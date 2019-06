Bericht: Transfer von Mario Hermoso von Espanyol Barcelona zu Atletico Madrid vor Abschluss

Atletico Madrid steht offenbar vor der Verpflichtung von Mario Hermoso von Espanyol Barcelona. Der Vertrag des Spaniers läuft im kommenden Jahr aus.

Nach übereinstimmenden Medienberichten der Marca und der AS steht der Transfer von Innenverteidiger Mario Hermoso von Barcelona zu vor dem Abschluss.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dem Wechsel soll demnach nichts mehr im Wege stehen, nachdem angeblich darauf verzichtet, seine Rückkaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro zu ziehen. Seine Ausstiegsklausel soll bei 40 Millionen Euro liegen.

Mario Hermoso: Vertrag bei Espanyol Barcelona bis 2020

Eigentlich möchte Espanyol den 23-Jährigen halten, doch Hermoso hat kein Interesse an einer Verlängerung und sein Vertrag bei den Katalanen läuft im nächsten Jahr aus. Somit wäre ein Verkauf in diesem Sommer oder im nächsten Winter die letzte Möglichkeit für Espanyol, eine Ablöse für den Defensivmann zu kassieren.

Hermoso kam 2016 aus der zweiten Mannschaft von Real nach Barcelona. Bei Espanyol spielte er in der abgelaufenen Spielzeit 32 von 38 möglichen Partien in La Liga von Beginn an. Im November des vergangenen Jahres debütierte er außerdem für Spaniens Nationalmannschaft und absolvierte seitdem drei Partien für die Furia Roja.