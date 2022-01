Während ein Kreuzbandriss im Knie für Fußballer in früheren Generationen das Karriereende bedeuten konnte, ist es in den allermeisten Fällen in der heutigen Zeit nur eine Frage der Zeit, bis der Spieler wieder für seine Mannschaft auf dem Platz steht.

Doch wie lange müssen Fußballprofis mit der Verletzung eigentlich genau pausieren? Und kann man diese prognostizierte Ausfalldauer auch auf Spieler aus dem Amateurbereich anwenden?

Wie lange fehlen Fußballspieler mit einem Kreuzbandriss? GOAL liefert die wichtigsten Antworten!

Kreuzbandriss im Knie: Definition und Ursache

Jeder Mensch hat pro Bein zwei Kreuzbänder in seinem Knie. Von einem Kreuzbandriss spricht man, wenn eines dieser Bänder partiell oder komplett gerissen ist. Häufiger betroffen ist bei einer Verletzung das vordere Band des Gelenks.

Die Ursache des Risses ist letztlich das Überschreiten der Reißfestigkeit, in vielen Fällen passiert das beim Fußball oder anderen Sportarten ohne Fremdeinwirkung durch plötzliche Richtungswechsel beim Laufen oder auch falsche Landungen nach dem Sprung. Natürlich kann beim Fußball auch ein Foul zu einer folgenschweren Verdrehung des Gelenks führen.

Verletzt sich ein Spieler auf dem Platz am Knie, können die anwesenden Physiotherapeuten mit bestimmten Tests oftmals sofort eine erste Diagnose liefern. Der sogenannte Schubladentest gibt relativ verlässlich Aufschluss darüber, ob eine Verletzung des Kreuzbandes vorliegen könnte.

Dennoch werden Profis - und natürlich auch Amateurfußballer - beim Verdacht auf einen Kreuzbandriss zur Kernspintomographie (MRT) geschickt, um Bilder aus dem Inneren des Kniegelenks zu bekommen. Anhand dieser Bild sieht man nicht nur mögliche Verletzungen am Kreuzband, es wird auch die Frage beantwortet, ob zusätzlich vielleicht die Menisken, Seitenbänder oder der Knorpel in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Kreuzbandriss, Ausfallzeit: Wie lange muss ein Fußballer pausieren?

Es gibt zwar die Möglichkeit einer konservativen Therapie, doch in den meisten Fällen wird bei einem Kreuzbandriss zu einer Operation geraten. Aus medizinischer Sicht besteht bei einer solchen Verletzung kein unmittelbarer Bedarf für einen sofortigen Eingriff, jedoch verhilft eine sofortige OP auch zu einem schnelleren Comeback.

Da Amateursportler in der Zeit nach der Verletzung oft auf Termine beim Orthopäden oder der Kernspintomographie warten müssen, verlieren sie dort bereits Zeit - bei den Fußballprofis sieht das natürlich anders aus.

Diese sind bei ihren Klubs in besten Händen und werden bereits innerhalb von 24 Stunden eine Diagnose vorliegen haben. Auch auf einen OP-Termin müssen Profis nicht lange warten. Sobald es die Schwellung zulässt, können sich Fußballer unters Messer begeben und sind bereits in der Reha-Phase, wenn beispielsweise Amateurfußballer noch auf ihre MRT-Untersuchung warten müssen.

Nach der Operation rechnet man im Regelfall bei Fußballern mit einer Ausfallzeit von mindestens sechs Monaten. Realistisch ist das jedoch nur bei einer intensiven Reha. Logischerweise haben Profis auf dem Weg zum Comeback die besten Möglichkeiten und quasi rund um die Uhr einen Physiotherapeuten zur Verfügung stehen.

Dennoch ist es nicht unüblich, dass Fußballer mit einem Kreuzbandriss auch neun Monate oder teilweise sogar ein Jahr ausfallen. Mediziner raten ohnehin zu einer längeren Pause, da bei fortgeschrittener Zeit der eingesetzte Kreuzbandersatz logischerweise mehr Zeit hat, mit dem körpereigenen Band zu verwachsen.

Steht jedoch beispielsweise ein Großturnier wie eine Welt- oder Europameisterschaft an, gehen Fußballprofis gerne ein größeres Risiko ein und stehen verhältnismäßig schnell wieder auf dem Platz, um ihre Chancen auf eine Teilnahme nicht zu gefährden.

Ein prominentes Beispiel hierfür ist der ehemalige Nationalspieler Sami Khedira, der sich im November 2013, also rund ein halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, einen Riss des Kreuzbandes zuzog.

Nicht einmal sechs Monate nach seiner Verletzung kehrte der Mittelfeldspieler damals auf den Platz zurück - und wurde letztlich mit dem WM-Titel für sein Risiko aber auch seine intensive Reha belohnt.

Kreuzbandriss: Welche prominenten Fußballer zogen sich in den letzten Jahren diese Verletzung zu?