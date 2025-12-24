In der Gruppe E beim Afrika Cup kommt es am Mittwoch (24. Dezember) zum Spiel zwischen Algerien und dem Sudan. Es steigt im Stade Moulay Hassan. Zudem ertönt der Anpfiff in Rabat um 16.00 Uhr.

In der Partie zwischen den Wüstenfüchsen und den Falken von Jediane trifft die Nummer 35 der Welt auf den den 118. im FIFA Ranking.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Algerien vs. Sudan heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Algerien vs. Sudan im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup heute live?

Beim Afrika Cup trifft Algerien also zunächst auf den Sudan, und Ihr könnt die Partie ab 16.00 Uhr live bei DAZN verfolgen. Dafür benötigt Ihr das Super Sports Paket, aktuell erhältlich für 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Abrechnung. Wer mehr Inhalte möchte, kann auch zum Unlimited Paket greifen, das mit 34,99 Euro im Jahresvertrag oder 44,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt.

Eine weitere Anlaufstelle ist MagentaSport – dort startet die Vorberichterstattung um 15.45 Uhr. MagentaTV-Bestandskunden nehmen für das Zusatzpaket 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat in die Hand. Ohne MagentaTV liegen die Preise bei 14,95 Euro im Jahres- beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Zusätzlich wird das Spiel in Rabat auch bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream gezeigt. Auch hier geht es um 15.45 Uhr – also eine Viertelstunde vor dem Anstoß um 16.00 Uhr – mit den Vorberichten los. Für den Stream stehen Euch ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro oder ein Jahrespass für 44,99 Euro, spricht 3,75 Euro pro Monat, zur Verfügung.

Spiel Algerien - Sudan Wettbewerb Afrika Cup, Gruppe E Datum Mittwoch, 24. Dezember 2025 Uhrzeit 16.00 Uhr Ort Stade Moulay Hassan (Rabat)

Algerien nimmt zum 21. Mal – und zum siebten Mal am Stück – an einem Afrika Cup teil. Bei der Auflage von 2019 in Ägypten krönten sich die Wüstenfüchse zum zweiten Mal zum Afrikameister. Danach war zweimal in der Vorrunde Endstation.

Der Sudan bestreitet zum zehnten Mal einen Afrika Cup. Die Falken von Jediane schieden in den bisherigen drei Auftritten in diesem Jahrtausend zweimal in der Vorrunde und 2012 im Viertelfinale aus.

