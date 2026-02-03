Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland DFB-Pokal
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoSt. Pauli
Hier ansehen
Dennis Klose

ARD oder ZDF für den DFB Pokal heute: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli heute live im Free TV und Live Stream?

Im DFB-Pokal-Viertelfinale empfängt Bayer Leverkusen heute den FC St. Pauli. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Dienstag (3. Februar) kommt es im Viertelfinale des DFB-Pokal zum Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC St. Pauli. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Die BayArena in Leverkusen dient dabei als Schauplatz der Begegnung. Florian Badstübner wird die Partie als Schiedsrichter begleiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

ARD oder ZDF für den DFB Pokal heute: Wer zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. FC St. Pauli heute live im Free TV und Live Stream?

ZDFHier ansehen
Sky WOWHier ansehen

Ihr seht die Partie zwischen Bayer und St. Pauli sowohl im Pay-TV bei Sky als auch im Free-TV im ZDF.

Sky startet mit der Übertragung auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix um 20.15 Uhr. Martin Groß begleitet das Geschehen am Mikrofon.

Im Livestream habt ihr zudem die Optionen über Sky Go oder WOW.

Deutschland DFB-Pokal
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP

Um den DFB-Pokal bei Sky verfolgen zu können, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abonnement inklusive Sport-Paket.

Auch das ZDF beginnt zur Prime-Time um 20.15 Uhr mit den Vorberichten. Claudia Neumann übernimmt die Rolle der Kommentatorin, unterstützt von Rene Adler als Experte. Jochen Breyer fungiert als Moderator.

Den kostenlosen Livestream seht ihr in der ZDF-Mediathek.

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen St. Pauli

crest
Deutschland DFB-Pokal - DFB Pokal
BayArena

Bayer Leverkusen vs St. Pauli: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs St. Pauli Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-3

Home team crestFCP
28
J. Blaswich
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
5
Loic Badé
19
E. Poku
25
E. Palacios
21
Lucas Vázquez
24
A. Garcia
10
M. Tillman
20
A. Grimaldo
14
P. Schick
1
B. Voll
15
T. Ando
8
E. Smith
3
K. Mets
11
A. Pyrka
6
J. Sands
20
M. Rasmussen
2
M. Saliakas
10
D. Sinani
26
R. Jones
16
J. Fujita

3-4-3

FCPAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Blessin

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Bayer Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen hat sich nach drei Niederlagen in Folge zum Jahresstart wieder stabilisiert und konnte die vergangenen drei Partien allesamt für sich entscheiden. Am vergangenen Samstag setzte sich die Werkself mit 3:1 bei Eintracht Frankfurt durch. Sommer-Neuzugang Malik Tillman kommt dabei immer besser in Fahrt. Das zwischenzeitliche 2:0 war bereits sein drittes Tor in den vergangenen zwei Spielen für den 23-Jährigen.

News über St. Pauli

Der FC St. Pauli geht als klarer Außenseiter in die Partie gegen Bayer Leverkusen. Die Kiezkicker warten seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg. Am vergangenen Wochenende unterlag die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin mit 1:2 gegen den FC Augsburg.

In der laufenden DFB-Pokal-Saison setzten sich die Hamburger bislang gegen Eintracht Norderstedt (3:2 i. E.), die TSG Hoffenheim (8:7 i. E.) sowie Borussia Mönchengladbach (2:1) durch.

Form

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

FCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

B04

Letzte 5 Spiele

FCP

3

Siege

2

Unentschieden

0

Siege

9

Erzielte Tore

6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Bayer Leverkusen vs St. Pauli: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Werbung
0