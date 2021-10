Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

Nach der CL-Blamage will der BVB am 9. Bundesligaspieltag gegen Bielefeld Wiedergutmachung leisten. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie.

Borussia Dortmund geriet unter der Woche in der Champions League ordentlich unter die Räder. Gegen Ajax Amsterdam musste sich die Mannschaft von Marco Rose 0:4 geschlagen geben. Gegen Arminia Bielefeld wird der BVB Wiedergutmachung leisten wollen. Am Samstag, 23. Oktober, treffen die Dortmunder an der Bielelder Alm auf den Tabellen-17., der nach acht Spieltagen immer noch auf den ersten Sieg wartet. Um 15.30 Uhr kommt es in der SchücoArena zum Aufeinandertreffen.

Die Gastgeber aus Bielefeld trennten sich in dieser Saison bereits fünfmal mit einem Unentschieden von ihrem jeweiligen Kontrahenten. In den drei anderen Partien setzte es jeweils Niederlagen. Nur Aufsteiger Greuther Fürth steht in der Bundesliga schlechter da. Vor allem das Toreschießen bereitet der Arminia Probleme, bislang gelang Fabian Klos und Co. nie mehr als ein Treffer in einem Spiel. Allerdings steht die Defensive einigermaßen kompakt, lässt relativ wenig zu. Erst zweimal kassierte man mehr als ein Gegentor.

Dortmund wird mit einer großen Portion Frust nach Bielefeld reisen. Gegen Ajax verwehrten der starke gegnerische Torwart und das Aluminium Erling Haaland ein Erfolgserlebnis, der Norweger wird den Dortmundern nun in Bielefeld allerdings verletzt fehlen. Möchte der BVB Branchenprimus FC Bayern auf den Fersen bleiben, darf man sich dennoch keine Patzer erlauben.

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 9. Spieltag Begegnung Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) Anpfiff 23. Oktober - 15.30 Uhr Ort SchücoArena (Bielefeld)

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV?

Die Partie zwischen Bielefeld und Dortmund wird nicht live im Free-TV übertragen, ist aber dennoch im TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an den Samstagspartien der Bundesliga sichern können.

Bereits um 14.00 Uhr startet auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 der Countdown mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann. Um 15.25 Uhr beginnt dann auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 die Einzelübertragung der Partie. Klaus Veltman wird das Spiel kommentieren.

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM sehen?

Neben der Übertragung im Fernsehen bietet Sky auch einen LIVE-STREAM an.

Den LIVE-STREAM könnt Ihr mit einem Abo von Sky Ticket, Sky Q oder via Sky Go verfolgen. Neben der Bundesliga könnt Ihr dort auch die Premier League oder Formel 1 sehen. Voraussetzung dafür ist ein internetfähiges Endgerät sowie eine stabile Internetverbindung.

Als Endgerät kann Euch Euer Handy, Tablet, Laptop oder Smart TV dienen. Auf allen Endgeräten benötigt Ihr die App von Sky (Ticket, Q, Sky Go).

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Das Duell im LIVE-TICKER

Neben der Live-Übertragung bei Sky könnt Ihr das Spiel auch über den LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Dieser liefert Euch alle wichtigen Informationen zu der Partie und hält Euch ständig auf dem Laufenden. Mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene.

-> Den LIVE-TICKER findet Ihr hier <-

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) verpasst? Die Bundesliga live bei DAZN

Zwar ist die Partie zwischen der Arminia und Dortmund nicht bei DAZN zu sehen. Allerdings hat sich der Streamingdienst die Übertragungsrechte an den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga sichern können. Wegen der internationalen Woche sind das an diesem Sonntag sogar drei Spiele. Der 1. FC Köln trifft im Rheinderby auf Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr), der VfB Stuttgart bekommt es mit dem 1. FC Union Berlin zu tun (17.30 Uhr) und der VfL Bochum duelliert sich mit Eintracht Frankfurt (19.30 Uhr).

Neben der Bundesliga gibt es aber auch andere Fußballwettbewerbe im Programm. So hat sich DAZN zum Beispiel die Übertragungsrechte an der Champions League sichern können. Und auch andere Sportarten kommen nicht zu kurz. Ob Basketball, Handball, American Football, Eishockey oder Motorsport: Hier wird jeder fündig.

Bei DAZN habt Ihr die Wahl zwischen einem monatlichen Abo und einem Jahresabonnement.

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

So könnte die Arminia auflaufen:

Ortega - Brunner, Nilsson, Pieper - Wimmer, Prietl, Kunze, Laursen - Okugawa, Hack - Klos

Die potenzielle Startelf das BVB:

Kobl - Passlack, Akanji, Hummels, Pongracic - Bellingham, Witsel, Can, Reus - Malen, Hazard