FC Barcelona vs. SSC Napoli live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Donnerstag gehen in der Europa League die Hinspiele der Playoffs über die Bühne. Hierbei findet um 18.45 Uhr heute das Spitzenspiel zwischen Barcelona und der SSC Napoli statt. Während die Gastgeber in LaLiga um die Teilnahme an der Champions League kämpfen, sind die Gäste ein Titelkandidat in der italienischen Serie A.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Der FC Barcelona schloss die Gruppe E der Champions League hinter den Bayern und Benfica Lissabon auf dem dritten Platz ab. Hierbei setzten sich die Blaugrana ausschließlich zweimal gegen das sieglose Dynamo Kiew durch. Gegen den FCB musste sich das seit November von Xavi Team betreute ebenso oft geschlagen geben.

Napoli beendete die Gruppe C in der Europa League punktgleich mit Spartak Moskau und vor Leicester City auf dem zweiten Rang. Das gelang mithilfe eines Heimsieges gegen die Foxes am letzten Spieltag.

Im Hinspiel der Zwischenrunde in der Europa League empfängt der FC Barcelona um 18.45 Uhr den SSC Napoli. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

FC Barcelona vs. SSC Napoli heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Barcelona vs. SSC Napoli Datum: Donnerstag, 17. Februar 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr Stadion: Camp Nou (Barcelona)

FC Barcelona gegen SSC Napoli heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Europa League

Dank der Ausstrahlungsrechte an der Europa League und der Conference League zeigt RTL Deutschland in allen Europapokal-Wochen zahlreiche Spiele. Eines davon bekommt Ihr kostenlos ins Haus geliefert, wobei sich RTL oder NITRO für die Sendung live im Free-TV verantwortlich zeichnen. Doch wie sieht es mit der Übertragung des Duells FC Barcelona vs. SSC Napoli aus?

FC Barcelona vs. SSC Napoli heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

RTL strahlt heute um 21.00 Uhr die Begegnung von RB Leipzig in der Europa League gegen Real Sociedad aus. Das bedeutet wiederum, dass das Spitzenspiel Barcelona gegen Napoli lediglich bei RTL+ zu sehen sein wird. Damit meinen wir das Streamingportal von RTL Deutschland, das früher den Namen TVNOW trug.

FC Barcelona vs. SSC Napoli heute live im TV bei RTL+ sehen

Nachdem die Übertragung des Schlagers FC Barcelona – SSC Napoli einen Premium-Inhalt darstellt, müsst Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo abschließen. Hierfür müsst Ihr monatlich 4,99 Euro oder 7,99 Euro auf den Tisch legen. Für die 3 Euro Aufpreis bekommt ihr die Möglichkeit, das Paket auf zwei Geräten gleichzeitig zu nützen. Obendrein fallen abseits der Sender die Werbespots weg. Hier hat RTL+ etliche Infos dazu zusammengetragen.

Als Abonnenten des Bezahlanbieters könnt Ihr zahlreiche Europapokal-Partien mitverfolgen. Zusätzlich zum Match Barcelona gegen Napoli laufen um 18.45 Uhr die Spiele BVB – Glasgow Rangers, Fenerbahce – Slavia Prag und PSV – Maccabi Tel Aviv. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen den Übertragungen in voller Länge und der Konferenz entscheiden. Dasselbe gilt ab 21.00 Uhr für die Partien RB Leipzig – Real Sociedad, Porto – Lazio Rom, Sevilla – Dinamo Zagreb und Atalanta – Olympiakos Piräus. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung von FC Barcelona vs. SSC Napoli:

Übertragungsbeginn: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Spielbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Sender: RTL+

FC Barcelona – SSC Napoli heute live bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Die Registrierung bei RTL+, dem ehemaligen TVNOW, nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Anschließend müsst Ihr die kostenfreie App auf Eurem Smart-TV installieren. Alternativ besteht die Möglichkeit, Euren Fernseher mit einem PC oder Notebook zu koppeln. Dafür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel.

FC Barcelona gegen SSC Napoli heute im LIVE-STREAM sehen

Die letztgenannte Möglichkeit ist dank der LIVE-STREAMS, die RTL+ zum gesamten Programm anbietet, möglich. Damit könnt Ihr grundsätzlich und bei einer entsprechenden Internetverbindung die Übertragung des Schlagers FC Barcelona vs. SSC Napoli von überall mitverfolgen. Dafür eignen sich genauso gut Smartphones und Tablets.

Überdies könnt Ihr mithilfe eines Premium- oder Premium-Duo-Abos rund um die Uhr die Live-Streams der Sender der RTL-Gruppe (VOX, RTL, RTL ZWEI, NITRO, usw.) nutzen. Und das bedeutet, dass Ihr etwa die Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie Motorsport miterleben könnt.

Zu FC Barcelona vs. SSC Napoli via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem möchte Euch GOAL seine LIVE-TICKER zur Begegnung Barcelona gegen Napoli ans Herz legen. Hierbei stehen ebenso wie bei RTL+ eine Option in voller Länge und die Konferenz mit anderen Europapokal-Partien um 18.45 Uhr zur Auswahl. Auf jeden Fall bleibt Ihr zu allen wichtigen Ereignissen im Bilde. Zu diesem Zweck erhaltet Ihr Push-Nachrichten.

Barcelona (Barca) vs. Napoli heute live im TV oder STREAM? Die Opta-Fakten zum Spiel

Das einzige vorherige Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Napoli in einem großen europäischen Wettbewerb entschieden die Katalanen im Achtelfinale der UEFA Champions League 2019/20 für sich. Das Hinspiel in Neapel endete 1-1, das Rückspiel im Camp Nou gewann Barcelona mit 3-1.

Mit Ausnahme der Qualifikationsspiele, des Supercups und der Klub-Weltmeisterschaft hat Barcelona seine letzten 191 Spiele in europäischen Wettbewerben alle in der UEFA Champions League bestritten. Dies ist das erste Spiel in Europas zweitem Wettbewerb seit der Saison 2003/04, als Barca im Achtelfinale des UEFA-Cups gegen Celtic ausschied. Barcelonas Trainer Xavi stand damals in beiden Partien in der Startelf.

Barcelona verlor drei der letzten fünf Heimspiele in großen europäischen Wettbewerben (1S 1U), so viele Niederlagen wie in den 74 Spielen zuvor (59S 12U – ohne Qualifikationsspiele). Das letzte Heimspiel in der K.-o.-Phase eines solchen Wettbewerbs wurde im Februar 2021 gegen Paris Saint-Germain verloren. Sollte Barca das Heimspiel gegen Napoli verlieren, dann wäre es das erste Mal seit 2002 und 2003, dass Barcelona zwei K.-o.-Heimspiele in Folge auf diesem Niveau verliert – damals gegen Real Madrid und Juventus.

Napoli verlor jedes seiner letzten vier Auswärtsspiele in der K.-o.-Phase großer europäischer Wettbewerbe. Eine dieser Niederlagen war jene gegen den FC Barcelona in der UEFA Champions League 2019/20.

Victor Osimhen von Napoli erzielte in dieser Saison in der UEFA Europa League in nur 168 Minuten Spielzeit vier Tore und traf in jedem seiner letzten drei Spiele im Wettbewerb, obwohl er in zwei davon nicht in der Startelf stand. Im Durchschnitt traf er alle 42 Minuten. Das ist die beste Quote aller Spieler, die in dieser Saison mindestens zwei Tore in diesem Wettbewerb erzielt haben.

FC Barcelona gegen SSC Napoli im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League heute live übertragen

Im Pay-TV: RTL+ Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Barcelona vs. SSC Napoli live: Die Aufstellungen zur Europa League heute

Das ist die Aufstellung von Barca:

ter Stegen - Mingueza, Garcia, Pique, Alba - de Jong, Nico, Pedri - Torres, Traore, Aubameyang

Napoli setzt auf folgende Aufstellung:

Meret - Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Jesus - Ruiz, Elmas, Anguissa - Insigne, Zielinski, Osimhen