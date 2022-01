Aston Villa: Luis Suarez empfiehlt wohl Nationalelf-Kollegen Rodrigo Bentancur bei Steven Gerrard

Stürmerstar Luis Suarez von Atletico Madrid hat Aston Villas Trainer Steven Gerrard offenbar eine Verpflichtung von Juventus Turins Rodrigo Bentancur ans Herz gelegt. Das berichtet John Percy, Reporter für den Telegraph, via Twitter.

Suarez habe Gerrard, den er aus gemeinsamen Zeiten beim FC Liverpool kennt, demnach in höchsten Tönen von seinem urugayischen Nationalelfkollegen vorgeschwärmt. Bentancur sei nun Villas Transferziel Nummer eins für das zentrale Mittelfeld, nachdem ein Angebot für Yves Bissouma von Brighton abgelehnt wurde.

Nach Informationen von GOAL und SPOX schaute sich Villas Chefscout Bentancurs Auftritt beim 0:0 bei der AC Milan am Sonntag von der Tribüne aus an. Ein offizielles Angebot der Engländer für den Mittelfeldmann gibt es aber noch nicht. Problematisch für Juve ist, dass bei einem Verkauf Bentancurs Ex-Verein Boca Juniors 35 Prozent der Ablösesumme erhalten würde, was den Verkaufserlös für die Italiener deutlich verringern würde.

Luis Suarez zu Aston Villa? Steven Gerrard schließt Transfer aus

Bentancur spielt seit 2017 bei Juve und ist auch in der laufenden Saison meist Stammkraft bei den Italienern. Der Vertrag des 24-Jährigen in Turin läuft noch bis 2024.

Suarez, dessen Vertrag bei Atletico Ende Juni ausläuft, wurde indes zuletzt selbst mit Aston Villa in Verbindung gebracht. Gerrard, der den Klub aus Birmingham seit November letzten Jahres trainiert, schloss einen Transfer zuletzt jedoch aus: "Wir suchen in diesem Transferfenster nicht nach einem Mittelstürmer", betonte er.