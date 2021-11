Der Weg zur WM 2022 wird für den deutschen Trainer Stefan Kuntz extrem anspruchsvoll. Mit der türkischen Nationalmannschaft trifft Kuntz in den WM-Playoffs zunächst auf den früheren Europameister Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo. Sollte die Türkei dieses Duell am 24. März 2022 in Portugal gewinnen, könnte es fünf Tage später gegen Europameister Italien gehen. Der viermalige Weltmeister bekommt es zunächst mit Nordmazedonien zu tun.

Dies ergab die Auslosung der drei Playoff-Wege am Freitag. Somit ist bereits sicher, dass ein europäisches Schwergewicht die Winter-WM in Katar verpassen wird. Nur die Sieger dieser drei Playoff-Wege lösen das Ticket.

In Weg B geht es für Robert Lewandowskis Polen zunächst in Russland zur Sache. Zudem duellieren sich in dieser Vierergruppe Schweden und Tschechien. In Weg A sind Schottland gegen die Ukraine und Wales gegen Österreich zugelost worden.

Insgesamt zwölf Teams streiten sich um drei Tickets. Die zehn Gruppenzweiten der WM-Qualifikation und die zwei besten Gruppensieger der Nations League, die in ihrer WM-Qualifikationsgruppe nicht auf einem der ersten beiden Plätze gelandet sind, nehmen an den Playoffs teil.

Playoffs zur WM 2022: Das sind die Turnierzweige

Turnierzweig A - Halbfinals (die beiden Sieger ermitteln im Finale den WM-Teilnehmer)

Halbfinale 1: Schottland - Ukraine Halbfinale 2: Wales - Österreich Finale: Wales/Österreich - Schottland/Ukraine

Turnierzweig B - Halbfinals (die beiden Sieger ermitteln im Finale den WM-Teilnehmer)

Halbfinale 1: Russland - Polen Halbfinale 2: Schweden - Tschechien Finale: Russland/Polen - Schweden/Tschechien

Turnierzweig C - Halbfinals (die beiden Sieger ermitteln im Finale den WM-Teilnehmer)

Halbfinale 1: Italien - Nordmazedonien Halbfinale 2: Portugal - Türkei Finale: Portugal/Türkei - Italien/Nordmazedonien

Zwölf europäische Nationen hoffen noch auf einen Platz bei der Winter-WM im kommenden Jahr. Während die Playoffs für einige Teams eine große Chance sind, wird die Extrarunde für große Nationen wie Europameister Italien oder Portugal zur Zitterpartie. Heute entscheidet sich, welche Spiele bei der Playoff-Runde im kommenden März ausgetragen werden.

Alle Infos, wie die Auslosung heute live zu sehen ist, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Playoffs zur WM 2022, die Auslosung heute im LIVE-TICKER: Die Übersicht

Was findet statt? Auslosung der europäischen Playoffs zur WM 2022 Wo findet es statt? Zürich | Schweiz Wann geht es los? Heute 17 Uhr Wie viele Mannschaften werden gezogen? Zwölf (drei Turnierzweige zu je vier Teams)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

17:19 | Als erste Teams aus Topf 2 werden die Ukraine und Österreich gezogen.

17:16 Uhr | In Zweig B werden Russland und Schweden gezogen. Damit ist auch klar, dass Portugal und Italien in einem Zweig sein werden und im Finale aufeinandertreffen könnten. Der Europameister oder CR7 und Co. - einer von beiden wird bei der WM in Katar also fehlen!

17:14 Uhr | Als nächstes wird Wales gezogen, die ersten Mannschaften in Zweig A sind also klar.

17:13 Uhr | Jetzt beginnt die Ziehung! Tiago zieht Schottland.

17:10 Uhr | Wie in Corona-Zeiten eben so üblich, sind die Verantwortlichen der an den Playoffs beteiligten Nationalteams über eine Video-Wall zugeschaltet.

17:09 Uhr | Tiago findet übrigens, dass es für Portugal nicht unbedingt die Ukraine sein muss. Gegen diesen Gegner würden sich CR7 und Co. schwer tun, befürchtet er.

17:04 Uhr | Der frühere portugiesische Nationalspieler Tiago, der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und der französische Weltmeister Christian Karembeu sitzen jetzt zusammen und sprechen über die anstehenden WM-Playoffs. Es sollte dann gleich losgehen mit der Ziehung!

17:02 Uhr | Nun hat auch UEFA-Boss Aleksandar Ceferin seinen Auftritt. Er blickt noch einmal auf die europäische WM-Qualifikation zurück, in der sich ja schon zehn Teams für die WM qualifiziert haben.

17:00 Uhr | Es geht los in Zürich, das Event ist eröffnet. FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht gerade und stimmt auf die Playoff-Auslosung ein.

Vor Beginn | Direkt aufeinandertreffen können Italien und Portugal allerdings nicht, da beide bei der Ziehung in Lostopf 1 gesetzt sind. Dennoch könnten komplizierte Gegner warten, zum Beispiel die Türkei, Polen oder Österreich. Mit den Österreichern hatte Italien bekanntlich auf dem Weg zum EM-Triumph im Achtelfinale viel Mühe, gewann erst nach Verlängerung und einem aberkannten Treffer Österreichs durch Marko Arnautovic.

Vor Beginn | Mit Europameister Italien und Portugal um Cristiano Ronaldo sind in den Playoffs auch zwei Mannschaften dabei, die ganz bestimmt nicht damit gerechnet hätten, diesen Weg gehen zu müssen. Italien hat zudem noch ganz schlechte Erinnerungen an WM-Playoffs: Vor vier Jahren scheiterte die Squadra Azzura an Schweden und verpasste somit die WM 2018 in Russland. In Katar wollen die Italiener nun unbedingt wieder dabei sein.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Auslosung der Playoffs zur WM 2022 in Katar.

WM 2022, Auslosung der Playoffs im LIVE-TICKER: Diese Mannschaften nehmen teil

Die zwölf Gruppenzweiten der regulären WM-Qualifikation sowie die beiden besten Gruppensieger der vergangenen Nations League, die in ihrer Qualifikationsgruppe nicht unter die besten zwei Mannschaften gekommen sind, befinden sich heute im Lostopf. Die sechs besten Mannschaften aus der WM-Qualifikation sind gesetzt, die anderen sechs ungesetzt. Die Lostöpfe in der Übersicht:

Gesetzte Nationen Ungesetzte Nationen Portugal Türkei Schottland Polen Italien Nordmazedonien Russland Ukraine Schweden Österreich Wales Tschechien

Playoffs zur WM 2022, der LIVE-TICKER heute: Der Modus der Auslosung

Die zwölf Mannschaften werden auf sechs Spiele verteilt. Da die gesetzten Teams automatisch Heimrecht haben, wird zuerst dieser Topf geleert. Die sechs Mannschaften werden nacheinander den sechs Spielen zugeordnet, das zuerst gezogene Team ist Gastgeber von Spiel 1, das als zweites gezogene Team ist Gastgeber von Spiel 2 und so weiter. Ist der Topf der gesetzten Mannschaften leer, folgt dasselbe Spiel mit dem Topf der ungesetzten Nationen.

WM 2022, Auslosung der Playoffs heute im LIVE-TICKER: So laufen die Entscheidungsspiele ab

Die sechs Partien, die heute gelost werden, werden direkt auf drei Turnierzweige verteilt. Spiel 1 und 2 bilden Turnierzweig A, Spiel 3 und 4 bilden Turnierzweig B und Spiel 5 und 6 werden zu Turnierzweig C zusammengefasst. In jedem Turnierzweig ergeben sich damit zwei Spiele, die als Halbfinals gelten. Die beiden Sieger treffen in einem Finale aufeinander. Der Sieger dort fährt zur WM. Insgesamt werden also drei WM-Tickets vergeben - eines für jeden Turnierzweig.

WM-Playoffs, die Auslosung heute im LIVE-TICKER: Wann finden die Spiele statt?

Die sechs Halbfinalspiele finden am 24. März 2022 statt. Die drei Finals folgen fünf Tage später am 29. März 2022. Die WM 2022 in Katar steigt dann vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022.