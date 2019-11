Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin: Die Serie A heute live im TV und LIVE-STREAM

In der Serie A muss Juventus Turin bei Atalanta Bergamo antreten. Hier erfahrt Ihr, ob und wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

gegen , so lautet das Duell, bei dem italienische Rekordmeister involviert ist, am 13. Spieltag der . Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr am Samstag.

Atalanta ging zuletzt mit zwei Punkten aus den abgelaufenen drei Spielen leicht die Luft aus - und schon ist der Platz unter den Top-4 weg. Jetzt geht es gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Juventus, gegen den Bergamo seit 29 Ligaspielen nicht gewinnen konnte.

Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und den Bianconeri am Samstag live im TV und LIVE-STREAM empfangen könnt. Darüber, welche Spieler auf dem Platz stehen werden, informieren wir Euch vorab kurz vor Anpfiff.

Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin: Die Daten zum Top-Spiel

Duell Atalanta Bergamo - Juventus Turin Datum Samstag, 23. November 2019 | 15:00 Uhr Ort Gewiss Stadium, Bergamo Zuschauer 21.300 Plätze

Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin heute live im TV sehen - geht das?

Dieses Duell will kein Fan der Serie A und von Juventus verpassen. Klar also, dass alle Fußballfans das Spiel entspannt im TV sehen wollen. Wir erklären Euch, ob das funktioniert.

Kommt Atalanta gegen Juventus im Free- oder Pay-TV?

Egal ob Sky, ARD, ZDF, RTL oder Sport1 - deutsche Fernsehsender übertragen im Laufe einer Saison Unmengen an Fußballspielen. Keiner dieser Kanäle zeigt jedoch die Serie A, denn die Übertragungsrechte liegen beim Streamingdienst DAZN.

Mit DAZN ist jedoch auch eine Übertragung am TV möglich, wie Ihr im nächsten Abschnitt lesen könnt.

Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin heute im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN zeigt auch in dieser Saison sämtliche Partien der Serie A im LIVE-STREAM und selbstverständlich auch das Duell zwischen Atalanta Bergamo und Juventus Turin. Wenige Minuten vor dem Beginn der Partie beginnt der LIVE-STREAM.

Dabei werdet Ihr von Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard durch die kompletten 90 Minuten geführt.

Voraussetzung für ein erfolgreiches Login bei DAZN ist ein Abo, das es einen Monat lang kostenlos gibt. Anschließend kommt es zu Gebühren von 11,99 Euro monatlich. Sobald das Abo abgeschlossen ist, steht das komplette Programm von DAZN mit der Serie A, , , , , NFL, NBA und vielen weiteren Sportarten jederzeit zur Verfügung.

Die Streams können am Smart-TV über die DAZN-App oder am PC und MacBook einfach abgespielt werden. Auch für Tablets und Smartphones können die Apps kostenlos im App Store und Google Play Store geladen werden.

Zusätzlich ist es über die Playstation und den Amazon Fire TV Stick möglich, die Partie entspannt am TV zu verfolgen. Wer einen Google Chromecast besitzt, kann mit einer WLAN-Verbindung auch das Video vom Smartphone über das Chromecast-Symbol an den TV senden.

Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin: DAZN zeigt die Highlights der Partie

Wer die Live-Übertragung verpasst hat oder die schönsten Szenen des Spiels noch mal abrufen möchte, kann auf DAZN bereits kurz nach Abpfiff einen Highlight-Clip abrufen.

Jedem DAZN-Kunden steht dieser Clip mehrere Tage zur Verfügung. Somit könnt Ihr bequem, wann immer es Euch passt, die spektakulärsten Aktionen von Cristiano Ronaldo und seinen Kollegen ansehen.

Wer sich fragt, wie die 11,99 Euro monatlich für DAZN bezahlt werden können, dem bieten wir hier eine Übersicht über die möglichen Zahlungsmethoden. In einem separaten Artikel auf unserer Seite gibt es mehr Informationen zum Probemonat von DAZN.

Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin: Der LIVE-TICKER zum heutigen Spiel

Keinen TV, Laptop oder PC zur Hand und nicht mehr genügend Datenvolumen auf dem Smartphone für einen Stream? Dann legen wir Euch den LIVE-TICKER von Goal zu Atalanta gegen Juventus ans Herz.

Damit verpasst Ihr kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung. Doch auch wer das Live-Bild vor sich hat, der kann mit dem LIVE-TICKER und den Zahlen und Statistiken, die dieser für Euch präsentiert, seinen Abend ergänzen.

Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos.

Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Aufstellung Atalanta Bergamo:

Gollini - Toloi, Djimsiti, Palomino - Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens - Freuler - Gomez, Barrow

Aufstellung Juventus Turin:

Szczesny - Cuadrado, Bonnucci, de Ligt, de Sciglio - Khedira, Pjanic, Betancur - Bernardeschi - Dybala, Higuain