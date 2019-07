Bericht: Atletico Madrid will Daley Blind statt Nicolas Otamendi

In Atleticos Defensive tut sich in diesem Sommer ein Menge. Gehört Nicolas Otamendi zu den neuen Abwehrspielern Diego Simeones?

Spaniens Vizemeister denkt über eine Verpflichtung von Abwehrspieler Daley Blind nach. Der Innenverteidiger des niederländischen Double-Siegers Amsterdam ist gemäß eines Berichts der Mundo Deportivo bei den Atleti-Verantwortlichen die Alternative zu Nicolas Otamendi von . Mit ihm war Atletico lange in Verbindung gebracht worden , er soll aber nicht verpflichtet werden.

Nach zahlreichen namhaften Abgängen suchen die Rojiblancos nach wie vor Verstärkungen für die Defensive. Während Innenverteidiger Otamendi einzig ein Ersatz für den zu Inter Mailand abgewanderten Kapitän Diego Godin gewesen wäre, erfüllt der vielseitige Blind weitere Kriterien. So heißt es in dem Bericht, der niederländische Nationalspieler (62 Einsätze für die Elftal) könne die Rolle von Lucas Hernandez einnehmen. Wie der Neu-Bayer kann Blind in der Innenverteidigung und auf der Position des Linksverteidigers eingesetzt werden.

Ajax Amsterdam: Daley Blind steht bis 2022 unter Vertrag

Blind, der im vergangenen Sommer für 17 Millionen Euro von Manchester United zurückkehrte, ist noch bis 2022 an Ajax gebunden. Unter Erik ten Hag ist er Stammspieler in der Defensivzentrale. Da sein Nebenmann Matthijs de Ligt Amsterdam mutmaßlich Richtung Juventus Turin verlässt, ist es unwahrscheinlich, dass Ajax auch seinen zweiten zentralen Abwehrspieler in diesem Transferfenster abgibt.

Ebenfalls im Gespräch bei Atletico war Espanyols Mario Hermoso. Seine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro soll den Madrilenen allerdings zu hoch sein. Sie wollen laut der Marca lieber warten, bis sein Vertrag 2020 ausläuft und ihn dann zum Nulltarif ins Wanda Metropolitano lotsen.

Bereits fix sind die Transfers von Renan Lodi (Atletico Paranaense) und Felipe (FC Porto). Die beiden Defensivspieler kosten Atletico jeweils 20 Millionen Euro Ablöse. Außerdem kommt Mittelfeldmann Marcos Llorente für 30 Millionen Euro von Real Madrid und Hector Herrera wurde ablösefrei aus Porto geholt. Sturmtalent Joao Felix (Benfica) ist mit seinen 126 Millionen Euro Ablöse der bislang teuerste Transfer des Sommers.