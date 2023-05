Andrés Iniesta vor Kobe-Abschied? Klubs aus den USA und dem Nahen Osten locken

Andrés Iniesta steht wohl vor einem Abschied von Vissel Kobe. Der bald 39-Jährige könnte in die USA oder den Nahen Osten wechseln.

WAS IST PASSIERT? Mittelfeldspieler Andrés Iniesta steht offenbar vor einem Vereinwechsel. Wie das japanische Portal Nikkan Sports berichtet, wird der 38-Jährige Vissel Kobe aller Voraussicht nach bereits im Sommer und damit rund ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende verlassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die spanische Fußballlegende, die am 11. Mai ihren 39. Geburtstag feiert, ist demnach auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, wobei Klubs aus dem Nahen Osten sowie aus den Vereinigten Staaten Interesse an einer Verpflichtung haben sollen.

WIE GEHT ES WEITER? Kobe könnte am 6. Juni ein Freundschaftsspiel gegen Iniestas alten Klub FC Barcelona austragen. Es wäre ein passender letzter Auftritt des Mittelfeldmanns im Vissel-Trikot.