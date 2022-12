WM 2026: Wo und wann findet die nächste Weltmeisterschaft statt?

Bis zur WM 2026 ist es zwar noch ein weiter Weg, ein Blick auf das Turnier lohnt sich trotzdem. Wo und wann findet die Weltmeisterschaft statt?

Bis zur Weltmeisterschaft 2026 vergehen noch einige Jahre, zunächst muss das Turnier in Katar abgeschlossen werden. Für die deutsche Nationalmannschaft endete dieses bereits nach der Vorrunde, bei der nächsten WM soll erstmals seit 2014 wieder die K.-o.-Phase erreicht werden. Doch wo und wann findet die Weltmeisterschaft 2026 eigentlich statt? In welchen Stadien wird gespielt und sind schon wichtige Termine bekannt? GOAL klärt auf.

Zur Weltmeisterschaft 2026 wird es einige Neuerungen geben. So ist eine Aufstockung des Teilnehmerfeldes von 32 auf 48 Teams bereits von der FIFA bekanntgegeben worden. Der ursprünglich vorgesehene Modus mit drei Teams in 16 Dreiergruppen könnte laut Guardian allerdings noch überarbeitet werden.

Ebenso sicher wie die höhere Anzahl an Teilnehmer ist auch der Austragungsort der WM 2026. Als Gastgeberländer fungieren die USA, Mexiko und Kanada, wobei ein Großteil der Spiele in den Vereinigten Staaten stattfinden soll. Bei der Wahl setzten sich die drei Länder mit 134 zu 65 Stimmen gegen Marokko durch. Darüber hinaus sind ebenfalls schon die 16 Stadien fix, in denen die WM im Juni und Juli 2026 ausgespielt wird - doch dazu später mehr.

Bis zur Weltmeisterschaft 2026 vergehen noch einige Jahre - wo und wann findet das Turnier statt?

WM 2026: Wo und wann wird das Turnier ausgetragen? Infos zur Weltmeisterschaft

Wettbewerb: FIFA-Weltmeisterschaft 2026 Austragungsort: USA, Mexiko, Kanada Zeitraum: Juni bis Juli 2026 Teilnehmende Teams: 48

WM 2026: Turnier findet in den USA, Mexiko und Kanada statt - Wichtiges zum neuen Modus

Wie bereits erwähnt, werden erstmals 48 Teams an einer Weltmeisterschaft teilnehmen, noch ist eine Einteilung der Nationen in 16 Dreiergruppen vorgesehen. Dann würden sich die beiden Erstplatzierten jeder Staffel für die K.-o.-Phase qualifizieren, die eine zusätzliche Zwischenrunde vor dem Achtelfinale beinhalten würde. Somit würden insgesamt 80 Spiele ausgetragen werden.

Der englische Guardian will vor wenigen Tagen allerdings von einer möglichen Anpassung des Modus erfahren haben. So sollen die FIFA-Verantwortlichen um Präsident Gianni Infantino darüber nachdenken, die Länder in zwölf Vierergruppen antreten zu lassen. Neben den beiden Erstplatzierten würden dann auch die acht besten Gruppendritten in die K.-o.-Phase einziehen. Die Anzahl der Spiele stiege dann auf insgesamt 104 Partien - 40 mehr als bei der Weltmeisterschaft in Katar.

WM 2026: Wird die Weltmeisterschaft 2026 ebenfalls im Winter gespielt? Infos zu wichtigen Terminen

Noch ist wenig über die nächste Weltmeisterschaft bekannt, zu weit liegt das Turnier in der Zukunft. Fest steht, dass es nicht erneut im Winter stattfinden wird, sondern vermutlich im Juni und Juli 2026.

The 2026 World Cup cities 🤩 pic.twitter.com/90Q4ZwuF9L — ESPN (@espn) June 16, 2022

Sobald es weitere Informationen zur Auslosung der Quali-Gruppen sowie zum Turnier selbst gibt, findet Ihr sie an dieser Stelle.

WM 2026: Mehr Teilnehmer beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko - Neuverteilung der Startplätze

Mit der höheren Teilnehmerzahl wird es auch eine Anpassung der Startplätze für die Teams aus den einzelnen Konföderationen geben. So entsendet Europa zukünftig 16 statt 13 Teams, aus Südamerika werden sechs Nationen kommen. Ob alle drei Gastgeber einen festen Startplatz für das Turnier bekommen, wurde noch nicht kommuniziert.

Europa: 16 Startplätze (zuvor 13)

Afrika: 9 Startplätze (zuvor 5)

Asien: 8 Startplätze (zuvor 4,5)

CONCACAF: 6 Startplätze (zuvor 3,5)

CONMEBOL: 6 Startplätze (zuvor 4,5)

Ozeanien: 1 Startplatz (zuvor 0,5)

restliche 2 Plätze sollen über ein Playoff-Turnier vergeben werden

WM 2026: In diesen 16 Stadien wird beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada gespielt

Auch die Arenen, in denen das Turnier ausgetragen wird, sind schon jetzt fix. Davon befinden sich zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den USA. Die nachfolgende Übersicht gewährt Euch einen Überblick über die Stadien sowie deren Kapazität im normalen Betrieb.