoch.

3' | Barca gleich forsch und motiviert unterwegs, vor allem Adama Traore zeigt sich in den ersten Momenten des Spiels.

1' | Das Spiel läuft!

FC Barcelona vs. SSC Neapel im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Die Fans des Gastgebers präsentieren eine gewaltige Choreo. "Junts som imparables" ist dort zu lesen, auf Deutsch: Gemeinsam sind wir nicht zu stoppen. Die Anhänger stehen offenbar auch in schwierigen Zeiten zu ihrem Klub.

Vor Beginn | Die Mannschaften versammeln sich in den Katakomben, draußen lief bereits die Barca-Hymne im weiten Rund des Camp Nou.

Vor Beginn | Und Napoli? Die Italiener mussten sich in ihrer Europa-League-Gruppe Spartak Moskau geschlagen geben und müssen daher heute den Umweg über die Playoff-Runde gehen. Die acht Gruppensieger der Europa League stehen ja bereits sicher im Achtelfinale.

Vor Beginn | Seither war Barca stets in der Champions League aktiv und konnte sie in diesem Zeitraum viermal gewinnen. In dieser Saison folgte aber das Aus in der Gruppenphase, Platz drei hinter dem FC Bayern und Benfica Lissabon bedeutete den Abstieg in die Europa League.

Vor Beginn | Für Barca ist es ein unfreiwilliges Comeback auf der kleinen europäischen Bühne. Am 25. März 2004 bestritten die Katalanen ihr bislang letztes Spiel im zweithöchsten europäischen Wettbewerb, damals gab es ein 0:0 zu Hause gegen Celtic Glasgow.

Vor Beginn | Bei Napoli ruhen die Hoffnungen vor allem auf Victor Osimhen, der Nigerianer präsentierte sich nach längerer Pause aufgrund einer Jochbein-Verletzung zuletzt wieder verbessert. So spielt Napoli: Meret - Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Jesus - Ruiz, Elmas, Anguissa - Insigne, Zielinski, Osimhen.

Vor Beginn | Die Mannschaftsaufstellungen beider Teams klingen schon einmal nach Champions League. Bei Barca starten die drei Winterneuzugänge Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang und Adama Traore im Angriff. Die Aufstellung: ter Stegen - Mingueza, Garcia, Pique, Alba - de Jong, Nico, Pedri - Torres, Traore, Aubameyang.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Europa League zum Hinspiel der Zwischenrunde zwischen dem FC Barcelona und der SSC Napoli.

Barca vs. Neapel heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Barcelona:

ter Stegen - Mingueza, Garcia, Pique, Alba - de Jong, Nico, Pedri - Torres, Traore, Aubameyang

Napoli setzt auf folgende Aufstellung:

Meret - Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Jesus - Ruiz, Elmas, Anguissa - Insigne, Zielinski, Osimhen

FC Barcelona vs. SSC Napoli live im TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Das einzige vorherige Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Napoli in einem großen europäischen Wettbewerb entschieden die Katalanen im Achtelfinale der UEFA Champions League 2019/20 für sich. Das Hinspiel in Neapel endete 1-1, das Rückspiel im Camp Nou gewann Barcelona mit 3-1.

Mit Ausnahme der Qualifikationsspiele, des Supercups und der Klub-Weltmeisterschaft hat Barcelona seine letzten 191 Spiele in europäischen Wettbewerben alle in der UEFA Champions League bestritten. Dies ist das erste Spiel in Europas zweitem Wettbewerb seit der Saison 2003/04, als Barca im Achtelfinale des UEFA-Cups gegen Celtic ausschied. Barcelonas Trainer Xavi stand damals in beiden Partien in der Startelf.

Barcelona verlor drei der letzten fünf Heimspiele in großen europäischen Wettbewerben (1S 1U), so viele Niederlagen wie in den 74 Spielen zuvor (59S 12U – ohne Qualifikationsspiele). Das letzte Heimspiel in der K.-o.-Phase eines solchen Wettbewerbs wurde im Februar 2021 gegen Paris Saint-Germain verloren. Sollte Barca das Heimspiel gegen Napoli verlieren, dann wäre es das erste Mal seit 2002 und 2003, dass Barcelona zwei K.-o.-Heimspiele in Folge auf diesem Niveau verliert – damals gegen Real Madrid und Juventus.

Napoli verlor jedes seiner letzten vier Auswärtsspiele in der K.-o.-Phase großer europäischer Wettbewerbe. Eine dieser Niederlagen war jene gegen den FC Barcelona in der UEFA Champions League 2019/20.

Victor Osimhen von Napoli erzielte in dieser Saison in der UEFA Europa League in nur 168 Minuten Spielzeit vier Tore und traf in jedem seiner letzten drei Spiele im Wettbewerb, obwohl er in zwei davon nicht in der Startelf stand. Im Durchschnitt traf er alle 42 Minuten. Das ist die beste Quote aller Spieler, die in dieser Saison mindestens zwei Tore in diesem Wettbewerb erzielt haben.

