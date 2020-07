Arsenal gegen Manchester City heute im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung des FA Cup

Im Halbfinale des FA Cup empfängt Arsenal am Samstag Manchester City. Goal verrät Euch, wo das Duell im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Im ersten Halbfinale des englischen treffen am Samstag der und aufeinander. Nach Siegen über (2:1) bzw. (2:0) wollen die beiden Vereine nun auch den letzten Schritt machen und zum Finale des ältesten Fußball-Wettbewerbs der Welt fahren. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Wembley Stadium in London.

Nachdem Manchester City die Meisterschaft an den abgeben musste, hat die Mannschaft noch Chancen auf den FA Cup und den Triumph in der : "Wir haben immer noch unglaubliche Ziele, um die wir kämpfen, wir müssen es versuchen und gut spielen, das ist das Wichtigste", richtete Pep Guardiola vor dem Saisonendspurt einen Appell an seine Spieler.

Doch in das Duell mit dem Titelverteidiger kann Arsenal mit einer breiten Brust gehen: Zwar gewann die Gunners den letzten FA-Cup-Titel in der Saison 2016/17, mit 13 Siegen sind sie allerdings englischer Rekordpokalsieger. Auf welchen Gegner man in einem möglichen Finale treffen würde, ist bislang offen: Am Sonntag (19 Uhr) ist gegen den gefordert.

Im Halbfinale des FA Cup empfängt Arsenal heute den Titelverteidiger Manchester City: Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung des Duells im TV und im LIVE-STREAM.

Arsenal gegen Manchester City: Das FA-Cup-Halbfinale auf einen Blick

Duell Arsenal - Manchester City Datum Samstag, 18. Juli | 20.45 Uhr Ort Wembley Stadium, London Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Das Halbfinale des FA Cup zwischen Arsenal und Manchester City heute live im TV sehen - geht das?

Die Begegnung zwischen Arsenal und Manchester City wird heute nicht live im TV gezeigt / übertragen. Das liegt daran, dass sich kein deutscher Pay-TV- oder Free-TV-Sender die Rechte am englischen FA Cup gesichert hat. Stattdessen wird das Duell heute ausschließlich im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen.

Deshalb müsst Ihr aber nicht auf eine Übertragung auf Eurem TV-Gerät verzichten. Mit wenigen Handgriffen könnt Ihr den LIVE-STREAM von DAZN nämlich auch auf Eurem Fernseher anschauen. Wie das funktioniert, erklärt Euch Goal in diesem Abschnitt.

Arsenal gegen Manchester City: Den FA Cup heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV sehen

Um das Halbfinale des FA Cup zwischen Arsenal und Manchester City auf dem großen Bildschirm verfolgen zu können, müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für alle gängigen Smart-TVs verfügbar ist. Einmal installiert, könnt Ihr das gesamte Angebot von DAZN auch auf Eurem Fernseher genießen.

Hier die wichtigsten Informationen zur DAZN-Übertragung:

Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Vorberichte: ab 20.30 Uhr

ab 20.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sebastian Kneißl

Arsenal gegen Manchester City im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung des FA Cup

Wie bereits in den letzten Jahren seid Ihr auch in dieser Saison auf DAZN angewiesen, um die Spiele im englischen FA Cup live und in voller Länge im LIVE-STREAM anschauen zu können. Das Aufeinandertreffen zwischen Arsenal und Manchester City wird nur im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt / übertragen.

Arsenal gegen Manchester City kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Es gibt jedoch einen Haken: Um das Duell der beiden Mannschaften live erleben zu können, müsst Ihr Euch zunächst beim Streamingdienst anmelden. Danach habt Ihr mit dem Probemonat von DAZN allerdings die Möglichkeit, das Angebot zunächst 30 Tage zu testen und somit Arsenal gegen Manchester City kostenlos zu sehen.

Hat Euch der Gratismonat vom Live-Sport bei DAZN überzeugt, könnt Ihr danach ein Abonnement für 11,99 Euro im Monat oder ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abschließen. Zum Angebot des Streamingdienstes gehören neben dem FA Cup aktuell übrigens auch die Spiele der und von .

Arsenal gegen Manchester City mit der DAZN-App im LIVE-STREAM erleben:

Arsenal gegen Manchester City heute live sehen: Alle Antworten zu DAZN

Ihr habt Fragen zur Anmeldung und Nutzung von DAZN? Hier findet Ihr alle Antworten:

Arsenal gegen Manchester City heute live: Die Aufstellungen im Halbfinale des FA Cup

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird heute gegen 19.45 Uhr der Fall sein. Schaut deshalb später nochmals rein!

Arsenal gegen Manchester City heute live: Die Highlights des FA Cup bei DAZN sehen

DAZN hat allerdings nicht nur ein breites Live-Sport-Angebot, sondern gibt Euch auch die Möglichkeit, das Halbfinale des FA Cup zwischen Arsenal und Manchester City im Re-Live zu schauen. Diese Funktion ist für alle interessant, die am Abend nicht live dabei sein können, sich das Duell aber gerne nachträglich anschauen würden.

Euch reicht am nächsten Morgen eine kurze Zusammenfassung mit allen Toren? Auch das ist bei DAZN kein Problem: Schon wenige Minuten nach dem Ende könnt Ihr Euch auf der Plattform die besten Szenen des Aufeinandertreffens in den Highlights ansehen.

Sowohl auf die Highlights des FA Cup als auch auf die Re-Live-Funktion könnt Ihr mit dem Gratismonat von DAZN für 30 Tage kostenlos zugreifen. Um Euch einen detaillierten Überblick zu geben, haben wir in einem gesonderten Artikel alle Informationen rund um das DAZN-Abo zusammengefasst.

Arsenal gegen Manchester City heute live: Den FA Cup im LIVE-TICKER verfolgen

Allen, die das Halbfinale des FA Cup nicht im LIVE-STREAM erleben können, möchten wir den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal ans Herz legen. Damit bleibt Ihr auch ohne DAZN-Abo über die Ereignisse im Wembley Stadium auf dem Laufenden.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir, Euch mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen zwischen Arsenal und Manchester City zu versorgen. Sobald der Ball rollt, liefern wir Euch ausführliche Beschreibungen aller entscheidenden Szenen.

Installiert dafür einfach die kostenlose Goal-App, die Euch für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS im App-Store zur Verfügung steht, und verpasst mit unserem LIVE-TICKER kein Tor und keine wichtige Entscheidung. Hier geht es außerdem direkt zum LIVE-TICKER auf unserer Website.

Arsenal gegen Manchester City heute live sehen: Die beiden Teams im Direktvergleich

Arsenal insgesamt 199 wettbewerbsübergreifende Duelle Manchester City 97 Siege 57 45 Unentschieden 45 57 Niederlagen 97 317 Tore 241

