Arturo Vidal lockt seinen ehemaligen Bayern-Kollegen James zum FC Barcelona

Arturo Vidal ist angetan von der Idee, beim FC Barcelona gemeinsam mit seinem Ex-Teamkollegen James aufzulaufen. Dessen Zukunft ist weiterhin offen.

Nachdem der auf eine feste Verpflichtung von James Rodriguez verzichtet hat, versucht Arturo Vidal, seinen ehemaligen Teamkollegen zum zu locken.

"Hoffentlich spielt er mit mir zusammen", könnte er sich eine Wiedervereinigung mit dem 27-Jährigen vorstellen: "Ich würde gerne, aber er muss die beste Entscheidung treffen", betonte Vidal bei Fox Sports.

Vidal über James-Transfer: "Er wird es gut machen"

In den letzten Wochen war James insbesondere mit der in Verbindung gebracht worden. Dort könnte er wieder mit seinem Ex-Trainer Carlo Ancelotti zusammenarbeiten. Einem Bericht der AS zufolge sollen sich die beiden Parteien bereits einig sein.

"Er ist ein außergewöhnlicher Spieler", fand Vidal lobende Worte für den kolumbianischen Nationalspieler: "Wohin er auch gehen wird, er wird es gut machen", so der 32-Jährige weiter. Die beiden Mittelfeldspieler waren bereits in der Saison 2017/18 gemeinsam für den FC Bayern aufgelaufen.

Ein Wechsel von James zum FC Barcelona gilt allerdings als unwahrscheinlich. Nachdem Bayern die Kaufoption nicht ziehen wird, kehrt er zunächst zu zurück und die Königlichen würden ihn wohl nur ungerne zum Erzrivalen ziehen lassen.