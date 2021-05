Pro Evolution Soccer: Konami sichert sich Lizenz für Atalanta Bergamo

Der japanische Spieleentwickler Konami hat sich für die Fußballsimulation Pro Evolution Soccer die Lizenz des Serie-A-Klubs Atalanta Bergamo gesichert. Das gab der Konkurrent von EA Sports am Mittwoch offiziell bekannt.

Die Partnerschaft startet bereits zur kommenden Spielzeit 2012/22, ab dann ist der Klub des deutschen Nationalspielers Robin Gosens exklusiv bei PES spielbar.

Siamo entusiasti di annunciare @Konami quale nuovo Official Video Game Partner di #Atalanta ! Benvenuti! 🤝



We’re excited to announce that #Konami has become Atalanta new Official Video Game Partner! Welcome! 🎮



👉 https://t.co/ArgrSldORx #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/Soyjk8E6xj