Algerien vs. Mauretanien heute live: Wer zeigt den Afrika Cup im TV und STREAM?

Für Algerien geht es heute beim Afrika-Cup um den Einzug ins Achtelfinale. Wo läuft das Spiel gegen Mauretanien live?

Beim Afrika-Cup 2024 stehen heute weitere Partien des 3. und letzten Spieltags der Gruppenphase auf dem Programm. Unter anderem kommt es dabei zum Duell zwischen Algerien und Mauretanien in Gruppe D. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Übertragen wird das Spiel gleich bei mehreren Sendern. Sowohl bei Sportdigital als auch bei DAZN und MagentaSport gibt es Live-Bilder von Algerien vs. Mauretanien in der Konferenz. Dabei wird immer wieder auch das Parallelspiel Angola gegen Burkina Faso eingeblendet.

Wer sich das Einzelspiel zwischen Algerien und Mauretanien in voller Länge anschauen will, der kann das bei Sportdigital im Livestream tun.

Algerien vs. Mauretanien heute live im TV und STREAM: Wann beginnt das Spiel?

Spiel Mauretanien - Algerien Wettbewerb Afrika-Cup, 3. Spieltag Gruppe D Datum Dienstag, 23. Januar 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Stade de la Paix (Bouaké, Elfenbeinküste)

Wo läuft der Afrika-Cup heute live? Algerien vs. Mauretanien im TV und STREAM sehen

Wer zeigt / überträgt Algerien gegen Mauretanien? Die Lage vor dem Spiel

News zu Algerien

Algerien ist als einer der Top-Favoriten ins Turnier gegangen, konnte beim Afrika-Cup 2024 bisher aber noch nicht wirklich überzeugen.

Getty

Man startete mit einem 1:1 gegen Angola, am 2. Spieltag standen Riyad Mahrez und Co. gegen Burkina Faso dann ganz dicht vor einer Niederlage. Ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte aber doch noch für den 2:2-Ausgleich und verbesserte die Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag wieder ein wenig.

Wird Algerien seiner klaren Favoritenrolle gerecht und gewinnt gegen Mauretanien, sind die Nordafrikaner sicher weiter und stehen im Achtelfinale. Zwar droht dann dennoch Platz drei in Gruppe D, sollten sich Burkina Faso und Angola zeitgleich unentschieden trennen. Mit dann fünf Punkten würde Algerien aber sicher zu den vier besten Gruppendritten zählen, die auch in die K.o.-Phase einziehen.

Getty

News zu Mauretanien

Mauretanien hat zwar noch keinen Punkt auf dem Konto, hat sich bisher aber ganz gut geschlagen.

Gegen Burkina Faso (0:1) und Angola (2:3) gab es jeweils nur knappe Niederlagen. Sollte man gegen Top-Team Algerien auch nicht hoch verlieren, wäre das durchaus schon ein Erfolg.

Aber: Bei einem Sieg gegen Algerien würde Mauretanien sogar noch sensationell ins Achtelfinale einziehen. Man würde zwar nur Dritter werden, im Ranking der Gruppendritten aber die bereits feststehenden Drittplatzierten Elfenbeinküste und Ghana sicher hinter sich lassen und damit zu den vier besten Gruppendritten zählen.

Wo läuft Algerien vs. Mauretanien heute live? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 8 Siege Algerien 6 Unentschieden 2 Siege Mauretanien 0 Letztes Duell Algerien - Mauretanien 0:0 (Testspiel, 14. Dezember 2022)

Algerien gegen Mauretanien heute live im TV und STREAM sehen: Nützliche Links