FC Arsenal entlässt Trainer Unai Emery

Unai Emery ist nicht mehr Trainer des . Dies gaben die Gunners einen Tag nach der Niederlage gegen (1:2) in der offiziell bekannt.

Klublegende Freddie Ljungberg wird die Mannschaft zunächst als Interimstrainer übernehmen, während hinter den Kulissen nach einem neuen Cheftcoach gesucht wird. Die Entscheidung sei gefallen, weil die Resultate und Leistungen der Mannschaft "nicht auf dem geforderten Niveau" gewesen seien, heißt es in dem Statement Arsenals.

Im Namen des Vorstands und der Besitzergruppe Kroenke Sports & Entertainment teilte Josh Kroenke mit, man bedanke sich bei Emery und dessen Stab für die Mühen und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.

Der 48 Jahre alte Spanier hatte die Nordlondoner im Sommer 2018 als Nachfolger des langjährigen Trainers Arsene Wenger übernommen. In seiner ersten Saison landete er mit Arsenal auf Rang fünf in der Premier League und verpasste die Qualifikation für die um einen Punkt. Außerdem erreichte er das Endspiel in der Europa League.

7 - Arsenal have not won any of their last seven matches in all competitions (D5 L2) - they never went on as poor a run across 1235 games under Arsène Wenger, last waiting this long for a win in February 1992 under George Graham (8 games). Denouement. pic.twitter.com/Aqz016ODfn