Ex-Real-Boss sicher: "Raul wird einer der besten Trainer aller Zeiten"

Raul hat noch keine erste Mannschaft trainiert, aber ein ehemaliger Real-Boss ist trotzdem schon vom ehemaligen Schalker vollends überzeugt.

Jorge Valdano, ehemaliger Trainer und Manager von Real Madrid, hat Klub-Legende Raul eine überragende Karriere als Coach prophezeit. "Er wird einer der besten Trainer aller Zeiten", sagte Valdano La Galerna. Aktuell ist Raul, der zum Ende seiner Laufbahn für Schalke 04 kickte, für die zweite Mannschaft der Königlichen verantwortlich.

"Er vermittelt dieselben Ansprüche, die er auch an sich selbst hat", berichtete Valdano. "Er hat einfach etwas, das nur die großen Trainer haben: Guardiola, Mourinho und Simeone haben alle diese unaufhaltsame Energie", sagte der Argentinier.

Valdano schwärmt von Rauls Wissen

Valdano hatte als Trainer Raul 1994 zu seinem Profidebüt verholfen. Die gegenseitige Wertschätzung zwischen den beiden ist wohldokumentiert: Raul nannte seinen ältesten Sohn Valdano zu Ehren Jorge.

"Wenn er jetzt hier wäre, würden wir gar nicht mehr dazwischen kommen. Er kennt 300 Jugendspieler in- und auswendig. Fragen Sie ihn einfach was zu den jungen Spielern", schwärmte Valdano, der ergänzte: "Ich glaube an ihn als Trainer."