WM 2022, Playoffs: Übertragung der Auslosung live im TV und LIVE-STREAM

Drei europäische Plätze für die WM 2022 sind noch zu vergeben, heute um 17 Uhr findet die Auslosung der Playoffs statt. Auf wen treffen Italien, Portugal und die Türkei?

Zwölf Mannschaften hoffen noch auf eines der drei Tickets für die WM 2022 in Katar. Darunter befinden sich große Namen wie Europameister Italien, dessen Vorgänger Portugal und auch die Türkei mit Nationaltrainer Stefan Kuntz. Aber auch Österreich befindet sich im Lostopf und wird auf einen machbaren Turnierzweig hoffen.

Heute entscheidet sich nämlich, welche Duelle im März 2022 gespielt werden, aus denen dann die drei glücklichen Nationen hervorgehen werden. Wird es zu Hammerlosen kommen? Oder dürfen sich einige Teams über Losglück freuen? Alle Infos zur Auslosung der Playoffs gibt es hier.

Die Auslosung der Playoffs zur WM 2022 findet heute statt. GOAL hat alle Infos samt Übertragung.

WM 2022, Playoffs: Diese Mannschaften sind dabei

Zwölf Mannschaften spielen in den europäischen Playoffs für die Winter-WM in Katar im kommenden Jahr mit. Dabei handelt es sich um die zehn Gruppenzweiten der regulären Qualifikation sowie um die zwei besten Gruppensieger der vergangenen Nations League, die in der WM-Qualifikation in ihrer Gruppe nicht unter die besten zwei Teams gekommen sind.

Bei den letzteren Nationen handelt es sich um Österreich und Tschechien. Die zehn Gruppensieger der Qualifikation, darunter auch Deutschland, sicherten sie auf direktem Wege die WM-Teilnahme.

Gemäß ihrer Leistungen in der Qualifikation wurden die zwölf Teams für die heutige Auslosung auf zwei Lostöpfe verteilt: ein Topf für die gesetzten Mannschaften, einer für die ungesetzten. Da es sowohl Fünfer- als auch Sechsergruppen gab, wurden zur besseren Vergleichbarkeit die Ergebnisse der Teams aus den Sechsergruppen gegen den jeweiligen Tabellenletzten ihrer Gruppe gestrichen. Österreich und Tschechien wurden unabhängig ihrer erreichten Punkte in den Topf der ungesetzten Teams einsortiert. Die Töpfe im Überblick:

Gesetzte Teams Ungesetzte Teams Portugal Türkei Schottland Polen Italien Nordmazedonien Russland Ukraine Schweden Österreich Wales Tschechien

WM 2022, Playoffs: Der Modus

Die zwölf Teams werden auf insgesamt drei Turnierzweige - A, B und C - verteilt, jeder Zweig besteht also aus vier Mannschaften. Diese bestreiten dann im März 2022 ein Mini-Turnier aus zwei Halbfinals und Finale. Der jeweilige Sieger der drei Finals bekommt das WM-Ticket.

Representing Europe 👊



Who will go furthest at the World Cup? 🏆#WCQ pic.twitter.com/h6ihJ1tV4n — European Qualifiers (@EURO2024) November 16, 2021

WM 2022, Playoffs: So läuft die Auslosung heute ab

Die Auslosung der Playoffs zur WM 2022 findet heute um 17 Uhr in Zürich statt. Da die gesetzten Teams automatisch Heimrecht in den Halbfinals haben, wird bei der Auslosung zunächst der Topf der gesetzten Mannschaften geleert.

Nacheinander werden die sechs Teams gezogen und den Halbfinals 1 bis 6 zugeordnet. Das zuerst gezogene Team ist Gastgeber im Halbfinale 1, das als zweites gezogene Team ist Gastgeber in Halbfinale 2 und so weiter.

Nachdem der erste Topf geleert wurde, werden die sechs ungesetzten Mannschaften nacheinander gezogen und ebenfalls in chronologischer Reihenfolge den Halbfinals zugeordnet.

Einzige Ausnahme: Aufgrund der politischen Krise zwischen Russland und der Ukraine dürfen beide nicht in denselben Turnierzweig gelost werden. Turnierzweig A besteht aus den Halbfinals 1 und 2, Turnierzweig B aus den Halbfinals 3 und 4 und Turnierzweig C setzt sich aus den Halbfinals 5 und 6 zusammen.

Das Heimrecht in den jeweiligen Finals der einzelnen Turnierzweige ist unabhängig von der Setzliste und wird anschließend noch separat ausgelost.

WM 2022, Playoffs: Die Termine

Die sechs Halbfinals finden allesamt am 24. März 2022 statt. Die Endspiele, in denen die verbleibenden drei WM-Tickets vergeben werden, sind für fünf Tage später, also den 29. März 2022, terminiert. Die genauen Anstoßzeiten werden nach der heutigen Auslosung festgelegt. Das WM-Endturnier steigt vom 21. November bis 18. Dezember 2022.

WM 2022, Playoffs: Die Übertragung der Auslosung heute im TV und LIVE-STREAM

Wer die Auslosung heute live im TV oder via LIVE-STREAM sehen will, der hat ein paar Optionen. Es gibt zwar keinen Free-TV-Sender hierzulande, der die Ziehung aus Zürich zeigen wird. Doch es gibt Wege, nämlich den LIVE-STREAM von DAZN oder die offizielle Homepage des Weltverbandes FIFA.

WM 2022, Playoffs: Die Übertragung der Auslosung heute im TV und LIVE-STREAM auf DAZN

Der Ismaninger Streamingsender DAZN zeigt / überträgt die Auslosung der WM-Playoffs in voller Länge im TV und LIVE-STREAM.

Die europäischen Playoffs sind im kommenden März dann komplett bei DAZN zu sehen.

WM 2022, Playoffs live auf der Homepage der FIFA

Bei der FIFA wird nicht nur die Auslosung der europäischen WM-Playoffs gezeigt, sondern auch die interkontinentale Ziehung danach.

Dabei wird ermittelt, wer im Juni 2022 aus dem Quartett des asiatischen, des nordamerikanischen, des südamerikanischen und des ozeanischen Verbandes auf wen trifft.