Ab Saison 2022/23: Konami sichert sich Pro-Evolution-Soccer-Lizenz für SSC Neapel

Der japanische Spieleentwickler Konami hat sich für die Fußballsimulation Pro Evolution Soccer die Lizenz des Serie-A-Klubs SSC Neapel gesichert. Das gab der Konkurrent von EA Sports am Mittwoch offiziell bekannt.

Die Partnerschaft startet bereits zur kommenden Spielzeit, ab der Saison 2022/23 sind die Italiener dann exklusiv bei PES spielbar. Damit wird Napoli letztmals in der Simulation FIFA 22 (EA Sports) verfügbar sein.

"Wir freuen uns, diese exklusive Partnerschaft mit einer innovativen, internationalen Marke wie Konami zu starten, um Inhalte und einzigartige Erlebnisse für Napoli-Fans zu schaffen", erklärte Seren Salvione, Vorstand für internationale Entwicklung der SSC: "Diese Partnerschaft ist der neueste Schritt im Rahmen der Internationalisierung der Marke Napoli, an der der Verein in den letzten Jahren gearbeitet hat." Darüber hinaus habe sich Konami auch die Namensrechte für das Trainingsgelände der Partenopei gesichert.

We are delighted to announce @sscnapoli as our latest Partner Club! The official partnership will commence from the start of the 2021/22 season, with the license becoming exclusive to the eFootball PES series from 2022/23!



Partnership Trailer: https://t.co/N8NgqbAYSs pic.twitter.com/nf1IC53AlP