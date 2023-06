Argentinien vs. Australien: Wo läuft das Spiel im LIVE-STREAM und TV?

Argentinien und Australien bestreiten am Donnerstag ein Länderspiel gegeneinander. Gibt es eine Übertragung in LIVE-STREAM und TV?

Der Weltmeister gibt sich die Ehre! Am Donnerstag (15. Juni, 14 Uhr) absolviert Argentinien ein Testspiel gegen Australien. Die Partie wird in China stattfinden, Austragungsort ist das Olympiastadion in Peking.

Für Lionel Messi und Co. ist das Spiel auch eine Erinnerung an die erfolgreiche WM in Katar Ende vergangenen Jahres. Schließlich traf Argentinien dort auf dem Weg zum Titel im Achtelfinale auf Australien und gewann mit 2:1.

Argentinien vs. Australien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß heute?

Spiel Argentinien - Australien Wettbewerb Test-Länderspiel Datum Donnerstag, 15. Juni 2023 Uhrzeit 14 Uhr Ort Olympiastadion Peking (China)

Argentinien gegen Australien heute live sehen: News und Aufstellungen

Argentinien-News

Argentiniens Trainer Lionel Scaloni hat 27 Spieler für die Testspiele im Juni nominiert. Mit dabei ist auch Superstar Lionel Messi, der sich bekanntlich für einen Wechsel von PSG zu Inter Miami entschieden hat.

Für den Weltmeister ist es das dritte Spiel im Jahr 2023 und damit auch das dritte Spiel seit dem WM-Finaltriumph gegen Frankreich. In den beiden Freundschaftsspielen im März gelangen den Südamerikanern zwei Siege (2:0 gegen Panama, 7:0 gegen Curacao).

Die Aufstellung von Argentinien:

Australien-News

Für die Australier war der Einzug ins Achtelfinale bei der vergangenen WM ein großer Erfolg. Mit zwei 1:0-Siegen gegen Tunesien und Dänemark hatte man die Gruppenphase überstanden und zog sich dann auch beim 1:2 gegen den späteren Weltmeister Argentinien achtbar aus der Affäre.

Im Jahr 2023 hat die Mannschaft von Trainer Graham Arnold bislang zwei Testspiele absolviert. Im März traf man zweimal auf Ecuador: Zunächst gab es dabei einen 3:1-Sieg, im zweiten Duell setzte es eine 1:2-Niederlage.

Die Aufstellung von Australien:

Argentinien vs. Australien live im TV und STREAM: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 8 Siege Argentinien 6 Siege Australien 1 Unentschieden 1 Letztes Duell Argentinien - Australien 2:1 (WM 2022, Achtelfinale, 3. Dezember 2022)

