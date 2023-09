"Es war auch schwierig, meine Frau zu erobern": Mikel Arteta rät Kai Havertz zu Geduld und Hartnäckigkeit

Kai Havertz kommt bei den Gunners noch nicht in die Gänge. Sein Trainer zieht einen besonderen Vergleich.

WAS IST PASSIERT? Teammanager Mikel Arteta vom FC Arsenal hat aufmunternde Wort für Angreifer Kai Havertz gefunden. Der ehemalige Leverkusener ist nach seinem 75-Millionen-Transfer von Chelsea in den Norden Londons noch keine Verstärkung. Arteta rät ihm zu Geduld und Hartnäckigkeit.

WAS WURDE GESAGT? Nach dem 3:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Manchester United sagte der spanische Coach: "Ich habe zu Havertz gesagt: 'Am Anfang sind die Dinge nicht leicht. Als ich meine Frau kennenlernte war es zu Beginn schwierig, sie zu erobern. Ich musste dranbleiben, ihr Nachrichten schreiben und es immer wieder versuchen. Am Ende hat sie gesagt, dass wir zusammen sein können. Das war wunderschön.'"

WAS IST DER HINTERGRUND? Havertz hat nach seinem Wechsel vom FC Chelsea zu den Gunners einen durchwachsenen Start hingelegt. Er stand zwar in allen fünf Pflichtspielen des Vizemeisters auf dem Platz, erzielte aber noch kein Tor und blieb auch ohne Assist. Beim Sieg gegen United vergab der deutsche Nationalspieler unter anderem eine Großchance und trug mit seinem Fehlpass Mitschuld am Gegentor zum zwischenzeitlichen 0:1. Pech hatte er zudem, nachdem der VAR einen Strafstoß nach Foul an ihm wieder kassierte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty/GOAL

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Havertz schaffte einst bei Bayer Leverkusen als Teenager seinen Durchbruch. 2020 wechselte der 24-Jährige für 80 Millionen Euro Ablöse zu Chelsea und gewann mit den Blues unter anderem die Champions League und die Klub-WM. In diesem Sommer folge der Wechsel zu den Gunners.