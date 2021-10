Andri Gudjohnsen bei Real Madrid: “Mini-Haaland”, Legende als Lehrmeister und großes Erbe

Eidur Gudjohnsen feierte einst große Erfolge mit Barca. Sein Sohn Andri macht nun ausgerechnet bei Erzrivale Real Madrid auf sich aufmerksam.

HINTERGRUND

Mit 17 Torbeteiligungen (zehn Treffer, sieben Assists) in bislang zehn Spielen ist Karim Benzema so etwas wie die Lebensversicherung für Real Madrid. Im Hintergrund arbeitet der Rekordmeister derweil weiter an der Verpflichtung eines Erben für den 33-jährigen Franzosen - Wunschkandidat ist Landsmann und PSG-Star Kylian Mbappe . Auch der Name von BVB-Angreifer Erling Haaland schwirrt weiterhin in der spanischen Hauptstadt umher.

Zwischen diesen großen Namen dringt ein weiterer derzeit in den königlichen Vordergrund. Einer, der historisch klangvoll ist. Und im Gegensatz zu den zwei Madrider Zukunftsvisionen könnte Andri Gudjohnsen schon in der laufenden Spielzeit für das Starensemble um Benzema wirbeln.

Gudjohnsen bei Real: Großes Erbe und Mega-Quote im Nachwuchs

Bei Real spielt Gudjohnsen nämlich bereits . Der Sohn von Ex-Stürmer-Star Eidur Gudjohnsen, der pikanterweise zwischen 2006 und 2009 seine Schuhe für den Erzrivalen FC Barcelona schnürte und mit den Katalanen unter anderem die Champions League gewann, stürmt aktuell für die Castilla, die Zweitvertretung der Madrilenen.

Wie sein Vater spielte auch Gudjohnsen junior schon für die Blaugrana. In der berühmten Talentschmiede La Masia begann der 19-jährige Angreifer nämlich seine fußballerische Ausbildung. Doch bereits im Alter von elf Jahren war das Abenteuer Barca für den gebürtigen Londoner, der zu Eidurs Chelsea-Zeit zur Welt kam, Geschichte.

Über den kleinen katalanischen Verein CF Gava landete Gudjohnsen junior bei Barcas Stadtrivale Espanyol, wo er sich ins Real-Visier spielte und sich schließlich im Alter von 16 Jahren 2018 dem Blancos-Nachwuchs anschloss. Um den Rechtsfuß trotz anderer Angebote nach Madrid zu locken, lotste Real auch seinen mittlerweile 15-jährigen Bruder Daniel zu sich.

Bei den Blancos startete Andri dann so richtig durch. Er schoss in 29 Spielen für die U17 satte 31 Tore und erarbeitete sich schnell den Ruf, eines der größten Sturmtalente Europas zu sein.

Raul als Lehrmeister und Haaland-Vergleiche

Zur Belohnung durfte der Teenager mit 16 Jahren bereits in der U18 trainieren. Dort leitete seinerzeit niemand Geringeres als Vereinsikone Raul die Geschicke. Der 44-Jährige ist es auch, der Gudjohnsen heute in der Reserve coacht .

Bei der Castilla machte er sich ebenfalls bereits einen Namen: Ein Tor und ein Assist stehen nach fünf Einsätzen zu Buche.

Während sein Vater neben der Position in vorderster Front auch auf den Außen und hinter den Spitzen agierte, ist Andri Gudjohnsen ein klassischer Neuner. Der Angreifer besticht durch sein körperbetontes Spiel, seine Dynamik und einen ausgesprochenen Zug zum Tor.

Diese Eigenschaften, gepaart mit seiner optischen Erscheinung, ließen bereits erste Vergleiche mit Reals Wunschobjekt vom BVB laut werden. So nannte ihn die spanische As bereits den "Mini-Haaland".

Gudjohnsen auf Reals CL-B-Liste: Winkt bald das Profi-Debüt?

Dass man bei Real jetzt schon große Stücke auf Gudjohnsen hält, zeigt auch die Tatsache, dass der Youngster von Carlo Ancelotti für die B-Liste in der Königsklasse nominiert wurde.

Ein Debüt bei den Profis in der laufenden Saison ist nicht ausgeschlossen. Ancelotti trat in der Vergangenheit allerdings nicht gerade als Förderer von Nachwuchsspielern in Erscheinung. “Er könnte höchstens in der Copa del Rey im Januar eine Chance erhalten”, schätzt Goals Real-Korrespondent Mario Cortegana die Situation ein: “Ein Einsatz wäre eher symbolischer Natur. Ein Signal, dass Real einem Spieler aus der eigenen Jugendakademie das Profidebüt ermöglicht.”

Für derartige Pokalspiele sei der Kader der Madrilenen jedoch mit Akteuren wie Mariano Diaz oder Luka Jovic, die meistens außen vor sind, eigentlich aber breit genug aufgestellt.

Furiose Länderspielwochen, Papa als Co-Trainer

Bis es soweit ist, kann Gudjohnsen neben Castilla-Einsätzen bei der isländischen Nationalmannschaft Spielpraxis auf höchstem internationalen Niveau sammeln.

Nachdem er bereits in der U17 (zehn Tore in 19 Spielen) und U19 (vier Tore in zehn Spielen) für Furore gesorgt hatte, verzeichnete der Stürmer nach vier Einsätzen für die A-Nationalmannschaft bereits zwei Treffer.

Andri Gudjohnsen scored a goal in Iceland 4-0 win over Liechtenstein.



He has played 4 games (39 minutes) in World Cup qualifying with Iceland and he has scored 2 goals. pic.twitter.com/OOm9uQoMwg — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) October 11, 2021

Auch bei den Skandinaviern hat Gudjohnsen einen ganz besonderen Mentor - Vater Eidur fungiert dort nämlich als Co-Trainer.