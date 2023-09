Mit Trikots von Lionel Messi: Irische Fans provozieren Frankreich in der EM-Qualifikation

Bei der Niederlage gegen den Vize-Weltmeister machten sich einige irische Fans einen Spaß daraus, mit Messi-Trikots zu wedeln.

WAS IST PASSIERT? Einige Fans der irischen Nationalmannschaft haben beim EM-Qualifikationsspiel gegen Frankreich im Stade de France am Donnerstagabend die Gastgeber provoziert, indem sie mit Trikots der argentinischen Nationalmannschaft mit Flock von Lionel Messi wedelten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Damit spielten sie offensichtlich auf das WM-Finale zwischen Frankreich und Argentinien im vergangenen Dezember an. Das dramatische Endspiel in Katar hatte die Albiceleste angeführt von Messi im Elfmeterschießen gewonnen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE REAKTION: Frankreichs Nationalspieler, falls sie es mitbekommen hatten, kümmerte dies wenig, sie besiegten Irland mit 2:0. Aurélien Tchouaméni von Real Madrid und der ehemalige Gladbacher Marcus Thuram (Inter Mailand) erzielten die Treffer.

Argentinien bestritt derweil in der nacht zum Freitag sein erstes Spiel in der WM-Qualifikation und siegte gegen Ecuador dank eines Messi-Treffers (1:0).

WIE GEHT ES WEITER? Irland tritt am Sonntag zuhause gegen die Niederlande an. Zwei Tage später treffen die Franzosen in einem Freundschaftsspiel auf Deutschland.