"Alles tun, um ihn zu beschützen": MLS heckt einen Plan aus, damit Lionel Messi die WM 2026 bestreiten kann

Bei der WM 2026 ist Lionel Messi 39 Jahre alt. Er soll trotzdem das Zugpferd des Turniers in Nordamerika werden.

WAS IST PASSIERT? Die Verantwortlichen der MLS hecken einen Plan aus, dank dem Superstar Lionel Messi (Inter Miami) auch die Weltmeisterschaft 2026 noch bestreiten kann. Das behauptet Spielerberater Bruno Satin. Demnach werde von Seiten der US-Profiliga alles unternommen, damit der Argentinier bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko an den Start gehe.

WAS WURDE GESAGT? Bei After Foot RMC sagte Satin über Messis Einfluss auf die MLS seit dem Wechsel nach Miami im Sommer: "Alle sehen das total positiv. Er lenkt den Scheinwerfer auf den Fußball, denn die Konkurrenz zu anderen Sportarten ist enorm. Niemand kann bestreiten, dass er Glamour bringt und das Interesse auch über den Fußball hinaus groß ist."

Dann führte Satin aus: "Messi sprengt die Grenzen des Fußballs. Die MLS wird alles dafür tun, ihn zu beschützen und sicherzustellen, dass er bei der WM in den Vereinigten Staaten spielen wird. Das habe ich so gehört."

Wie sich das konkret darstellen soll, erklärte der Spielerberater allerdings nicht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi steht bei Inter Miami noch bis Ende 2025 unter Vertrag, anschließend gibt es die Option auf eine Verlängerung um zwölf Monate. Der 36-Jährige gewann mit Argentinien die WM 2022 in Katar. Er meinte anschließend mehrfach, dass jene Endrunde "wahrscheinlich" seine letzte gewesen sei.

Noch im September sagte Messi im Gespräch mit Migue Granados über ein mögliche WM-Teilnahme im Alter von 39 Jahren: "Ich denke nicht darüber nach, es ist noch so weit weg. Was ich im Kopf habe, ist die Copa América." Jene steigt im Sommer 2024, auch dort ist die Albiceleste Titelverteidiger.

