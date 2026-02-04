Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoHolstein Kiel
Holstein Stadion
team-logoVfB Stuttgart
Marko Brkic

ARD oder ZDF? Wo läuft VfB Stuttgart bei Holstein Kiel (DFB Pokal) heute live im Free TV und Live Stream?

Holstein Kiel empfängt am Mittwoch den VfB Stuttgart im DFB-Pokal. GOAL zeigt, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Titelverteidiger VfB Stuttgart ist am heutigen Mittwoch, dem 4. Februar, im Viertelfinale des DFB-Pokals im Einsatz und trifft auf den Zweitligisten Holstein Kiel. Die Partie geht um 20.45 Uhr los und wird im Holstein-Stadion in Kiel ausgetragen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

ARD oder ZDF? Wo läuft VfB Stuttgart bei Holstein Kiel (DFB Pokal) heute live im Free TV und Live Stream?

ZDFHier live sehen!
WOWHier live sehen

Zum Viertelfinale zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart wird sowohl eine Free-TV-Übertragung als auch ein Livestream angeboten. Das ZDF zeigt die Partie live im Fernsehen und zusätzlich in der eigenen Mediathek. Parallel überträgt auch Sky das Spektakel: Der Pay-TV-Anbieter besitzt die Rechte an allen DFB-Pokal-Begegnungen und bietet die Übertragung sowohl im TV als auch im Livestream über SkyGo und WOW an. Für die Nutzung von Sky ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart

crest
Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal
Holstein Stadion

Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Holstein Kiel vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

Holstein KielHome team crest

4-2-2-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestVFB
1
T. Weiner
26
D. Zec
47
J. Tolkin
13
I. Nekic
6
M. Ivezic
28
J. Meffert
8
U. Tohumcu
16
A. Kelati
7
S. Skrzybski
20
A. Kapralik
18
A. Jakupovic
33
Alexander Nübel
24
J. Chabot
7
M. Mittelstaedt
22
L. Assignon
29
F. Jeltsch
26
D. Undav
16
A. Karazor
11
B. El Khannouss
18
J. Leweling
6
A. Stiller
9
E. Demirovic

4-2-3-1

VFBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Rapp

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Holstein Kiel

Zuletzt unterlagen die Kieler in der 2. Bundesliga mit 1:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth. In der Tabelle liegt das Team derzeit nur auf dem elften Rang.

Deutschland DFB-Pokal
Holstein Kiel crest
Holstein Kiel
HSK
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB

News über VfB Stuttgart

Der VfB ist derzeit in Topform und in der Bundesliga seit mittlerweile sieben Spielen ungeschlagen. Am vergangenen Spieltag setzte sich das Team mit 2:1 gegen den SC Freiburg durch.

Form

HSK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

HSK

Letzte 5 Spiele

VFB

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

8

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Holstein Kiel vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

ARD oder ZDF? Wo läuft VfB Stuttgart bei Holstein Kiel (DFB Pokal) heute live im Free TV und Live Stream? Nützliche Links

Werbung
0