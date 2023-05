Benfica will sich angeblich um Rückkehr von Ángel Di María bemühen

Seine Karriere in Europa startete Di María einst bei Benfica. Kehrt der Weltmeister nun nach Lissabon zurück?

WAS IST PASSIERT? Benfica will offenbar den Versuch unternehmen, Ángel Di María in diesem Sommer nach Lissabon zurückzuholen. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

WAS IST DER HINTERGRUND? Konkrete Gespräche zwischen dem portugiesischen Meister und dem Offensivspieler hat es demnach bisher aber noch nicht gegeben.

Di María wird Juventus Turin nach nur einem Jahr wieder verlassen und seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei den Italienern nicht verlängern. Der 35-jährige Argentinier wäre für Benfica also ablösefrei.

Di María sollen auch einige weitere Angebote vorliegen, unter anderem von Klubs aus Saudi-Arabien. Der Weltmeister würde seine Karriere aber gerne in Europa fortsetzen. Der FC Barcelona wurde zuletzt ebenfalls als möglicher Abnehmer gehandelt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Begonnen hatte Di María seine europäische Laufbahn einst bei Benfica. 2007 war er für acht Millionen Euro vom argentinischen Verein Rosario Central nach Lissabon gewechselt, in drei Jahren absolvierte er insgesamt 121 Pflichtspiele für Benfica.

2010 gewann er mit dem Traditionsverein den portugiesischen Meistertitel, ehe er kurz darauf für 33 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte. 2014 zog Di María weiter zu Manchester United, nach nur einem Jahr dort verbrachte er anschließend sieben Spielzeiten bei Paris Saint-Germain.

Vergangenen Sommer war Di María schließlich ablösefrei zu Juve gewechselt. Für die Bianconeri hat er in der nun beinahe beendeten Saison bislang 39 Einsätze vorzuweisen (acht Tore, sieben Vorlagen).