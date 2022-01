Muskelfaserriss: Ausfallzeit, Dauer, Ursache - alle Infos zur Verletzung

Erling Haaland und Daichi Kamada: Gleich zwei prominente Offensivspieler der Bundesliga haben in den letzten Tagen einen Muskelfaserriss erlitten. GOAL widmet der Verletzung in diesem Artikel etwas mehr Aufmerksamkeit.

Pferdekuss, Kreuzbandriss, Gehirnerschütterung, Adduktorenprobleme - in der Fußballwelt gibt es eine große Anzahl an Verletzungen, die eine große Rolle spielen und ganze Karrieren und Saisonverläufe mitbestimmen können.

GOAL bringt etwas Licht ins Dunkle und erklärt in den nächsten Tagen und Wochen, was es mit diesen Verletzungen auf sich hat. Heute am Zug: Der Muskelfaserriss!

Muskelfaserriss beim Fußball: Ausfallzeit, Dauer, Symptome, Ursache - alle Infos zur Verletzung

Es ist eine häufige Verletzung bei Sportlern, gerade bei Fußballer:innen und Tennisspieler:innen kommen diese oft vor, da hier oft die Beine stark belastet werden. In den nächsten Abschnitten erklärt GOAL in kurzen und einfach erklärten Stichpunkten, was es genau mit dem Muskelfaserriss auf sich hat.

Haaland hat wohl Muskelfaserriss und wird höchstwahrscheinlich länger ausfallen. Jetzt wird es Zeit für Moukoko sich zu beweisen. #BVB — Firat Ay (@bvb96fan) January 25, 2022

Verletzungen beim Fußball: Was ist überhaupt ein Muskelfaserriss?

Eine oder mehrere Muskelfasern reißen

Besonders oft im Bereich Wade und Oberschenkel

Wenn der Muskelbündel reißt, spricht man von einem "Muskelbündelriss"

Muskelbündel: Mehrere Muskelfasern (ca. zehn bis zwanzig Stück)



Muskelfaser: Mehrere Muskelfibrille

Symptome beim Muskelfaserriss: So bemerkt man die Verletzung

Auf einmal aufkommender stechender / starker Schmerz

möglicherweise blauer Fleck / Bluterguss / Hämatom

eingeschränkte Mobilität / Bewegung

Betroffene Körperteile / Muskel nur noch eingeschränkt belastbar Uff ich hoffe echt dass der Muskelfaserriss von Daichi schnell wieder gut ist :((( — 𝐿𝑒𝑜𝑛 (@MNZLeon) January 27, 2022

Die Ursachen eines Muskelfaserrisses: Daher kommt die unangenehme Verletzung

ruckartige Bewegungen - führt zu extremer Belastung

plötzliche Belastung - Beispiel: Springen oder Landen bei einem Kopfballduell

Schlechte Fitness, falsches Schuhwerk und Infektionen steigern die Wahrscheinlichkeit von Muskelverletzungen

Schlechtes oder kein Aufwärmen

Verletzungen von früher, die schlecht verheilten und wieder aufbrechen

Mangel an Vitaminen, Mineralien, Nährstoffen und Flüssigkeiten

Einnahmen von Präparaten wie Anabolika

Behandlung - das ist bei einem Muskelfaserriss zu tun

Kurzfristig / Akut:

Kühlen



Druckverband



betroffenen Muskel hochlegen

Langfristig:

Schmerzmittel



Physiotherapie / Krankengymnastik



Bei sehr schweren Fällen: Operation

Ausfallzeit: So sieht die Prognose bei einem Muskelfaserriss aus

Muskelfaserrisse sind für Fußballer gleich zweifach unglückliche Verletzungen: Zum einen sind sie gerade am Anfang sehr schmerzhaft. Zusätzlich kommt hinzu, dass eine wochenlange Ausfallzeit ansteht.

Wenn der Muskel schlecht verheilt, kann der Prozess sich sogar über Monate ziehen. Das Positive an einem Muskelfaserriss: Wenn er einmal auskuriert ist, heilt er im Regelfall folgenlos aus, man kann den Muskel also wieder voll belasten.