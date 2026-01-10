Im Viertelfinale beim Afrika Cup steigt am Samstag (10. Januar) die Begegnung zwischen Algerien und Nigeria. Das Stade de Marrakech fungiert als Kulisse. Dort erfolgt der Anstoß um 17.00 Uhr.

In der Begegnung zwischen den Wüstenfüchsen und den Super Eagles trifft die Nummer 34. der Welt auf den den 38. im FIFA Ranking.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Algerien vs. Nigeria heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Algerien vs. Nigeria heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Afrika Cup?

Im Viertelfinale des Afrika Cups treffen also Algerien und Nigeria aufeinander. Ihr könnt die Partie ab 17.00 Uhr live bei DAZN verfolgen. Voraussetzung dafür ist das Super Sports Paket, das aktuell für 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit erhältlich ist. Alternativ steht Euch auch das Unlimited-Paket zur Verfügung, das mit 34,99 Euro im Jahresabo beziehungsweise 44,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt.

Ebenfalls im Rennen ist MagentaSport. Dort startet die Vorberichterstattung bereits um 16.30 Uhr. Für MagentaTV-Bestandskunden kostet das Zusatzpaket 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag liegen die Preise bei 14,95 Euro pro Jahr oder 19,95 Euro im Monatsabo.

Darüber hinaus wird das Duell im Stade de Marrakech bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream übertragen. Auch hier beginnen die Vorberichte um 16.30 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Anstoß um 17.00 Uhr. Für den Stream stehen verschiedene Optionen bereit: ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro oder ein Jahrespass für 44,99 Euro.

Spiel Algerien - Nigeria Wettbewerb Afrika Cup, Viertelfinale Datum Samstag, 10. Januar 2025 Uhrzeit 17.00 Uhr Ort Stade de Marrakech

Anstoßzeit Algerien vs. Nigeria

Algerien vs. Nigeria: Aufstellungen

News über Algerien

Algerien bezwang im Achtelfinale die Demokratische Republik Kongo in der Verlängerung mit 1:0. Die Gruppe E hatten die Wüstenfüchsen mit der vollen Punktanzahl von neun Zählern beendet.

News überNigeria

Nigeria feierte zum Auftakt der K.o.-Phase gegen Mosambik ein 4:0. Davor hatten die Super Eagles in der Gruppe C neun Punkte und fünf mehr als Tunesien geholt.

Form

Bilanz direkte Duelle

Algerien vs. Nigeria: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele beim Afrika Cup sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

Algerien vs. Nigeria (Afrika Cup) live anschauen: Nützliche Links