Australien vs. Irland im TV und LIVE-STREAM: Die Frauen-WM heute live sehen

Australien trifft am Donnerstag bei der Frauen-WM auf Irland. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Bei der Frauen-WM stehen die ersten Gruppenspiele auf dem Programm. Dabei bekommt es ein Co-Gastgeber, Australien, am Donnerstag (20. Juli) mit Irland zu tun. Der Anstoß der Partie findet um 12 Uhr MEZ statt.

Zudem dient das Stadium Australia in Sydney als Schauplatz der Partie zwischen den Matildas und den Girls in Green. Es treten der Zehnte und der 22. im FIFA-Ranking vom 9. Juni gegeneinander an.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Australien vs. Irland im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Australien vs. Irland, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Australien – Irland Wettbewerb Frauen-WM, Gruppe B Datum Donnerstag, 20. Juli 2023 Uhrzeit 12 Uhr Ort Stadium Australia (Sydney)

Australien vs. Irland im LIVE-STREAM und TV schauen: Die Sender

Australien vs. Irland im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Australien-News

Der Co-Gastgeber Australien fädelte vom Oktober 2022 bis zum Februar sieben Siege am Stück ein.

Hierbei stachen etwa ein 4:0 gegen die Landsfrauen des Teamchefs Tony Gustavsson aus Schweden und ein 3:2 gegen Spanien heraus.

Nach einer überraschenden Niederlage gegen Schottland kehrten die Matildas gegen einen weiteren Hochkaräter, England, auf die Erfolgsspur zurück.

Die Aufstellung von Australien

Arnold – Vine, Catley, Foord, Fowler, Kennedy, Hunt, Raso, Gorry, Carpenter, Cooney-Cross

Irland-News

Das von der Niederländerin Vera Pauw betreute Irland muss bei seiner ersten Frauen-WM-Teilnahme mit einer Hammergruppe klarkommen.

Zudem verloren die Girls in Green von April bis Anfang Juli zweimal gegen die USA und einmal gegen Frankreich.

Dazwischen bezwangen sie Ende Juni Sambia.

Die Aufstellung von Irland:

Brosnan – Quinn, Fahey, Conolly, Littlejohn, O'Sullivan, McCabe, Payne, Farrelly, Carusa, Sheva

Australien gegen Irland live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege Australien 0 Siege Irland 1 Unentschieden 0 Letztes Duell Irland vs. Australien 3:2 (Testspiel, 21. Juni 2021)

Australien vs. Irland live anschauen: Nützliche Links