FC Augsburg gegen Bayern München heute live: Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM - mit Highlights und TICKER

Der FC Augsburg empfängt den FC Bayern München zum Derby in der Bundesliga. Im Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM seht.

Zum Abschluss der Halbserie erwartet der den Triple-Sieger am 17. Spieltag der 1. . Mit dem 2:1-Erfolg gegen den haben sich die Bayern die Hinrunden-Meisterschaft bereits am letzten Spieltag gesichert. Dennoch kriselt es nach dem Ausscheiden aus dem beim Rekord-Meister weiter.

Zum ersten Mal seit 20 Jahren haben die Bayern die zweite Runde im Pokalwettbewerb nicht überstanden. Danach wurde über die Tauglichkeit der Ersatzspieler des Serienmeisters diskutiert. Derweil wird sogar über einen Abbruch der Leihe von Douglas Costa spekuliert. Trotzdem konnten sich die Münchner knapp gegen Freiburg durchsetzen und gegen den FCA die Tabellenführung sogar weiter ausbauen, denn mit gegen und gegen treffen die vier Verfolger aufeinander.

Der FC Augsburg hat dagegen ein brutales Programm vor sich: Nach dem Heimspiel gegen Bayern sind die glänzend aufgelegten Unioner zu Gast. Anschließend haben die Schwaben den BVB, Wolfsburg, Leipzig und Leverkusen vor der Brust. Da wird es schwer den bisher guten elften Tabellenplatz zu verteidigen.

Der FC Augsburg empfängt den FC Bayern München zum Derby. Goal erklärt Euch in diesem Artikel wie Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

FC Augsburg vs. Bayern München: Das bayrische Derby im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Begegnung FC Augsburg (11. Platz) - FC Bayern München (1. Platz) Ort WWK-Arena, Augsburg Anstoß Mittwoch, 20.01.2021, 20.30 Uhr

FC Augsburg gegen Bayern München heute live: Das bayerische Derby im TV und LIVE-STREAM

Die Spiele der englischen Woche in der 1. Bundesliga werden nicht im Free-TV zu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender konnten sich beim Bieter-Wettbewerb nicht durchsetzen und deshalb ist das Spiel FC Augsburg gegen Bayern München nicht im frei empfangbaren TV zu sehen.

FC Augsburg vs. Bayern München heute live: Die Bundesliga im TV bei Sky

Nicht nur die Wochenend-Partien überträgt der Pay-TV-Sender Sky live im TV, sondern auch für die anstehende englische Woche hat sich der Sender die Rechte gesichert. Um das bayerische Derby sehen zu können, müsst Ihr also einen Vertrag mit dem Anbieter abschließen. Das Bundesliga-Paket kostet derzeit für Neukunden 25 Euro im Jahresabo und enthält auch alle Spiele der . Nach Ablauf der zwölf Monate steigt der Preis auf 30 Euro monatlich.

Wenn Ihr ein Abonnement mit Sky abschließt, erhaltet Ihr einen Standard-Receiver vom Unternehmen, den Ihr an Euren TV anschließen könnt. Damit empfangt Ihr die Bundesliga live in Eurem Wohnzimmer. Alternativ könnt Ihr Euch auch die Sky Go-App installieren, sofern Ihr bereits einen internetfähigen Smart-TV besitzt.

FC Augsburg gegen Bayern München heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Go

Sky Go richtet sich an alle Abonnenten des Privatsenders. Ist man bereits Kunde kann man bis zu vier verschiedene Endgeräte bei Sky anmelden und zum Beispiel die Bundesliga streamen. Ladet einfach die App von Sky Go auf Euren Laptop, Euer Smartphone oder Tablet und loggt Euch mit den Zugangsdaten ein. Die App ist für Apple und Android-Geräte kostenfrei als Download erhältlich.

FC Augsburg vs. Bayern München heute live: Die Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Eine flexiblere Möglichkeit bietet Sky Bundesliga-Fans an, die sich nicht längerfristig an den Anbieter binden möchten. Sky Ticket ist monatlich kündbar und kostet im Moment 29,99 Euro. Genügt es Euch das Spiel in der Konferenz zu sehen, könnt Ihr auch die Option SportMonat wählen, denn damit zahlt Ihr nur 9,99 Euro. Alle Informationen zu den Tarifen findet Ihr hier.

FC Augsburg - Bayern München: Die Übertragung bei Sky im Überblick

Kommentar Konferenz: Hansi Küpper

Kommentar Einzelspiel: Kai Dittmann

Kanal: Sky Sport Bundesliga 2, UHD

Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

FC Augsburg gegen Bayern München: Die Highlights bei DAZN

Konntet Ihr das Spiel nicht live am TV oder LIVE-STREAM verfolgen, bietet Euch der Streaming-Dienst DAZN eine schöne Alternative an. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr die Highlights in der Zusammenfassung beim Online-Sender anschauen. Wie Ihr Euren Probemonat bei DAZN startet erfahrt Ihr in diesem Artikel.

FC Augsburg vs. Bayern München: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr die Partie nicht live sehen könnt, aber trotzdem bestens und aktuell informiert sein wollt, haben wir etwas für Euch. Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr kein Tor und kein wichtiges Ereignis des Spiels. Schaut doch mal rein!

FC Augsburg gegen Bayern München: Die Aufstellungen

Aufstellung FC Augsburg: Gikiewicz - Oxford ,Gouweleeuw, Uduokhai - Caligiuri, Khedira, Gruezo, Iago, Richter, Vargas - Hahn

Aufstellung FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski