FC Barcelona denkt wohl über Verpflichtung von Angel Di Maria nach

Transfer-Hammer in Spanien? Di Maria wird Juve voraussichtlich verlassen und könnte offenbar beim FC Barcelona anheuern.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona denkt offenbar darüber nach, sich um Offensivspieler Angel Di Maria von Juventus Turin zu bemühen. Das berichtet Relevo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Di Marias Vertrag bei Juve läuft Ende Juni aus. Nach Informationen von GOAL und SPOX werden sich die Italiener und der Weltmeister am Saisonende trennen, Di Maria kann also im Sommer ablösefrei wechseln.

Wie Relevo schreibt, hatte Barça schon vergangenes Jahr seine Fühler nach Di Maria ausgestreckt, bevor jener nach Turin wechselte. Nun könnten die Katalanen einen konkreteren Vorstoß wagen, wenngleich man bis dato noch nicht handfest miteinander verhandelt haben soll.

Ein mögliches Engagement im Camp Nou könnte Di Maria mit einer Rückkehr von Lionel Messi zu den Blaugrana sicherlich noch schmackhafter gemacht werden. Die beiden Argentinier sind bekanntlich gut miteinander befreundet.

Neben Barcelona soll laut Relevo mit Benfica indes auch einer der früheren Klubs von Di Maria (spielte von 2007 bis 2010 für die Portugiesen) Interesse an dem 35-Jährigen zeigen. Auch Galatasaray hat den Linksfuß wohl im Auge.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Di Maria war vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain zu Juve gewechselt.

In der laufenden Saison sind ihm bis dato acht Tore und sieben Vorlagen in 38 Einsätzen gelungen.