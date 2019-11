Arsenal: Per Mertesacker wird Interims-Co-Trainer von Freddie Ljungberg

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Per Mertesacker hilft beim kurzfristig auf der Trainerbank aus. Beim Auswärtsspiel gegen Aufsteiger wird der 35-Jährige dem Interimstrainer Freddie Ljungberg als Assistent zur Seite stehen.

Nach schwachem Saisonstart (nur Platz acht in der Premier League) hatten sich die Gunners nach der 1:2-Niederlage gegen in der von Trainer Unai Emery getrennt.

📰 @ArsenalAcademy manager Per Mertesacker will be supporting interim head coach Freddie Ljungberg in the short-term.



Per will be in the dugout at Carrow Road tomorrow.#NORARS pic.twitter.com/rvWJRd2pDG