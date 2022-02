Bänderriss: Dauer, Ausfallzeit, Ursache - alle Infos zur Verletzung

Im Körper gibt es viele Knochen, Muskeln, Sehnen und Bänder - und deshalb ist die Anzahl von Verletzungen, die man sich im Sport zuziehen kann, entsprechend groß. Im Fußball kommt ein Bänderriss sehr häufig vor, doch was hat es mit dieser Verletzung auf sich? GOAL erklärt Euch alles, was Ihr zu dieser Blessur wissen müsst.

Im Körper gibt es einige Bänder, aber wenn man von einem Bänderriss spricht, ist normalerweise ein Außenbandriss im Sprunggelenk gemeint. Diese Verletzung kommt im Fußball häufig vor, genauso wie beim Basketball oder auch Tennis.

In den nächsten Abschnitten erklärt GOAL in kurzen und einfach erklärten Stichpunkten, was es genau mit dem Bänderriss auf sich hat.

Verletzungen beim Fußball: Was ist ein Bänderriss?

ein Band oder mehrere Bänder reißen

besonders oft die Außenbänder an der Außenseite des Sprunggelenks

die Außenbänder stabilisieren normalerweise den Knöchel

Symptome beim Bänderriss: So bemerkt man die Verletzung

plötzlicher stechender / starker Schmerz

Bluterguss / Hämatom am Knöchel

starke Schwellung des Knöchels

eingeschränkte Beweglichkeit des Knöchels

Instabilität möglich

Die Ursachen eines Bänderrisses: Daher kommt die Verletzung

Umknicken des Fußes

starke plötzliche Belastung auf dem umgeknickten Fuß (z.B. bei der Landung nach einem Hochspringen)

äußere Krafteinwirkung (z.B. durch ein Foul)

vorherige Verletzungen, die schlecht verheilt sind

Behandlung: Das ist bei einem Bänderriss zu tun