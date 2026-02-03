Am heutigen Dienstag (3. Februar) kommt es im Viertelfinale des DFB-Pokal zum Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC St. Pauli. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Die BayArena in Leverkusen dient dabei als Schauplatz der Begegnung. Florian Badstübner wird die Partie als Schiedsrichter begleiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

ARD oder ZDF für den DFB Pokal heute: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli heute live im Free TV und Live Stream?

Ihr seht die Partie zwischen Bayer und St. Pauli sowohl im Pay-TV bei Sky als auch im Free-TV im ZDF.

Sky startet mit der Übertragung auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix um 20.15 Uhr. Martin Groß begleitet das Geschehen am Mikrofon.

Im Livestream habt ihr zudem die Optionen über Sky Go oder WOW.

Um den DFB-Pokal bei Sky verfolgen zu können, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abonnement inklusive Sport-Paket.

Auch das ZDF beginnt zur Prime-Time um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Claudia Neumann übernimmt die Rolle der Kommentatorin, unterstützt von Rene Adler als Experte. Jochen Breyer fungiert als Moderator.

Den kostenlosen Livestream seht ihr in der ZDF-Mediathek.

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen St. Pauli

Bayer Leverkusen vs St. Pauli: Aufstellungen

News über Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat sich nach drei Niederlagen in Folge zum Jahresstart wieder stabilisiert und konnte die vergangenen drei Partien allesamt für sich entscheiden. Am vergangenen Samstag setzte sich die Werkself mit 3:1 bei Eintracht Frankfurt durch. Sommer-Neuzugang Malik Tillman kommt dabei immer besser in Fahrt. Das zwischenzeitliche 2:0 war bereits sein drittes Tor in den vergangenen zwei Spielen für den 23-Jährigen.

News über St. Pauli

Der FC St. Pauli geht als klarer Außenseiter in die Partie gegen Bayer Leverkusen. Die Kiezkicker warten seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg. Am vergangenen Wochenende unterlag die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin mit 1:2 gegen den FC Augsburg.

In der laufenden DFB-Pokal-Saison setzten sich die Hamburger bislang gegen Eintracht Norderstedt (3:2 i. E.), die TSG Hoffenheim (8:7 i. E.) sowie Borussia Mönchengladbach (2:1) durch.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bayer Leverkusen vs St. Pauli: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.