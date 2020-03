Aston Villa vs. Manchester City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights - die Übertragung des Carabao Cups

Das Finale des League Cups steht auf dem Programm. Goal sagt Euch, wie Ihr Aston Villa vs. Manchester City live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

An einem Sonntag, an dem in erster Linie das Duell zwischen und dem die Schlagzeilen beherrscht, wartet mit dem Finale des Carabao Cups ein weiterer Leckerbissen auf die Liebhaber des europäischen Fußballs. Aston Villa muss sich gegen behaupten. Anstoß ist um 17.30 Uhr im Wembley-Stadion in London.

Nachdem die Skyblues in der Premier League nach 27 Spieltagen bereits 22 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer haben, ist der englische Ligapokal neben dem FA-Cup für ManCity wohl die einzige Chance, um doch noch einen nationalen Titel zu gewinnen. Auch in der steht man nach einem 2:1 (0:0) bei Real Madrid mit einem Bein in der nächsten Runde.

Für das abstiegsgefährdete Aston Villa wäre eine Überraschung gegen den haushohen Favoriten dagegen das Highlight der bisherigen Saison. Aktuell hat das Team von Trainer Dean Smith nur einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze in der Liga, ein Erfolg im Finale des Carabao Cups würde somit Selbstvertrauen für das Rennen um den Klassenerhalt in der Premier League verleihen.

Mehr Teams

Das Finale zwischen Aston Villa und Manchester City heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung des Carabao Cups und verrät auch, wie beide Teams personell in die Begegnung gehen.

Aston Villa gegen Manchester City: Das Finale des Carabao Cups in der Übersicht

Duell Aston Villa - Manchester City Datum Montag, 01. März 2020 | 17.30 Uhr Ort Wembley-Stadion, London Zuschauer 90.000 Plätze

Aston Villa gegen Manchester City: Das Finale des Carabao Cups heute live im TV sehen - geht das?

Bei der Vergabe der Übertragungsrechte für den englischen Fußball den Überblick zu behalten, kann angesichts der vielen Streaminganbieter, die sich inzwischen auf dem TV-Markt befinden, eine große Herausforderung darstellen.

Nachdem die Premier League seit der laufenden Saison erneut beim Pay-TV-Anbieter Sky übertragen wird und sich der Streamingdienst DAZN bis 2024 die Rechte am traditionsreichen FA-Cup gesichert hat, stellt sich die Frage, bei welchem Sender heute das Finale des Carabao Cups zu sehen ist.

Aston Villa gegen Manchester City: Den Ligapokal heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV sehen

Für alle Liebhaber des englischen Fußballs, die sich darauf gefreut haben, das Finale des Carabao Cups heute im Free-TV anzuschauen, gibt es an dieser Stelle schlechte Nachrichten: Keiner der etablierten TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an Aston Villa vs. Manchester City gesichert.

Stattdessen wird das Aufeinandertreffen der beiden Premier-League-Vereine heute live und exklusiv bei DAZN gezeigt. Der Streamingdienst ist in der aktuellen Saison Eure einzige Lösung, um das Finale des englischen Ligapokals in voller Länge im LIVE-STREAM verfolgen zu können.

Deshalb müsst Ihr allerdings nicht auf eine Übertragung auf Eurem TV-Gerät verzichten, denn mit wenigen Handgriffen könnt Ihr DAZN auch auf Eurem Fernseher schauen. Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die Ihr für alle gängigen Smart-TVs herunterladen könnt.

Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen. Alle Infos zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Aston Villa gegen Manchester City: Wo wird das Finale des Carabao Cups heute im LIVE-STREAM übertragen?

DAZN zeigt die Spiele des englischen Carabao Cups in voller Länge im LIVE-STREAM und wird somit auch das Finale aus dem Wembley-Stadion in London übertragen. Der Streamingdienst geht am Sonntag bereits 15 Minuten vor dem Anstoß auf Sendung, um Euch auf die Begegnung zwischen Aston Villa und Manchester City einzustimmen.

Um 17.15 Uhr begrüßt Euch Moderator Alex Schlüter zu den Vorberichten und wird darin auch beleuchten, wie der Außenseiter aus Birmingham dem Titelverteidiger der letzten beiden Jahre ein Beinchen stellen kann. Als Experte steht ihm Sebastian Kneißl zur Seite, der anschließend mit Kommentator Marco Hagemann auch die Begegnung am Mikrofon begleiten wird.

Aston Villa gegen Manchester City kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, müsst Ihr allerdings DAZN-Abonnent sein. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, wie Ihr das Finale des Carabao Cups heute kostenfrei schauen könnt. Mit dem Probemonat von DAZN, der jedem Neukunden zur Verfügung steht, lässt sich das Angebot des Streamingdienstes zunächst vier Wochen testen.

Wenn Ihr Euch heute bei DAZN anmeldet, könnt Ihr somit Aston Villa gegen Manchester City kostenlos genießen. Hat Euch das Programm des Streamingdienstes nach dem Gratismonat überzeugt, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro - das sind knapp zehn Euro im Monat - und könnt dadurch Geld sparen.

Neben den ausstehenden Spielen im Ligapokal und FA-Cup hat DAZN auch die , , die und die im Angebot, Das ist aber noch nicht alles, denn auch die Champions League und die haben inzwischen bei DAZN eine Heimat gefunden.

Ihr möchtet Aston Villa gegen Manchester City im LIVE-STREAM bei DAZN sehen? Dann ladet Euch jetzt die kostenlosen DAZN-Apps herunter:

Aston Villa gegen Manchester City live sehen: Habt Ihr Fragen zum Ligapokal auf DAZN?

Unter den folgenden Links liefern wir Euch Antworten zu den häufigsten Fragen:

Aston Villa gegen Manchester City: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Aston Villa gegen Manchester City: Die Highlights der Begegnung bei DAZN sehen

Ihr könnt das Finale des Ligapokals heute nicht live verfolgen, möchtet aber dennoch die besten Szenen von Aston Villa gegen Manchester City im Video sehen? Kein Problem! DAZN stellt Euch bereits wenige Minuten nach dem Ende die Highlights der Begegnung zur Verfügung.

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, Euch das Duell zwischen den beiden Premier-League-Vereinen über die vollen 90 Minuten im Re-Live zu Gemüte zu führen. Somit könnt Ihr es auch im Nachhinein genießen und über eine Markierung in der unteren Leiste sofort zu den Höhepunkten springen.

Für beide Features benötigt Ihr jedoch ebenfalls ein Abonnement des Streamingdienstes. Alle Informationen zur Registrierung bei DAZN findet Ihr hier.

Aston Villa gegen Manchester City heute live: Das Finale des Ligapokals im LIVE-TICKER verfolgen

Für alle, die kein zusätzliches Abonnement abschließen möchten oder am frühen Abend kein mobiles Endgerät zur Verfügung haben, um Aston Villa gegen Manchester City live zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal die Lösung.

Bereits ab 20 Minuten vor dem Anstoß liefern wir Euch die Vorberichte zum Finale des Carabao Cups. Während der Begegnung versorgen wir Euch mit detaillierten Beschreibungen zu den wichtigsten Szenen, sodass Ihr immer auf dem Laufenden bleibt.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER auf unserer Webseite. Wenn Ihr den Service auf Eurem Smartphone oder Tablet nutzen möchtet, könnt Ihr Euch außerdem die kostenlose Goal-App für iOS oder Android herunterladen.

Aston Villa gegen Manchester City: Die Übertragung des Carabao Cups im Überblick