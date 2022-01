Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am 19. Spieltag in der Bundesliga geht heute um 15.30 Uhr das Duell Arminia Bielefeld gegen Greuther Fürth über die Bühne. Die beiden Mannschaften nahmen bislang 17 und sechs Zähler mit. Die erste Begegnung in der höchsten Spielklasse endete in der Hinrunde mit einem 1:1.

Arminia Bielefeld blieb in vier seiner letzten fünf Meisterschaftsspiele ungeschlagen. Die einzige Niederlage geschah bei Hertha BSC und zwischen einem Remis gegen Köln sowie einem Dreier gegen Bochum. Danach gab es für die Elf von Frank Kramer bisher einen Auswärtssieg gegen RB Leipzig und am 8. Januar ein Unentschieden in Freiburg.

Das Kleeblatt erlebte vor und nach der Weihnachtspause zwei torlose Heimremis gegen den FC Augsburg sowie gegen den VfB Stuttgart. Unmittelbar zuvor gab es für Greuther Fürth gegen Union Berlin den ersten Dreier und eine Niederlage bei Borussia Dortmund. Damit punktete die Mannschaft von Stefan Leitl in drei ihrer jüngsten vier Liga-Auftritte.

Heute kommt es in der Bundesliga zum Kräftemessen Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth. Bei GOAL findet Ihr sämtliche Informationen zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth Datum: Sonntag, 16. Januar 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr Stadion: SchücoArena (Bielefeld)

Arminia Bielefeld gegen Greuther Fürth heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

Die Ausstrahlungsrechte an der Bundesliga berechtigen SAT.1 dazu, drei Partien der regulären Saison im Free-TV zu senden. Zudem bekommt Ihr den Supercup ebenso wie die Relegation frei empfangbar ins Haus geliefert. Aber welche Regelung gilt für die Übertragung der Partie Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth?

Arminia Bielefeld – Greuther Fürth heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch in diesem Zusammenhang unerfreuliche Nachrichten übermitteln. SAT.1 strahlt nämlich in der regulären Saison ausschließlich die Freitagsmatches am 1., am 17. und am 18. Spieltag aus. Wir befinden uns jedoch in der 19. Runde. Und nachdem das Spiel Arminia gegen Fürth an einem Sonntag stattfindet, hält DAZN die Exklusivrechte.

Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth heute live im TV bei DAZN

Und das bedeutet wiederum, dass ausschließlich Kunden des Streaming-Anbieters das Duell Arminia Bielefeld – Greuther Fürth im TV sehen können.

Der Vertragsabschluss erfolgt in Windeseile und dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang. Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, müsst Ihr ausschließlich die kostenfreie Applikation installieren. Andernfalls müsst Ihr das Fernsehgerät per HDMI-Kabel mit einem PC oder einem Notebook vernetzen.

DAZN zeigt Euch also die Sonntagsspiele des Bundesliga und dasselbe gilt für jene, die am Freitag über die Bühne gehen.

Übertragungsbeginn: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

Arminia Bielefeld gegen Greuther Fürth heute im LIVE-STREAM sehen

GOAL wies Euch bereits darauf hin, dass Ihr ein herkömmliches Fernsehgerät zu einem Smart-TV upgraden könnt. Und dass Ihr dafür einen PC oder ein Notebook und ein HDMI-Kabel verwenden könnt. Das liegt daran, dass Euch DAZN zum gesamten Angebot zusätzlich LIVE-STREAMS anbietet. Das hat den weiteren feinen Nebeneffekt, dass Ihr das Spiel Arminia Bielefeld – Greuther Fürth bei einer entsprechenden Internetverbindung überall mitverfolgen könnt. Hierfür reichen auch ein Smartphone und ein Tablet aus.

Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Dann kommt es vor, dass Ihr einmal kein adäquates Internet zur Hand habt. Oder dass es an den Kosten oder an den Zeitkapazitäten scheitert. Keine Sorge, denn GOAL hilft Euch speziell in diesen Fällen mit seinem LIVE-TICKER auf die Sprünge. Und Ihr bleibt immer zu den wichtigsten Ereignissen im Spiel Arminia vs. Fürth im Bilde. Hierfür senden wir Euch auch Push-Nachrichten.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth

Außerdem weist Euch GOAL auf den YouTube-Kanal der Sportschau hin. Dort findet Ihr ab Montag die wichtigsten Szenen sämtlicher Partien der 19. Runde und somit auch jene des Matches Bielefeld vs. Greuther Fürth. Und Ihr könnt darauf völlig kostenlos zugreifen.

Arminia Bielefeld gegen Greuther Fürth im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: YouTube

Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth heute live: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Wir informieren Euch ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.