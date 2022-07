Deutschland startet heute gegen Dänemark in die Frauen-EM 2022, allerdings wird Almuth Schult nicht im Tor stehen. Warum?

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft beginnt die Gruppenphase der EM 2022 in England mit der Partie gegen Dänemark. Anpfiff ist am heutigen Freitag um 21.00 Uhr im Brentford Community Stadium in London. Eine langjährige Stammspielerin des Teams, Torhüterin Almuth Schult, wird gegen die Skandinavierinnen jedoch nur auf der Bank sitzen und nicht den Platz zwischen den Pfosten einnehmen. Stattdessen geht Merle Frohms als Nummer eins ins Turnier. Aber warum? GOAL klärt auf.

Mehrere Jahre lang war Torhüterin Almuth Schult eine Institution. Die mittlerweile 31-Jährige hielt den Kasten der DFB-Auswahl bei den vergangenen Turnieren ein ums andere Mal sauber und absolvierte bislang 64 Partien für die A-Nationalmannschaft.

Doch beim heutigen Auftaktspiel der deutschen Elf gegen Dänemark wird die gebürtige Dannenbergerin auf dem Aufstellungsbogen nur bei den Reservespielerinnen zu finden sein. Ihr letzter Einsatz für die Nationalmannschaft datiert zudem aus dem Juni 2019, damals unterlag Deutschland der schwedischen Mannschaft im WM-Viertelfinale mit 1:2. Warum verlor Schult ihren Stammplatz im deutschen Tor?

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Almuth Schult gegen Dänemark nicht im Tor - Spielübersicht

Begegnung: Deutschland vs. Dänemark

Wettbewerb: Frauen-EM, Gruppenphase 1. Spieltag

Datum: heute, 21.00 Uhr

Austragungsort: Brentford Community Stadium, London (England)

Schiedsrichterin: Esther Staubli (Schweiz)

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Warum ist Almuth Schult nicht im Tor? Zwillingsgeburt und Verletzungen

Bis zum Sommer 2019 stand Schult 64-mal im Kasten der DFB-Auswahl, dann verletzte sie sich an der Schulter. Im Anschluss wurde sie schwanger und gebar im April 2020 schließlich Zwillinge.

Bis zum Januar 2021 stand die ehemalige Wolfsburgerin, die zur kommenden Saison in die USA nach Los Angeles wechselt, auch aufgrund der Maßnahmen während der Corona-Pandemie in keinem Pflichtspiel auf dem Rasen. Auch weitere Verletzungen erschwerten in der Folge die Rückkehr in den normalen Spielbetrieb.

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Bundestrainerin Voss-Tecklenburg setzt auf Frohms statt Schult

Zwar arbeitete sich Schult zur Saison 2021/22 in das Tor des VfL Wolfsburg zurück und stand unter anderem in 16 Bundesliga-Partien auf dem Rasen, doch in der Nationalmannschaft musste sie ihren Stammplatz einbüßen - diesen übernahm Merle Frohms. Die 27-Jährige, die zur anstehenden Runde von Eintracht Frankfurt nach Wolfsburg wechselt und auch dort ihre Nationalmannschafts-Kollegin beerbt, überzeugte mit konstanten Leistungen im DFB-Dress.

"Almuth hat lange, lange gebraucht, um zurückzufinden. Und wir konnten leider nicht so viele Momente kreieren, wo dann Almuth hätte spielen können. Aber Merle hat und das ist die wichtigste Basis und Aussage - bei uns eben gute Leistungen gebracht. Und deshalb gab es keinen Moment Zweifels und aktuell auch keinen Grund, diese Situation zu verändern", begründete Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Entscheidung bei der Kaderbekanntgabe.

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Merle Frohms verdrängt Almuth Schult als Nummer eins

Somit wird Schult in den nachfolgend aufgelisteten Gruppenspielen zunächst nur der Platz als Beobachterin bleiben. Auch wenn sie von dieser Entscheidung enttäuscht sei, gehe sie in das Turnier, um den "bestmöglichen Beitrag im Mannschaftsgefüge zu leisten". Ein Einsatz ist zudem nicht ausgeschlossen, sollte Frohms sich beispielsweise eine Verletzung zuziehen. Als dritte Torhüterin steht zudem Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) parat.

