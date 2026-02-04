Titelverteidiger VfB Stuttgart ist am heutigen Mittwoch, dem 4. Februar, im Viertelfinale des DFB-Pokals im Einsatz und trifft auf den Zweitligisten Holstein Kiel. Die Partie geht um 20.45 Uhr los und wird im Holstein-Stadion in Kiel ausgetragen.

ARD oder ZDF? Wo läuft VfB Stuttgart bei Holstein Kiel (DFB Pokal) heute live im Free TV und Live Stream?

Zum Viertelfinale zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart wird sowohl eine Free-TV-Übertragung als auch ein Livestream angeboten. Das ZDF zeigt die Partie live im Fernsehen und zusätzlich in der eigenen Mediathek. Parallel überträgt auch Sky das Spektakel: Der Pay-TV-Anbieter besitzt die Rechte an allen DFB-Pokal-Begegnungen und bietet die Übertragung sowohl im TV als auch im Livestream über SkyGo und WOW an. Für die Nutzung von Sky ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen VfB Stuttgart

News über Holstein Kiel

Zuletzt unterlagen die Kieler in der 2. Bundesliga mit 1:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth. In der Tabelle liegt das Team derzeit nur auf dem elften Rang.

News über VfB Stuttgart

Der VfB ist derzeit in Topform und in der Bundesliga seit mittlerweile sieben Spielen ungeschlagen. Am vergangenen Spieltag setzte sich das Team mit 2:1 gegen den SC Freiburg durch.

